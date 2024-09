Il miglior libro sullo sfruttamento delle risorse di petrolio e gas nel Delta del Niger in Nigeria da parte delle multinazionali

Nigeria, risorse di chi? Petrolio e gas nel delta del Niger è un libro di Agata Gugliotta che esplora lo sfruttamento delle risorse della Nigeria da parte delle multinazionali occidentali.

Di cosa si tratta

Questo libro offre un resoconto dettagliato della storia economica e politica della Nigeria, concentrandosi su come le sue ricche riserve di petrolio e gas siano state sfruttate dalle multinazionali. La narrazione evidenzia la complicità dei politici locali che consentono alle aziende straniere di operare con una supervisione minima, spesso a spese della popolazione nigeriana. Il testo delinea gli effetti devastanti sulle comunità locali, dove inquinamento, violenza e povertà si sono radicati a causa dell’estrazione incontrollata delle risorse.

Si addentra anche nelle violente rivolte in corso nel Delta del Niger, spesso trascurate dai media occidentali. L’autore sottolinea come la lotta per il controllo di risorse come petrolio e gas abbia portato a gravi danni ambientali e disordini sociali. Il libro rivela come queste risorse, in particolare il gas, siano diventate fondamentali per la sicurezza energetica globale, mentre le popolazioni locali sopportano il peso del loro sfruttamento.

Scheda del libro



Titolo: Nigeria, risorse di chi? Petrolio e gas nel delta del Niger

ISBN-13: 978-8862880015

ASIN/ISBN-10: 8862880014

Autore: Agata Gugliotta

Editore: Odoya

Edizione: 3 aprile 2008

Pagine: 223

Recensioni:

Formato: copertina flessibile