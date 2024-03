I 10 migliori libri di Alberto Carpinteri

Alberto Carpinteri (1952) è un professore e ingegnere italiano specializzato nella scienza delle costruzioni. Ha ricoperto incarichi come Visiting Professor presso la Shantou University – College of Engineering e come professore ordinario presso il Politecnico di Torino. I contributi di Carpinteri nel campo, in particolare nell’ambito della meccanica strutturale e dell’ingegneria, sottolineano il suo status di figura significativa sia nel campo accademico che in quello della ricerca applicata.

Di cosa parlano i libri di Alberto Carpinteri

Scienza delle Costruzioni 1 approfondisce le nozioni di base principi e metodologie dell’ingegneria strutturale. Alberto Carpinteri offre un’esplorazione approfondita delle sollecitazioni esterne, dei vincoli di reazione e del comportamento delle strutture sotto varie forze. Introduce la formulazione di matrici per la geometria delle aree, la dinamica dei sistemi di corpi rigidi e metodi per determinare i vincoli reattivi nelle strutture isostatiche, arricchendo la comprensione del lettore con definizioni grafiche e algebriche degli assi principali e dei momenti di inerzia.

Scienza delle Costruzioni 2 prosegue dal primo volume. Fornisce un approfondimento avanzato dell’analisi strutturale attraverso il Metodo degli Elementi Finiti. Alberto Carpinteri illustra i metodi di discretizzazione e interpolazione essenziali per l’approssimazione di problemi elastici, affrontando la simmetria nei sistemi strutturali, l’analisi di travi iperstatiche e la stabilità dell’equilibrio elastico. Gli esercizi completi su travi e solai in flessione, insieme al background teorico, ne fanno una risorsa cruciale per padroneggiare l’analisi strutturale.

Meccanica della frattura , a cura di Alberto Carpinteri, offre uno sguardo approfondito sulla meccanica della frattura, mostrando i principi fondamentali e le applicazioni. Nonostante le critiche per aver ribadito il contenuto di “Scienza delle Costruzioni 2”, questo volume si distingue per la sua attenzione su specifici parametri di frattura, metodologie di prova e tecniche numeriche.

Dinamica delle Strutture di Alberto Carpinteri racchiude in sé l’analisi dinamica delle strutture. Presenta una panoramica della dinamica dei sistemi discreti, dell’analisi modale dei sistemi continui e introduce il metodo degli elementi finiti per la dinamica strutturale. L’esplorazione della dinamica dei telai sotto eccitazioni sismiche e l’analisi spettrale delle frequenze sismiche offrono preziose informazioni sulla progettazione di strutture resilienti ai carichi dinamici.

Calcolo dei Telai Piani – Esempi ed esercizi , scritto in collaborazione con Alberto Carpinteri, Giuseppe Lacidogna e Cecilia Surace, è una guida pratica incentrata sul calcolo dei telai piani. Attraverso soluzioni dettagliate, diagrammi e interpretazioni meccaniche, questo volume integra le conoscenze teoriche con esercizi pratici su vari tipi di telai.

Meccanica Non-lineare delle Strutture di Alberto Carpinteri indaga il comportamento non lineare delle strutture sotto carico. Discute gli effetti della non linearità dei materiali, delle instabilità geometriche e le sfide combinate della plasticità e dell’instabilità strutturale. L’approccio di Carpinteri per chiarire fenomeni complessi come le instabilità snap-through e snap-back, insieme all’applicazione del metodo degli elementi finiti all’analisi non lineare, fornisce una risorsa fondamentale per comprendere e risolvere i problemi strutturali non lineari.

Fondamenti di meccanica delle strutture di Alberto Carpinteri offre una versione condensata dei principi della meccanica strutturale adatta ai corsi di diploma. Semplificando l’approccio escludendo i concetti energetici, questo volume si concentra sulle teorie e pratiche essenziali dell’analisi strutturale, comprese le equazioni della flessione delle travi e i metodi di calcolo delle strutture iperstatiche.

Calcolo delle Strutture Isostatiche. Esempi ed esercizi , scritto da Alberto Carpinteri, Giuseppe Lacidogna e Marco Paggi, è una raccolta di esercizi sulle strutture isostatiche, che serve come estensione pratica alle conoscenze teoriche impartite negli esercizi strutturali di Carpinteri volumi di ingegneria. Le soluzioni meticolose fornite qui facilitano una profonda comprensione delle curve di pressione e dei poligoni di forza attiva e reattiva.

Meccanica Computazionale di Alberto Carpinteri transita nel regno della meccanica computazionale, riflettendo sull’evoluzione del calcolo strutturale dai metodi manuali alle tecniche computazionali automatizzate. Sottolineando il ruolo del metodo degli elementi finiti nell’analisi strutturale moderna, questo volume esplora la sua applicabilità a varie forme strutturali.

Calcolo automatico delle strutture presenta un’esplorazione approfondita dei metodi di calcolo strutturale automatizzato, evidenziando l’impatto trasformativo della tecnologia computazionale sull’ingegneria pratiche. La chiara presentazione dei concetti di Carpinteri, supportata da esempi, rende questo libro una risorsa consigliata per coloro che cercano di approfondire la propria comprensione della scienza delle costruzioni e degli aspetti tecnici dei calcoli automatizzati in ingegneria.

Lista dei migliori libri di Alberto Carpinteri su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri di Alberto Carpinteri che sono disponibili su Amazon italiano:

