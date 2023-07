Caldo, battuti tutti i record in Italia da domenica?

È a tratti allarmante lo scenario descritto da Antonio Sanò, fondatore di iLMeteo.it, per quanto riguarda l’ondata di calore prevista in Italia a partire dal prossimo weekend. Si parla di cambiamenti “significativi” per quanto riguarda il profilo meteorologico nazionale.

Caronte, l’anticiclone africano

Ad essere responsabile di questo cambiamento sarà Caronte, l’anticiclone africano che porterà brevi temporali, che dovrebbero colpire però solo alcune regioni settentrionali nella giornata di sabato, e un violento rialzo delle temperature che dovrebbe avvenire da domenica 16 luglio.

Anticiclone subsahariano

Si parla di un anticiclone subsahariano potente previsto per il fine settimana. Durante la giornata di sabato potrebbero essere raggiunte temperature di 35-36° centigradi ma il calore dovrebbe aumentare già dalla giornata di domenica. Da questo giorno le temperature supereranno i 38-39° centigradi in diverse regioni, dalla Toscana alla Lazio, e in alcune aree, come il Tavoliere della Puglia, la Sicilia e la Sardegna, le temperature potrebbero agevolmente superare i 40°.

Anche le temperature durante la notte saranno da record

A preoccupare non sono solo le temperature diurne ma anche quelle notturne. Si parla di “notti tropicali”, con temperature che, nel corso della notte, non scenderanno mai sotto i 20° centigradi e resteranno intorno ai 23-24° in diverse regioni italiane. Come se non bastasse anche l’umidità raggiungerà livelli anomali aumentando ancora di più la sensazione di caldo.

Quanti record di calore saranno battuti?

Questa ondata di calore potrebbe portare all’abbattimento di diversi record in diverse città italiane. L’escalation che apporterà l’anticiclone africano Caronte provocherà un innalzamento delle temperature anomalo. Nel corso della prossima settimana le temperature potrebbero raggiungere 41-43° a Firenze e a Roma mentre in Puglia potrebbero arrivare fino a 45° con punte record di 48° in Sardegna e in Sicilia. Si consideri che il record attuale italiano e di 48,8° centigradi. Questi record potrebbero essere battuti nel corso della prossima settimana e non sono previste “tregue”.

FAQ

Cosa accadrà dopo le violente tempeste nelle regioni settentrionali? Tra pochi giorni, un potente sistema di alta pressione subsahariana chiamato Caronte sostituirà il caldo africano portato dal sistema di alta pressione di Cerbero. Si prevede che in Italia le temperature saranno ancora più elevate. Quali sono le previsioni del fine settimana? Sabato e domenica saranno giornate prevalentemente soleggiate, ma differiranno in termini di temperature. Mentre sabato le temperature non supereranno i 35-36°C nella maggior parte delle città, domenica si raggiungeranno i 38-39°C in Toscana e Lazio e anche 40-41°C in Puglia, Sicilia e Sardegna. Come si formano le ondate di calore? Le ondate di calore si formano quando i sistemi ad alta pressione intrappolano l’aria calda vicino al suolo, impedendole di salire e provocando un aumento della temperatura. L’assenza di pioggia e l’aria calda prolungata contribuiscono all’intensità delle ondate di caldo. Quali sono le principali cause del riscaldamento globale? La causa principale del riscaldamento globale è la combustione di combustibili fossili da parte dell’uomo, che rilascia quantità significative di carbonio diossido nell’atmosfera. Ciò contribuisce a eventi meteorologici estremi e all’intensificarsi delle ondate di calore. Come posso riconoscere l’esaurimento da calore e il colpo di calore? I sintomi dell’esaurimento da calore includono sudorazione profusa, nausea e pelle rossa e calda. Il colpo di calore è caratterizzato da una cessazione della sudorazione, un rapido aumento della temperatura interna e richiede cure mediche immediate.