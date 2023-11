I 10 migliori libri di Alberto Melis

Alberto Melis è uno scrittore italiano, particolarmente noto per i suoi romanzi rivolti ai giovani lettori. Ha dato un contributo significativo alla letteratura per bambini. Oltre ad essere uno scrittore, è stato anche insegnante e giornalista. Ha collaborato con diverse testate, tra cui il quotidiano L’Unione Sarda.

Di cosa parlano i libri di Alberto Melis?

Da che parte stare di Alberto Melis è un testo penetrante rivolto ai giovani lettori. Approfondisce l’infanzia di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, due magistrati assassinati dalla mafia. Questo volume, arricchito dalle parole delle sorelle Maria Falcone e Rita Borsellino, offre una prospettiva su come scegliere il lato giusto della vita, sottolineando l’onestà e il dovere. È una lettura preziosa per bambini e adolescenti che rimarca l’importanza di opporsi alla mafia.

Passando a un’altra opera di Melis, Ali nere , troviamo un racconto ambientato sullo sfondo del XX secolo. guerre del secolo. Questo romanzo, apprezzato dai giovani lettori, soprattutto da quelli interessati alla storia, ritrae l’attentato di Durango attraverso gli occhi di due adolescenti. È una miscela di amicizia, resilienza e dura realtà della guerra, che lo rende adatto ai lettori di età superiore ai dieci anni.

Nel regno del folklore, Fiabe della Sardegna propone un magico viaggio nelle fiabe sarde. Questa collezione unisce luoghi reali e personaggi storici con elementi magici e creature fantastiche. Adatto a lettori di età inferiore ai quattro anni, questo libro offre uno sguardo unico sulla cultura e la tradizione sarda.

Per una narrazione più leggera, Il principe Zero è una storia divertente per i bambini più piccoli. Esplora il motivo per cui Prince Zero è diverso dai suoi fratelli e introduce il concetto di quantità in modo divertente e coinvolgente. Questo libro, consigliato ai bambini delle prime scuole elementari, unisce la narrazione con elementi educativi.

Affrontando un tema più serio, Una bambina chiamata Africa accompagna il lettore in un viaggio in Sierra Leone. Parla di Robin, che incontra una bambina soldato, Sia, dopo un incidente aereo. La loro amicizia che nasce in circostanze pericolose offre spunti sulla dura realtà dei bambini soldato. Consigliato per bambini dai nove anni in su, questo libro tratta con sensibilità argomenti difficili.

In Storia del maestro che sfidò la guerra , troviamo un racconto incoraggiante ambientato in Afghanistan. Segue Amir Rezai, un insegnante che sfida il regime talebano per educare i bambini, in particolare una ragazza di nome Maryam. Questa storia motivante, consigliata ai lettori dagli otto anni in su, evidenzia il potere dell’istruzione e del coraggio in circostanze difficili.

Storie sconclusionate di Gianfranco Liori e Alberto Melis, sebbene privo di recensioni da parte dei clienti, sembra offrire narrativa in italiano. Senza dettagli specifici disponibili, potrebbe interessare chi cerca la letteratura italiana contemporanea.

Il ricordo che non avevo è un romanzo stimolante per lettori dagli undici anni in su. Narra la storia di Mattia, il cui nonno, sopravvissuto all’Olocausto, salva un bambino da un incendio in un campo nomadi. Questo racconto svela segreti di famiglia ed eventi storici dimenticati. È una lettura profonda per i giovani adulti.

Lista dei migliori libri di Alberto Melis su Amazon

Ed ora la classifica dei 10 migliori libri di Alberto Melis che si possono trovare su Amazon:

Da che parte stare. I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

Titolo: Da che parte stare

Sottotitolo: I bambini che diventarono Giovanni Falcone e Paolo Borsellino

ISBN-13: 978-8856660395

Autore: Alberto Melis

Illustratore: Paolo D’Altan

Editore: Piemme

Edizione: 27 aprile 2017

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ali nere

Titolo: Ali nere

ISBN-13: 978-8897007708

Autore: Alberto Melis

Editore: Notes Edizioni

Edizione: 10 maggio 2018

Pagine: 153

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fiabe della Sardegna

Titolo: Fiabe della Sardegna

ISBN-13: 978-8809856912

Autore: Alberto Melis

Editore: Giunti Editore

Edizione: 2 agosto 2017

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il principe Zero

Titolo: Il principe Zero

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8856671551

Autore: Alberto Melis

Illustratore: Barbara Bongini

Editore: Piemme

Edizione: illustrata (7 maggio 2019)

Pagine: 23

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Una bambina chiamata Africa

Titolo: Una bambina chiamata Africa

Note: nuova edizione

ISBN-13: 978-8856670455

Autore: Alberto Melis

Illustratore: Paolo D’Altan

Editore: Piemme

Edizione: New (11 marzo 2019)

Pagine: 178

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia del maestro che sfidò la guerra

Titolo: Storia del maestro che sfidò la guerra

ISBN-13: 978-8804752073

Autore: Alberto Melis

Illustratore: Elisa Macellari

Editore: Mondadori

Edizione: 17 maggio 2022

Pagine: 146

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storie sconclusionate

Titolo: Storie sconclusionate

ISBN-13: 978-8846834645

Autori: Gianfranco Liori, Alberto Melis

Editore: La Spiga Edizioni

Edizione: 20 novembre 2016

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il ricordo che non avevo

Titolo: Il ricordo che non avevo

ISBN-13: 978-8897007869

Autore: Alberto Melis

Editore: Notes Edizioni

Edizione: 24 ottobre 2019

Pagine: 156

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il segreto di Loch Ness

Titolo: Il segreto di Loch Ness

ISBN-13: 978-8856614244

Autore: Alberto Melis

Illustratore: B. Iacopo

Editore: Piemme

Edizione: 28 settembre 2010

Pagine: 265

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bugie, leoni e draghi a due teste

Titolo: Bugie, leoni e draghi a due teste

ISBN-13: 978-8804657187

Autore: Alberto Melis

Editore: Mondadori

Edizione: 28 agosto 2015

Pagine: 48

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











