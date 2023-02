I 10 migliori libri di algebra

L’algebra è una branca della matematica che si occupa dello studio dei simboli matematici e delle regole per manipolare questi simboli. È un’area fondamentale della matematica che svolge un ruolo cruciale in vari campi della scienza, dell’ingegneria e della tecnologia. L’algebra è spesso indicata come lo studio delle equazioni e della relazione tra variabili, ed è uno degli elementi costitutivi più essenziali della matematica.

L’algebra è utile per risolvere vari problemi, compresi quelli di fisica, ingegneria e informatica. Aiuta le persone ad analizzare e comprendere sistemi complessi, identificare modelli e fare previsioni.

Di cosa parlano i libri di algebra

I libri di algebra tratta naturalmente questa materia affrontando argomenti come numeri, equazioni, funzioni, disuguaglianze e polinomi. Questi libri possono essere introduttivi, intermedi o avanzati, a seconda del livello di conoscenza e competenza matematica del lettore ma nella maggior parte dei casi si tratta di manuali utili anche per studenti universitari (almeno per quanto riguarda Amazon italiano). Possono concentrarsi su aree specifiche dell’algebra, come l’algebra lineare, l’algebra astratta o la teoria dei gruppi, e possono affrontare anche altre materie contigue, come la geometria. Inoltre, i libri di algebra spesso includono esercizi, problemi pratici e soluzioni per aiutare i lettori ad apprendere e padroneggiare i concetti trattati. I libri di algebra possono essere utili per chiunque desideri migliorare le proprie capacità e conoscenze matematiche. Possono essere particolarmente utili per gli studenti che studiano matematica, fisica, ingegneria o informatica.

Tra i migliori su Amazon abbiamo Algebra di Giulia M. Piacentini Cattaneo, indirizzato in particolare agli studenti dei corsi di laurea in matematica.

Lista dei migliori libri di algebra su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri di algebra che si possono trovare su Amazon (versione italiana):

Algebra. Un approccio algoritmico

Titolo: Algebra

Sottotitolo: Un approccio algoritmico

ISBN-13: 978-8808162700

Autore: Giulia M. Piacentini Cattaneo

Editore: Zanichelli

Edizione: 1 settembre 1996

Pagine: 448











Algebra

Titolo: Algebra

ISBN-13: 978-8864732107

Autore: I. N. Herstein

Editore: Editori Riuniti Univ. Press

Edizione: 1 febbraio 2010

Pagine: 440











Algebra

Titolo: Algebra

ISBN-13: 978-8833955865

Autore: Michael Artin

Traduttore: P. Maroscia

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: decima (11 aprile 1997)

Pagine: 754











Algebra lineare

Titolo: Algebra lineare

ISBN-13: 978-8838608674

Autore: Marco Abate

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 febbraio 2003

Pagine: 260











Algebra lineare e geometria

Titolo: Algebra lineare e geometria

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808520692

Autore: Enrico Schlesinger

Editore: Zanichelli

Edizione: seconda (21 novembre 2017)

Pagine: 496











Algebra lineare e geometria analitica

Titolo: Algebra lineare e geometria analitica

Note: con Contenuto digitale per accesso on line

ISBN-13: 978-8891905994

Autore: Giuseppe Anichini, Giuseppe Conti, Raffaella Paoletti

Editore: Pearson

Edizione: seconda (14 febbraio 2019)

Pagine: 452











Geometria e algebra lineare

Titolo: Geometria e algebra lineare

ISBN-13: 978-8874888924

Autore: Carlo Petronio

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: seconda (28 agosto 2015)

Pagine: 284











Algebra lineare e geometria. Esercizi quiz e temi d’esame

Titolo: Algebra lineare e geometria

Sottotitolo: Esercizi quiz e temi d’esame

ISBN-13: 978-8874889389

Autore: Chiara Baldovino, Valentina Lanza

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: terza (25 gennaio 2016)

Pagine: 364











Algebra lineare

Titolo: Algebra lineare

ISBN-13: 978-8838786075

Autore: Gilbert Strang

Editore: Apogeo Education

Edizione: prima (15 ottobre 2008)

Pagine: 504















