Ecco come nel 1900 gli esperti immaginavano l’anno 2000

Un particolare ed interessante articolo, pubblicato nel dicembre del 1900 sul Ladies Home Journal, una rivista perlopiù indirizzata alle donne pubblicata negli Stati Uniti già dal 1883, fa alcune previsioni proiettando l’immaginario cento anni in avanti (vedi l’immagine in basso per la scansione dell’intera pagina dell’articolo).

L’autore dell’articolo, John Elfreth Watkins, Jr., dichiara nel preambolo di aver fatto domande a ricercatori, esperti e scienziati in vari istituti del paese per ottenere le migliori previsioni onde capire come sarebbe potuto essere il mondo all’alba dell’anno 2001, esattamente 100 anni dopo la pubblicazione di quello stesso articolo.

Alcune delle previsioni sembrano incredibilmente accurate, altre errate, altre divertenti. Provate a capire quali sono quelle più azzeccate tenendo sempre a mente che la cosiddetta “futurologia” non è per nulla una scienza perfetta e che anche previsioni fatte oggi dai più grandi esperti e futurologi mondiali potrebbero apparire ridicole tra 100 anni.

L’elenco delle previsioni

Ci saranno da 350 a 500 milioni di persone negli Stati Uniti e nelle regioni in suo possesso nel giro di un secolo. Il Nicaragua chiederà l’ammissione agli Stati Uniti seguita poi dal Messico.

Gli americani saranno più alti da uno a due pollici. L’incremento di statura sarà il risultato di un livello di salute che potrà beneficiare di varie scoperte e riforme nel campo della medicina, della sanità, della produzione del cibo e della cura del corpo.

Nell’inglese utilizzato quotidianamente non ci saranno più la C, la X e la Q, in quanto ritenute lettere non necessarie. L’inglese sarà un linguaggio di parole condensate per esprimere idee condensate e sarà la lingua più parlata di tutte seguita dal russo.

L’aria calda e l’area fredda potranno essere immesse nelle case da apposite tubazioni. Apposite centrali forniranno, tramite queste tubazioni, aria calda e aria fredda alle case nello stesso modo in cui oggi viene fornito il gas o l’elettricità. Le case non avranno più camini perché non ci sarà più fumo all’interno di esse.

Non ci saranno più zanzare o mosche perché questi insetti saranno ritenuti non più necessari.

Qualunque cibo già pronto potrà essere comprato proprio come oggi si compra il pane nelle panetterie. Saranno vendute quantità immense di cibo già pronto e questi alimenti già cucinati e saranno venduti ad un prezzo molto più basso del costo che si avrebbe cucinandoli individualmente. Il cibo potrà essere servito caldo o freddo nelle case attraverso tubi pneumatici o automobili.

Il cibo non sarà più esposto all’aria. I responsabili dei negozi che esporranno cibo all’aria aperta o all’atmosfera delle trafficate strade cittadine saranno arrestati insieme a quelli che venderanno cibo adulterato. Refrigeratori a liquido terranno il cibo fresco per lunghi periodi di tempo.

Il carbone non verrà più usato per scaldare gli ambienti e per cucinare. Sarà Sempre più scarso ma le miniere non si esauriranno del tutto almeno fino al 2050 o al 2100.

Non ci saranno auto nelle strade cittadine delle più grandi città. Tutto il traffico veicolare avverrà sopra le città, attraverso apposite strutture rialzate, oppure sotto di esse, attraverso tunnel.

Le fotografie saranno “telegrafate” a lunga distanza così come avviene con i messaggi del telegrafo. Se ci sarà una battaglia in Cina fotografie dei suoi momenti più importanti saranno pubblicate sui giornali un’ora dopo. Le stesse riprodurranno tutti i colori della natura.

I treni correranno ad una velocità di due miglia al minuto mentre i treni espressi viaggeranno ad una velocità di 150 miglia all’ora. Per andare da New York a San Francisco, ci vorrà solo un giorno e notte.

Le carrozze, così come le case, saranno artificialmente raffreddate tanto che i passeggeri viaggeranno attraverso calde e polverose regioni con i finestrini abbassati.

Le automobili saranno più economiche dei cavalli. Un normale motore di automobile farà tranquillamente il lavoro di un paio di cavalli o anche di più.

