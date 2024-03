I 10 migliori libri di Alberto Mario Banti

Alberto Mario Banti (1957) è uno storico e accademico italiano, noto per le sue ricerche e pubblicazioni sulla storia culturale dell’Italia e dell’Europa, in particolare durante il XIX secolo. Banti ha studiato approfonditamente l’idea di nazione, la storia delle mentalità e delle culture occidentali e l’analisi della cultura di massa negli Stati Uniti del XX secolo. È professore ordinario di Storia culturale presso l’Università di Pisa. La sua opera ha contribuito in modo significativo alla comprensione del Risorgimento, periodo dell’unificazione nazionale dell’Italia, e i suoi libri, sono considerati di rilievo nel campo della storia italiana moderna.

La politica nell’età contemporanea naviga attraverso l’era contemporanea dal 1914 in poi, analizzando le dinamiche sociali e politiche del mondo occidentale e oltre. Approfondisce temi che vanno dall’influenza dei media e dal consumismo a questioni politiche e simboliche significative come l’identità sessuale e la discriminazione razziale. Questo testo funge da ponte che collega il passato coloniale al presente.

Vedere per credere offre una visione panoramica dei cambiamenti dalle tradizionali economie agrarie alle moderne società di massa, concentrandosi sui cambiamenti nella sovranità politica e nelle ripercussioni delle rivoluzioni americana e francese. Esplora anche le trasformazioni al di fuori dell’Europa e degli Stati Uniti, compresi gli impatti del colonialismo e dell’imperialismo e l’emergere di movimenti anticoloniali.

Patria Mia esamina attentamente il processo di unificazione dell’Italia, evidenziando il profondo sentimento rivoluzionario tra i contemporanei sia all’interno che all’esterno dell’Italia. Il libro esamina l’evoluzione del movimento nazionale dalla fine del XVIII secolo all’anno cruciale della formazione del regno. Offre una narrazione dettagliata del viaggio dell’Italia verso la nazione.

Città mito ripercorre lo sviluppo dei movimenti di massa mainstream e controculturali, concentrandosi in particolare sull’intersezione della musica rock con il cinema, teatro e televisione. Fornisce un resoconto di come queste forze culturali hanno modellato e sono state modellate dai cambiamenti sociali dagli anni ’60 in poi, incapsulando il dinamismo dell’evoluzione culturale in Occidente.

Le patrie degli italiani esplora il concetto di nazione e la sua forza comunicativa all’interno dell’Italia, dal Risorgimento al fascismo. Mette in evidenza i simboli, le allegorie e le narrazioni duraturi che hanno galvanizzato la popolazione italiana. Offre approfondimenti sulla costruzione e sull’impatto della retorica nazionale.

Risorgimento in camicia nera analizza il dibattito storiografico sui temi cruciali della storia contemporanea, guidato da rinomati studiosi. Fornisce una panoramica completa degli eventi e delle ideologie significativi che hanno caratterizzato il mondo moderno, dalla Rivoluzione francese alla globalizzazione.

Identità e dintorni approfondisce il cambiamento culturale tra il XVIII e il XIX secolo, esaminando il cambiamento dei ruoli e delle percezioni delle donne nella società. Critica la restrizione delle libertà delle donne dopo la Rivoluzione. Offre un’analisi critica delle dinamiche di genere e della loro rappresentazione nell’arte.

Il fascismo e Alfredo Oriani esamina attentamente le politiche neoliberiste degli ultimi decenni, la persistenza della retorica nazionalista e l’accettazione passiva dell’ideologia neoliberista in tutto lo spettro politico. Critica la cultura di massa che sostiene queste ideologie, sollecitando un impegno più critico con gli strumenti e le narrazioni della società contemporanea.

Rituali in provincia indaga la formazione del concetto di nazione italiana all’inizio del XIX secolo, evidenziando come un manipolo di intellettuali riuscì a convincere molti dell’esistenza di una comunità italiana attraverso narrazioni e simboli avvincenti, innescando così un diffuso movimento patriottico.

