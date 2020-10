Guardare natura in TV produce benessere psicologico e migliora umore

Già diversi studi in passato hanno certificato che stare a contatto con la natura può procurare non solo il benessere psicologico ma anche quello fisico. Ora un nuovo studio, condotto sul Journal of Environmental Psychology, mostra che ciò è vero anche per quanto riguarda guardare la natura su uno schermo.

Secondo i ricercatori dell’Università di Exeter, infatti, osservare la natura su uno schermo può alleviare quel malessere che di solito si prova quando si è isolati in casa e in generale riduce le emozioni negative e aumenta l’umore.

I ricercatori hanno svolto gli esperimenti su 96 soggetti ai quali hanno fatto guardare un video di una persona che parlava del suo lavoro presso un’azienda. Hanno poi diviso il gruppo in tre sottogruppi ai quali hanno fatto guardare scene di una barriera corallina sottomarina tramite tre tecnologie diverse: TV, visore di realtà virtuale con video a 360° e visore di realtà virtuale con grafica interattiva generata dal computer.

Tutti e tre i metodi riducevano alcuni dei principali sentimenti negativi che possono influire sull’umore, tra cui la tristezza e la noia. Tuttavia era l’esperienza di realtà virtuale con video a 360° ad apportare l’aumento più significativo e a rendere più felici le persone.

Non si tratta di risultati di poco conto in quanto potrebbero avere implicazioni importanti per quanto riguarda che le persone che devono affrontare una quarantena stando isolati per periodi anche lunghi nella propria casa: “I nostri risultati mostrano che il semplice guardare la natura in TV può aiutare a sollevare l’umore delle persone e combattere la noia. Con le persone in tutto il mondo che devono affrontare un accesso limitato agli ambienti esterni a causa delle quarantene di COVID-19, questo studio suggerisce che i programmi sulla natura potrebbero offrire un modo accessibile alle popolazioni di beneficiare di una ‘dose’di natura digitale”.

Approfondimenti

Articoli correlati