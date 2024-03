I 10 migliori libri di Agostino Giovagnoli

Agostino Giovagnoli (1952) è uno storico e filosofo della storia italiano, professore al l’Università Cattolica del Sacro Cuore. La sua ricerca si concentra sulla storia dell’Italia repubblicana, sul rapporto tra lo Stato italiano e la Chiesa cattolica e sulla storia delle relazioni internazionali.

Questi testi, che spaziano da eventi storici a questioni contemporanee, offrono ai lettori la possibilità di esplorare momenti e discussioni cruciali.

Di cosa parlano i libri di Agostino Giovagnoli

Sessantotto esplora l’era breve ma di grande impatto di le proteste del 1968. Approfondiscene il significato al di là della semplice ribellione. Attraverso il vivido racconto degli eventi dal Movimento per la Libertà di Parola al Maggio francese, Agostino Giovagnoli coglie l’essenza di un periodo segnato da sconvolgimenti culturali e sociali. Il libro illustra come queste proteste non riguardassero solo il dissenso, ma una celebrazione della gioventù e una ricerca di connessioni significative attraverso le divisioni sociali e ideologiche.

In La Repubblica degli italiani , Giovagnoli ripercorre la complessa storia italiana del secondo dopoguerra, evidenziando le sfide e le trasformazioni affrontate dal la nazione. Dalle rovine del fascismo ai dilemmi dell’Italia moderna, il volume presenta un’analisi dettagliata del viaggio del Paese verso la democrazia e della sua continua lotta con questioni economiche, sociali e politiche.

Il caso Moro rivisita uno dei capitoli più strazianti della storia italiana. Offre una prospettiva ricca di sfumature sul rapimento e l’omicidio di Aldo Moro. Agostino Giovagnoli riformula l’incidente come una tragedia politica e morale che fa luce sulle intricate dinamiche politiche e sulle tensioni sociali dell’epoca. Il libro fornisce una panoramica completa dell’impatto dell’evento sul panorama politico italiano.

Storia e globalizzazione riflette sul volto mutevole della storia sulla scia della globalizzazione. Agostino Giovagnoli discute il passaggio dalle narrazioni eurocentriche a una comprensione più frammentata delle dinamiche globali. Questo lavoro sfida il lettore a considerare le forze storiche in gioco nel mondo di oggi, mettendo in discussione l’inevitabilità di uno scontro di civiltà e sostenendo una prospettiva storica che abbracci la complessità e l’interconnessione.

Cina, Europa, Stati Uniti approfondisce l’intricata rete di relazioni tra queste potenze globali nel mondo contemporaneo. Curato da Giovagnoli ed Elisa Giunipero, il libro esamina le questioni cruciali che stanno ridisegnando l’identità dell’Occidente e il suo rapporto con la Cina. Attraverso una lente storica, naviga nelle acque tumultuose della diplomazia, della tecnologia e delle sfide globali.

L’Italia e gli italiani dal 1948 al 1978 traccia gli anni di trasformazione della storia italiana, evidenziando lo straordinario viaggio del paese dalla ripresa postbellica alla prosperità economica. Questo periodo di cambiamento radicale, guidato da sforzi collettivi e riforme significative, è vividamente riportato in vita attraverso la lente di vari contributori.

Chiesa e democrazia offre uno sguardo approfondito sulla vita e l’opera di Pietro Scoppola, una figura chiave della politica italiana cattolicesimo democratico. L’analisi di Agostino Giovagnoli rende omaggio alla profonda influenza di Scoppola sul rapporto tra Chiesa e Stato, mettendo in luce il suo percorso intellettuale e spirituale.

Il mondo visto dall’Italia , scritto in collaborazione con Giorgio Del Zanna, presenta una prospettiva italiana unica sulla storia globale. Questo volume esplora il ruolo e il punto di vista dell’Italia sugli affari internazionali. Offre ai lettori la possibilità di vedere gli eventi mondiali attraverso la lente italiana. È elogiato per la sua copertura completa e la sua capacità di fornire una comprensione distintiva della storia oltre le narrazioni tradizionali.

