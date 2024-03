I 10 migliori libri di Alfio Cortonesi

Alfio Cortonesi, professore emerito di Storia medievale, è riconosciuto come uno dei massimi specialisti italiani di storia agraria medievale. Il suo lavoro accademico ha contribuito in modo significativo alla comprensione degli aspetti economici e sociali del Medioevo, concentrandosi in particolare sull’agricoltura e sulle comunità rurali. Nel corso della sua carriera, Cortonesi è autore di numerose opere importanti, tra cui “Il Medioevo. Profilo di un millennio”, che sottolinea la sua esperienza negli studi medievali e il suo ruolo nel progresso nel campo.

Di cosa parlano i libri di Alfio Cortonesi

Il Medioevo. Profilo di un millennio propone un viaggio lineare e aggiornato attraverso i mille anni del Medioevo, pensato per la didattica universitaria e per gli appassionati di storia. Approfondisce periodi complessi con un mix di fluidità narrativa e rigore accademico. È una scelta encomiabile per chiunque cerchi di comprendere il Medioevo oltre i libri di testo di base.

Passando alla storia economica, La prima espansione economica europea esamina il periodo di trasformazione tra l’XI e il XV secolo, quando l’Europa occidentale si è trasformata da entità periferica a forza globale dominante. Questo volume esplora i meccanismi e gli esiti di questa lunga fase di espansione economica, politica e culturale.

In Medioevo delle campagne , l’attenzione si sposta sull’Italia rurale durante un’epoca cruciale che ne ha modellato il futuro. Il libro offre approfondimenti sul volto mutevole della campagna italiana, sulle dinamiche tra proprietari terrieri e agricoltori e sul tessuto sociale della vita rurale medievale.

Il Medioevo degli alberi esplora il ruolo degli alberi domestici e selvatici nel paesaggio, nell’economia e nella cultura dell’Italia medievale. È una prospettiva unica sulle pratiche agrarie dell’epoca che fa luce sugli aspetti meno esplorati della silvicoltura e dell’orticoltura.

Terre e signori nel Lazio medioevale approfondisce l’economia rurale del Lazio dal XIII al XIX secolo. Fornisce un’analisi dettagliata della gestione del territorio, delle pratiche agricole e delle strutture sociali all’interno di questa regione durante il periodo medievale.

Agricoltura, lavoro, società è un omaggio ad Alfio Cortonesi, raccogliendo ricerche e riflessioni di colleghi e amici sul Medioevo campagna e mondo contadino, ambiti ai quali Cortonesi dedicò gran parte della sua attività accademica.

Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale funge da contributo bibliografico. Copre sessant’anni di sviluppo storiografico della storia agraria medievale. Offre una guida per studiosi e studenti.

Studi in ricordo di Attilio Carosi è una raccolta di studi in memoria di Attilio Carosi, (1922-2008) uno stimato bibliotecario italiano i cui contributi significativi nel campo hanno abbracciato diversi decenni..

Infine, Il lavoro del contadino e Uomini e campagne nell’Italia medievale forniscono esami approfonditi sulla vita dei contadini nella regione della Tuscia e in tutta l’Italia medievale.

Lista dei migliori libri di Alfio Cortonesi su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri di Alfio Cortonesi che sono in vendita su Amazon:

Il Medioevo. Profilo di un millennio

La prima espansione economica europea. Secoli XI-XV

Medioevo delle campagne. Rapporti di lavoro, politica agraria, protesta contadina

Terre e signori nel Lazio medioevale. Un’economia rurale nei secoli XIII-XIX

Agricoltura, lavoro, società. Studi sul medioevo per Alfio Cortonesi

Agricoltura e allevamento nell’Italia medievale. Contributo bibliografico, 1950-2010

Studi in ricordo di Attilio Carosi

Il lavoro del contadino. Uomini, tecniche, colture nella Tuscia tardomedioevale

Uomini e campagne nell’Italia medievale

