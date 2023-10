I 10 migliori libri di Alessandro Meluzzi

Alessandro Meluzzi è uno psichiatra, criminologo, scrittore ed ex politico italiano. È noto per le sue opinioni spesso controverse, che a volte hanno portato a vivaci dibattiti nei media.

Oltre al suo impegno mediatico e politico, Meluzzi è ha pubblicato vari libri per i quali abbiamo fatto una cernita i cui risultati sono visualizzabili poco più sotto.

Di cosa parlano i libri di Alessandro Meluzzi?

In Attacco alla famiglia , Meluzzi affronta il concetto di famiglia come fondamento della società. Esplora il modo in cui le ideologie moderne minacciano la sua esistenza, sostenendo la conservazione dei valori familiari tradizionali. Questo libro è un’appassionata difesa della maternità e della paternità di fronte ai cambiamenti sociali.

Passando a Infinita pandemia , Meluzzi affronta la pandemia di COVID-19. Riflette su come la pandemia abbia perpetuato l’isolamento e il controllo sociale, sottolineando la necessità che gli individui riprendano il controllo dei propri destini.

Mafia nigeriana esplora la presenza della mafia nigeriana in Italia, attirando l’attenzione sul suo impatto sulla criminalità organizzata. Il libro indaga il terribile caso di una giovane donna maceratese, facendo luce sul lato oscuro di questa rete criminale.

In Ladri di facce , scritto in collaborazione con Elena Pagani, Meluzzi esplora il ruolo degli artisti forensi nella risoluzione dei crimini. Il libro solleva interrogativi sull’affidabilità dei ricordi traumatizzati e sulla capacità di rappresentarli artisticamente. Offre una prospettiva unica sulla scienza forense e sulle sue applicazioni artistiche.

Crimini e mass media approfondisce il potere dei media nel plasmare la percezione pubblica della criminalità. Evidenzia l’influenza delle immagini e della comunicazione nell’ambito dei casi criminali oscuri e sensazionali.

Contagio , scritto in collaborazione con Walter Pasini, approfondisce la storia delle epidemie, dalla peste al COVID-19. Esamina come le epidemie hanno caratterizzato non solo la scienza e la medicina, ma anche la cultura e la civiltà. Questo libro fornisce una riflessione tempestiva sull’impatto duraturo delle malattie infettive.

In Il maschio fragile , Meluzzi esplora la complessa questione dello stalking e del femminicidio, analizzandone gli aspetti sociali, psicologici ed emotivi. Introduce il concetto di “Maschi Fragili” per spiegare il loro comportamento, facendo luce sulle tendenze psicopatiche che stanno dietro ad esso. Questo libro è utile per coloro che sono interessati a comprendere le questioni contemporanee legate alla violenza di genere.

Italia. Rivolta ideale esamina i concetti intrecciati di felicità, identità, sicurezza e sovranità. Meluzzi spiega come la felicità sia legata alla libertà, all’identità e alla ricerca del proprio vero sé.

In Il sesto pilastro , scritto in collaborazione con Andrea Grippo, approfondisce una prospettiva unica sull’Islam. Il libro propone un “sesto pilastro” oltre i tradizionali cinque pilastri dell’Islam, concentrandosi sul tema della sessualità. Esplora il ruolo dell’amore erotico nella vita dei musulmani, facendo luce su questo aspetto meno discusso della cultura islamica.

Cura all’anima, anima alla cura cambia marcia, addentrandosi nel regno della consulenza religiosa. Meluzzi propone un manuale per guidare l’individuo in un viaggio alla scoperta e alla comprensione di sé.

Lista dei migliori libri di Alessandro Meluzzi su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri di Alessandro Meluzzi che si trovano su Amazon.it:

Attacco alla famiglia

Titolo: Attacco alla famiglia

ISBN-13: 978-8832078237

Autore: Alessandro Meluzzi

Illustratori: Marta Galimberti, Vincenzo Sortino

Prefazione: Diego Fusaro

Editore: Altaforte Edizioni

Edizione: 7 ottobre 2020

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Infinita pandemia

Titolo: Infinita pandemia

ISBN-13: 978-8832078299

Autori: Alessandro Meluzzi, Amelia Giuliani (a cura di)

Illustratore: Mara Lucca

Editore: Altaforte Edizioni

Edizione: 15 giugno 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Mafia nigeriana. Origini, rituali, crimini

Titolo: Mafia nigeriana

Sottotitolo: Origini, rituali, crimini

ISBN-13: 978-8885723252

Autori: Alessandro Meluzzi, Giorgia Meloni, Valentina Mercurio (Collaboratore principale)

Editore: Oligo

Edizione: 13 marzo 2019

Pagine: 116

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Contagio. Dalla peste al coronavirus

Titolo: Contagio

Sottotitolo: Dalla peste al coronavirus

ISBN-13: 978-8882521066

Autori: Alessandro Meluzzi, Walter Pasini

Editore: Vallecchi Firenze

Edizione: 18 giugno 2020

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il maschio fragile. Scopri il bastardo che c’è in te

Titolo: Il maschio fragile

Sottotitolo: Scopri il bastardo che c’è in te

ISBN-13: 978-8868790677

Autore: Alessandro Meluzzi

Editore: Cantagalli

Edizione: 7 maggio 2015

Pagine: 136

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Italia. Rivolta ideale. Identità, felicità sicurezza sovranità

Titolo: Italia

Sottotitolo: Rivolta ideale. Identità, felicità sicurezza sovranità

ISBN-13: 978-8893183918

Autore: Alessandro Meluzzi

Editore: Edizioni Segno

Edizione: 11 febbraio 2019

Pagine: 232

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il sesto pilastro

Titolo: Il sesto pilastro

ISBN-13: 978-8893183970

Autori: Alessandro Meluzzi, Andrea Grippo

Editore: Edizioni Segno

Edizione: 14 marzo 2019

Pagine: 140

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di Alessandro Meluzzi

Quali sono i tre migliori libri di Alessandro Meluzzi su Amazon? Attacco alla famiglia, pubblicato da Altaforte Edizioni. Infinita pandemia, pubblicato da Altaforte Edizioni. Mafia nigeriana. Origini, rituali, crimini, pubblicato da Oligo. I tre migliori libri di Alessandro Meluzzi su Amazon sono:





Tabella riepilogativa dei migliori libri di Alessandro Meluzzi