Carlo Maria Martini: il vescovo e la città , a cura di Giovagnoli e Danilo Bessi, celebra la vita e l’eredità di Cardinale Carlo Maria Martini. Mette in risalto il suo impegno per il dialogo, la sua dedizione agli emarginati e il suo approccio visionario all’impegno con la società contemporanea. Attraverso una lente storica e pastorale, il libro esamina l’impatto di Martini sulla Chiesa e i suoi sforzi innovativi per colmare il divario tra la fede e le sfide della vita urbana moderna.

Paolo VI , co-curato con Giorgio Del Zanna, rivisita la vita e i tempi di Papa Paolo VI, esplorando la sua profonda influenza sulla Chiesa moderna e sul mondo. Questo volume fa luce sulla sua leadership visionaria durante un periodo di notevoli turbolenze e cambiamenti, evidenziando il suo contributo alla pace, al dialogo globale e alla promozione di un approccio centrato sul Vangelo alle sfide contemporanee.

Lista dei migliori libri di Agostino Giovagnoli su Amazon

Qui sotto la “classifica” dei 10 migliori libri di Agostino Giovagnoli che si possono trovare su Amazon:

Sessantotto. La festa della contestazione

Titolo: Sessantotto

Sottotitolo: La festa della contestazione

ISBN-13: 978-8892214996

Autore: Agostino Giovagnoli

Editore: San Paolo Edizioni

Edizione: 25 maggio 2018

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Repubblica degli italiani. 1946-2016

Titolo: La Repubblica degli italiani

Sottotitolo: 1946-2016

ISBN-13: 978-8858124987

Autore: Agostino Giovagnoli

Editore: Laterza

Edizione: quarta (20 ottobre 2016)

Pagine: 386

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il caso Moro. Una tragedia repubblicana

Titolo: Il caso Moro

Sottotitolo: Una tragedia repubblicana

ISBN-13: 978-8815274960

Autore: Agostino Giovagnoli

Editore: Il Mulino

Edizione: seconda (8 marzo 2018)

Pagine: 382

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia e globalizzazione

Titolo: Storia e globalizzazione

ISBN-13: 978-8842068327

Autore: Agostino Giovagnoli

Editore: Laterza

Edizione: decima (3 settembre 2009)

Pagine: 266

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cina, Europa, Stati Uniti. Dalla Guerra fredda a un mondo multipolare

Titolo: Cina, Europa, Stati Uniti

Sottotitolo: Dalla Guerra fredda a un mondo multipolare

ISBN-13: 978-8862508780

Autori: Agostino Giovagnoli (a cura di), Elisa Giunipero (a cura di)

Editore: Guerini e Associati

Edizione: 3 marzo 2023

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’Italia e gli italiani dal 1948 al 1978

Titolo: L’Italia e gli italiani dal 1948 al 1978

ISBN-13: 978-8849857559

Autori: Agostino Giovagnoli (a cura di), Antonio Iodice (Avanti), Giuseppe Acocella (Avanti)

Editore: Rubbettino

Edizione: 29 agosto 2019

Pagine: 378

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chiesa e democrazia. La lezione di Pietro Scoppola

Titolo: Chiesa e democrazia

Sottotitolo: La lezione di Pietro Scoppola

ISBN-13: 978-8815146489

Autore: Agostino Giovagnoli

Editore: Il Mulino

Edizione: 10 febbraio 2011

Pagine: 293

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mondo visto dall’Italia

Titolo: Il mondo visto dall’Italia

ISBN-13: 978-8883356704

Autori: Agostino Giovagnoli, Giorgio Del Zanna

Editore: Guerini e Associati

Edizione: 22 dicembre 2005

Pagine: 430

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Carlo Maria Martini: il vescovo e la città. Tra Milano e il mondo

Titolo: Carlo Maria Martini

Sottotitolo: il vescovo e la città. Tra Milano e il mondo

ISBN-13: 978-8834352472

Autori: Agostino Giovagnoli (a cura di), Bessi Danilo (a cura di)

Editore: Vita e Pensiero

Edizione: New (22 agosto 2022)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Paolo VI. Il Vangelo nel mondo contemporaneo

Titolo: Paolo VI

Sottotitolo: Il Vangelo nel mondo contemporaneo

ISBN-13: 978-8862507493

Autori: Agostino Giovagnoli (a cura di), Giorgio Del Zanna (a cura di)

Editore: Guerini e Associati

Edizione: 10 ottobre 2018

Pagine: 319

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Agostino Giovagnoli