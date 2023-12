I 10 libri di Miss Peregrine in ordine cronologico

Quella di Miss Peregrine è una serie di romanzi fantasy scritti da Ransom Riggs. Il primo libro della serie, è stato pubblicato nel 2011. La storia è incentrata su un ragazzo di 16 anni di nome Jacob Portman che, in seguito a una tragedia familiare, scopre un orfanotrofio abbandonato su un’isola gallese. La serie combina la prosa con la fotografia vintage per creare un’esperienza di lettura unica.

Di cosa parlano i libri di Miss Peregrine?

La casa dei ragazzi speciali svela la storia inquietante di Jacob, alle prese con il passato criptico e gli incubi mostruosi di suo nonno. Il viaggio lo porta in un orfanotrofio abbandonato, rivelando una realtà in cui esistono bambini con abilità insolite, confondendo il confine tra fantasia e verità. Riggs combina magistralmente elementi di horror, storia e magia, creando un mondo allo stesso tempo fantastico e stranamente reale.

Andando avanti, Hollow City continua l’avventura di Jacob, catapultandolo in un mondo in cui la sua identità e il suo destino sono messi in discussione. Questo secondo capitolo alza la posta in gioco con una miscela di elementi soprannaturali e storici, mentre Jacob e i suoi nuovi amici esplorano un mondo pieno di pericoli e meraviglie. La narrativa di Riggs mantiene abilmente suspense e intrigo, esplorando ulteriormente le complessità di questo mondo peculiare.

In La biblioteca delle anime , la saga raggiunge nuove vette di eccitazione e suspense. La ricerca di Jacob si evolve man mano che scopre le sue abilità uniche, intraprendendo una pericolosa missione per salvare i suoi amici.

La mappa dei giorni segna un nuovo capitolo nel viaggio di Jacob, fondendo il peculiare con il mondo contemporaneo. Questo quarto libro esplora territori inesplorati, sia geograficamente che narrativamente, mentre Jacob affronta l’eredità di suo nonno e i misteri del peculiare mondo americano.

La complessità della saga si approfondisce ne La conferenza delle Ymbryne . Qui, Jacob si imbarca in una missione piena di pericoli e profezie, incentrata sul personaggio Noor. Riggs intreccia abilmente elementi del mito e del destino, portando il lettore in un viaggio attraverso un mondo in bilico sull’orlo dell’oscurità, dove il destino degli esseri peculiari è in bilico.

Infine, Le desolazioni di Devil’s Acre presenta il climax di questa avvincente saga. Jacob e Noor affrontano la sfida più grande mai affrontata, confrontandosi con antiche profezie e una battaglia che minaccia il mondo. Riggs riunisce magistralmente i fili della storia, culminando in un finale che è allo stesso tempo epico e profondamente personale, offrendo una conclusione adeguata a questa straordinaria serie.