Tutti cammineranno per almeno 10 miglia ogni giorno e la ginnastica sarà un’attività comune tanto che verrà promossa anche nelle scuole. Ogni scuola, college o comunità avrà la sua palestra. Chi non sarà capace di camminare per almeno 10 miglia verrà considerato un debosciato.

Veloci navi elettriche permetteranno di viaggiare da New York a Liverpool in soli due giorni. Anche per quanto riguarda le navi le cabine saranno artificialmente raffreddate.

Ci saranno “navi dell’aria” anche se questi mezzi di trasporto non saranno in competizione con le automobili e con le navi sull’acqua. Saranno inoltre costruite per essere utilizzate durante le guerre dai corpi militari di tutte le nazioni mentre alcune trasporteranno solo uomini e merci. Altre saranno utilizzate dagli scienziati per fare osservazioni della terra a grandi altezze.

I ratti saranno sterminati e non ci saranno animali selvaggi tranne che in particolari aree adibite. I cavalli diventeranno quasi estinti e pochi di essi saranno mantenuti dalle persone più ricche per fare gare da corsa, per andare a caccia o per esercitarsi. Le automobili soppianteranno l’utilizzo del cavallo. Il bestiame non avrà più corna e non sarà capace di correre più veloce di quanto possa fare il più grasso maiale oggi. Gli animali da fattoria spenderanno praticamente tutta la propria esistenza e tutte le proprie energie per produrre carne, latte, lana o altri prodotti.

Telefoni senza fili e circuiti telegrafici si espanderanno tutto il mondo. Una marito nel mezzo dell’Atlantico sarà capace di conversare con sua moglie seduta sul sofà a Chicago. Sarà possibile telefonare in Cina così come oggi è possibile telefonare da New York a Brooklyn.

Le opere teatrali saranno trasmesse per telefono nelle case di privati cittadini e il suono sarà così armonioso e fedele che sembrerà di stare a teatro.

Le università saranno libere e gratuite per ogni uomo così come per ogni donna. Agli studenti più poveri saranno dati gratuitamente tutti gli strumenti e servizi necessari, inclusi libri, vestiti, visite mediche e vacanze estive.

Apposite strutture di tubi pneumatici trasporteranno piccoli pacchi di merci acquistate direttamente nelle case. Questi tubi potranno trasportare anche la posta fino a centinaia di miglia di distanza. Inizialmente questi tubi ad aria compressa saranno collegati solo nelle case dei più ricchi, in seguito saranno collegate nelle case di tutti.

Saranno stabiliti inoltre servizi che, tramite le automobili, permetteranno il trasporto delle merci di casa in casa come oggi avviene con la posta.

Gli agricoltori potranno trasformare l'inverno in estate e la notte in giorno nelle serre grazie all'utilizzo dell'elettricità.

Refrigeratori volanti o terrestri trasporteranno ogni sorta di frutto delizioso dai tropici e dalle zone temperate in qualunque città degli Stati Uniti entro pochi giorni. Tuttavia gli stessi scienziati scopriranno come coltivare questi frutti anche in aree con climi più freddi e deliziose arance cresceranno nei sobborghi di Filadelfia.

Le fragole e altri frutti simili saranno grandi quanto le mele. Un solo melone cantalupo potrà sfamare un’intera famiglia. Quasi tutti i frutti, comprese le mele, le pere, le pesche, saranno senza semi. Piselli e fagioli saranno grandi quanto le barbabietole. La produzione di zucchero sarà di molto maggiore rispetto a quella odierna. Le piante in generale resisteranno alle malattie.

Sarà possibile far crescere ogni fiore con qualunque colore si desideri e ci saranno rose verdi, blu e nere. Sarà possibile trasferire il profumo di una pianta ad una non profumata.

Alcuni farmaci potranno essere applicati direttamente sugli organi attraverso la pelle trasportati dalla corrente elettrica e senza che processo possa provocare dolore. In generale il corpo vivente diventerà del tutto trasparente e visualizzabile con microscopi per ogni scopo medico. Sarà per esempio possibile vedere un cuore attraverso un corpo vivente e sarà possibile ingrandire e fotografare ogni parte di esso. Questo processo sarà possibile attraverso raggi di una luce invisibile.

