I 10 migliori libri di analisi matematica

L’analisi matematica è una branca della matematica che esamina i concetti matematici e le loro proprietà attraverso la logica, l’astrazione e la notazione. L’obiettivo è comprendere strutture e modelli matematici e sviluppare nuove teorie e strumenti che possono essere utilizzati nella scienza e nell’ingegneria.

Di cosa parlano i libri di analisi matematica?

I libri sull’analisi matematica coprono una vasta gamma di argomenti come il calcolo, l’analisi reale e l’analisi armonica e possono includere esempi, esercizi e prove per aiutare i lettori a comprendere il materiale. Questi libri sono utili per le persone a tutti i livelli di competenza, inclusi studenti, ricercatori e professionisti.

L’elenco fatto di libri di testo o libri accademici scritti per studenti o individui interessati all’argomento. Questi libri trattano vari argomenti di analisi matematica come il calcolo differenziale, il calcolo integrale, le sequenze e le serie, le funzioni di più variabili e altro ancora. La lunghezza dei libri varia da quasi 200 pagine a oltre 500 pagine. Alcuni dei libri sono disponibili in formato digitale con accesso online a materiali aggiuntivi, come esercizi e soluzioni.

Questi libri sono stati pubblicati nell’arco di oltre due decenni, con alcuni risalenti alla fine degli anni ’90. Nonostante l’età di alcuni libri, rimangono rilevanti e continuano ad essere utilizzati da studenti e professionisti.

Analisi matematica

Titolo: Analisi matematica

Note: con aggiornamento online

ISBN-13: 978-8838668944

Autore: Michiel Bertsch, Roberta Dal Passo, Lorenzo Giacomelli

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (18 agosto 2014)

Formato: copertina flessibile







Analisi matematica (Vol. 1)

Titolo: Analisi matematica (Vol 1)

ISBN-13: 978-8833956848

Autore: Enrico Giusti

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: 17 (31 maggio 2002)

Pagine: 490

Formato: copertina flessibile







Analisi matematica (Vol. 1)

Titolo: Analisi matematica (Vol 1)

ISBN-13: 978-8820728199

Autore: Paolo Marcellini, Carlo Sbordone

Editore: Liguori

Edizione: Prima edizione (1 settembre 1998)

Pagine: 492

Formato: copertina flessibile







Esercitazioni di Analisi Matematica 1

Titolo: Esercitazioni di Analisi Matematica 1

ISBN-13: 978-8874884445

Autore: Marco Bramanti

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: prima (24 agosto 2011)

Pagine: 560

Formato: copertina flessibile







Analisi matematica Fare e comprendere. Con elementi di probabilità e statistica

Titolo: Analisi matematica Fare e comprendere

Sottotitolo: Con elementi di probabilità e statistica

Note: con contenuto digitale (fornito elettronicamente)

ISBN-13: 978-8808220745

Autore: Walter Dambrosio

Editore: Zanichelli

Edizione: 3 aprile 2018

Pagine: 448

Formato: copertina flessibile







Primo corso di Analisi Matematica: con prerequisiti ed esercizi svolti

Titolo: Primo corso di Analisi Matematica

Sottotitolo: con prerequisiti ed esercizi svolti

ISBN-13: 9798842384440

Autore: Graziano Crasta, Annalisa Malusa

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 579

Formato: copertina flessibile







Analisi matematica 1

Titolo: Analisi matematica 1

Note: con Contenuto digitale per accesso on line

ISBN-13: 978-8891905505

Autore: Giuseppe Anichini, Giuseppe Conti, Marco Spadini

Editore: Pearson

Edizione: terza (17 settembre 2020)

Pagine: 366

Formato: copertina flessibile







Epsilon 1. Primo corso di analisi matematica

Titolo: Epsilon 1

Sottotitolo: Primo corso di analisi matematica

ISBN-13: 978-8838695858

Autore: Michiel Bertsch, Andrea Dall’Aglio, Lorenzo Giacomelli

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 giugno 2021

Pagine: –

Formato: copertina flessibile







Lezioni di Analisi matematica due

Titolo: Lezioni di Analisi matematica due

ISBN-13: 978-8808520203

Autore: Nicola Fusco, Paolo Marcellini, Carlo Sbordone

Editore: Zanichelli

Edizione: 10 febbraio 2020

Pagine: 576

Formato: copertina flessibile







Esercitazioni di analisi matematica 2

Titolo: Esercitazioni di analisi matematica 2

ISBN-13: 978-8874884827

Autore: Marco Bramanti

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: prima (30 gennaio 2012)

Pagine: 704

Formato: copertina flessibile