Risorgimento conteso fornisce un’introduzione alla storia culturale, presentando temi chiave e dibattiti in questo campo. Esplora come la storia culturale ha trasformato la ricerca e la comprensione storica. Offre nuove prospettive sulla complessità delle società del passato e sul loro impatto duraturo sulle questioni attuali.

La politica nell’età contemporanea. I nuovi indirizzi della ricerca storica

Titolo: La politica nell’età contemporanea

Sottotitolo: I nuovi indirizzi della ricerca storica

ISBN-13: 978-8843086443

Autori: Massimo Baioni (a cura di), Fulvio Conti (a cura di)

Editore: Carocci

Edizione: 10 marzo 2017

Pagine: 251

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vedere per credere. Il racconto museale dell’Italia unita

Titolo: Vedere per credere

Sottotitolo: Il racconto museale dell’Italia unita

ISBN-13: 978-8833134475

Autore: Massimo Baioni

Editore: Viella

Edizione: 28 agosto 2020

Pagine: 266

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Patria Mia. Scritture Private nell’Italia Unita

Titolo: Patria Mia

Sottotitolo: Scritture Private nell’Italia Unita

ISBN-13: 978-8815146991

Autore: Massimo Baioni

Collaboratore: Baioni Massimo

Editore: Il Mulino

Edizione: 25 agosto 2011

Pagine: 328

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Città mito. Luoghi del Novecento politico italiano

Titolo: Città mito

Sottotitolo: Luoghi del Novecento politico italiano

ISBN-13: 978-8829017874

Autore: Massimo Baioni (a cura di)

Editore: Carocci

Edizione: 10 febbraio 2023

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le patrie degli italiani. Percorsi nel Novecento

Titolo: Le patrie degli italiani

Sottotitolo: Percorsi nel Novecento

ISBN-13: 978-8869951626

Autore: Massimo Baioni

Editore: Pacini Editore

Edizione: 18 maggio 2017

Pagine: 255

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Risorgimento in camicia nera. Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista

Titolo: Risorgimento in camicia nera

Sottotitolo: Studi, istituzioni, musei nell’Italia fascista

ISBN-13: 978-8843037575

Autore: Massimo Baioni

Editore: Carocci

Edizione: 30 marzo 2006

Pagine: 290

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Identità e dintorni. Ravenna e la Romagna tra fine Ottocento e seconda guerra mondiale

Titolo: Identità e dintorni

Sottotitolo: Ravenna e la Romagna tra fine Ottocento e seconda guerra mondiale

ISBN-13: 978-8883120510

Autore: Massimo Baioni

Editore: Il Ponte Vecchio

Edizione: 1 gennaio 1999

Pagine: 264

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il fascismo e Alfredo Oriani. Il mito del precursore

Titolo: Il fascismo e Alfredo Oriani

Sottotitolo: Il mito del precursore

ISBN-13: 978-8880637462

Autore: Massimo Baioni

Editore: Longo Angelo

Edizione: 1 gennaio 1988

Pagine: 338

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Rituali in provincia. Commemorazioni e feste civili a Ravenna (1861-1975)

Titolo: Rituali in provincia

Sottotitolo: Commemorazioni e feste civili a Ravenna (1861-1975)

ISBN-13: 978-8880636526

Autore: Massimo Baioni

Editore: Longo Angelo

Edizione: 16 marzo 2010

Pagine: 376

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Risorgimento conteso. Memorie e usi pubblici nell’Italia contemporanea

Titolo: Risorgimento conteso

Sottotitolo: Memorie e usi pubblici nell’Italia contemporanea

ISBN-13: 978-8881036714

Autore: Massimo Baioni

Editore: Diabasis

Edizione: 1 dicembre 2009

Pagine: 220

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











