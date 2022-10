I 10 migliori libri di agronomia

L’agronomia è un settore di studio che si concentra sulle colture e sulle rese dell’agricoltura nonché sulla gestione del suolo e dei campi. Si tratta di una vera e propria scienza grazie alla quale gli agronomi sono in grado di capire le proprietà del suolo e come esso può interagire con le varie piante. Ad esempio un agronomo conosce di quale fertilizzante o particolare nutriente una determinata pianta ha bisogno in un particolare momento della sua crescita. Oppure può analizzare le condizioni chimico-fisiche del suolo onde massimizzare la resa delle colture.

Su Amazon ci sono diversi testi e manuali dedicati all’agronomia. Alcuni di essi sono indirizzati agli istituti professionali come quelli tecnici agrari, altri sono più indicati per gli studenti universitari, altri ancora possono essere consultati anche solo da appassionati.

Lista dei migliori libri di agronomia su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri di agronomia che si possono trovare su Amazon:

Agronomia

Titolo: Agronomia

ISBN-10: 8879599658

ISBN-13: 9788879599658

Autore: Paolo Ceccon (a cura di), Massimo Fagnano (a cura di), Carlo Grignani (a cura di), Michele Monti (a cura di), Simone Orlandini (a cura di)

Editore: Edises

Edizione: I/2017 (20 settembre 2017)

Pagine: 620

Formato: Copertina flessibile









Agronomia. Per conservare il futuro

Titolo: Agronomia

Sottotitolo: Per conservare il futuro

ISBN-10: 8855531689

ISBN-13: 9788855531689

Autore: Giardini

Collaboratore: Giardini

Editore: Patron

Edizione: 15 giugno 2012

Pagine: 704

Formato: Copertina rigida









Manuale di agricoltura

Titolo: Manuale di agricoltura. Per gli Ist. Tecnici agrari

ISBN-10: 8820367411

ISBN-13: 9788820367411

Autore: S. Amicabile (a cura di)

Editore: Hoepli

Edizione: terza (1 giugno 2016)

Pagine: 2784

Formato: Libro









Hoepli Test. Agraria. Scienze dell’alimentazione. Prove simulate

Titolo: Hoepli Test. Agraria. Scienze dell’alimentazione. Prove simulate

ISBN-10: 8820377151

ISBN-13: 9788820377151

Autore: Test Hoepli

Editore: Hoepli

Edizione: 20 gennaio 2017

Pagine: 160

Formato: Libro









Manuale dell’agronomo

Titolo: Manuale dell’agronomo

ISBN-10: 8883613562

ISBN-13: 9788883613562

Autore: Tassinari

Collaboratore: Tassinari

Editore: REDA

Edizione: sesta (1 aprile 2018)

Formato: Copertina flessibile









Agronomia territoriale

Titolo: Agronomia territoriale. Per gli Ist. professionali. Con e-book. Con espansione online

ISBN-10: 8848262972

ISBN-13: 9788848262972

Autore: Maurizio Lapadula, Severo Ronzoni, Roberto Spigarolo

Editore: Poseidonia Scuola

Edizione: 1 gennaio 2017

Formato: Copertina flessibile









Corso di agronomia ed elementi di meccanizzazione agraria

Titolo: Corso di agronomia ed elementi di meccanizzazione agraria

ISBN-10: 8852900372

ISBN-13: 9788852900372

Autore: Francesco Baisi, P. Luigi Galligani, Vinicio Pergola

Editore: Edagricole Scolastico

Edizione: 25 giugno 2004

Note: per gli Ist. Tecnici agrari

Formato: Copertina flessibile









Aprire un’azienda agricola. Guida pratica e business plan

Titolo: Aprire un’azienda agricola

Sottotitolo: Guida pratica e business plan

ISBN-10: 8891645135

ISBN-13: 9788891645135

Autore: Fabrizio Santori

Editore: Maggioli Editore

Edizione: I (1 gennaio 2020)

Pagine: 312

Formato: Copertina flessibile













