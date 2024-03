I 10 migliori libri di Anna Zaires

Anna Zaires è un’autrice internazionale riconosciuta per i suoi contributi al romanticismo fantascientifico e ai generi dark romance contemporanei. La passione di Zaires per la lettura si accende all’età di cinque anni, grazie alle lezioni della nonna, segnando l’inizio del suo viaggio nel mondo letterario. Le sue storie spesso confondono i confini tra realtà e fantasia, mettendo in mostra la sua vivida immaginazione. Anna Zaires risiede in Florida ed è passata da una carriera a Wall Street a quella di un’autrice a tempo pieno, seguendo il suo sogno di scrivere romanzi rosa.

Queste storie sono perfette per i lettori che cercano una via di fuga in narrazioni in cui l’amore si intreccia con il pericolo, le lotte di potere e la profondità emotiva.

Di cosa parlano i libri di Anna Zaires

Strapazzami: La Trilogia Completa presenta la tumultuosa relazione tra Nora Leston e Julian Esguerra. Nora, al culmine dell’età adulta, scopre che la sua vita cambia irrevocabilmente quando viene catturata e portata su un’isola privata da Julian, un uomo potente la cui ossessione per lei non conosce limiti. Questa trilogia esplora i regni oscuri dell’ossessione, del controllo e le complessità di un amore che sfida i confini convenzionali, in uno scenario di ricchezza, pericolo e seduzione.

Bello e terribile , i lettori vengono presentati ad Alina Molotova e Alexei Leonov, il cui destino è segnato da una famiglia contratto, vincolandoli in un matrimonio destinato a unire due famiglie potenti ma rivali. La storia approfondisce la paura e l’attrazione di Alina nei confronti di Alexei, un uomo pericoloso e avvincente quanto suo padre. Il loro viaggio è un’inquietante danza di potere, tradimento e una disperata ricerca di una parvenza di pace nel loro mondo violento.

In Catturami: La Trilogia Completa , l’attenzione si sposta su Yulia Tzakova, una spia che cade nelle grinfie di Lucas Kent, uno spietato mercenario. Nonostante la loro realtà pericolosa, un legame viscerale li lega, confondendo il confine tra rapitore e prigioniero. La loro saga è una testimonianza del potere di attrazione nelle circostanze più pericolose, mostrando la forza e la resilienza necessarie per sopravvivere e amare in un mondo di caos.

La Gabbia dell’Angelo conclude la storia di Nikolai e Chloe, incapsulando la tumultuosa miscela di pericolo, passione e l’intricata danza tra il rapitore e l’interesse amoroso. Il viaggio di Chloe dalla paura a una complessa forma di amore rispecchia il potere di trasformazione dei legami emotivi, anche quando forgiati nelle circostanze più oscure.

Il mio tormentatore: Un dark romance svela la storia di Sara e del suo rapitore, Peter Sokolov, un uomo guidato da vendetta. Il loro coinvolgimento evolve dall’ostilità e dalla paura a una relazione complessa in cui amore e odio si scontrano, sfidando entrambi a riconsiderare le loro definizioni di giustizia, redenzione e amore.

La Tana del Diavolo esplora il pericoloso mondo di Nikolai Molotov, un uomo avvolto nell’ombra della mafia russa, e Chloe, la cui vita si intreccia con la sua nelle circostanze più inaspettate. La loro storia è un pericoloso viaggio di sopravvivenza, segreti e la natura imprevedibile dell’amore in mezzo al pericolo.

Le Notti Bianche cattura l’intensa relazione tra Kate e Alex Volkov, uno spietato oligarca. Il loro incontro accidentale si trasforma in una relazione appassionata e pericolosa, sfidando entrambi a navigare nelle insidiose acque dell’amore, del potere e della lealtà in un mondo in cui ogni decisione ha un prezzo.

Sole di mezzanotte continua la saga di Kate e Alex. Approfondisce le complessità della loro relazione sullo sfondo di una minaccia incombente. Mentre sono costretti ad affrontare i loro nemici e i loro stessi demoni, il loro legame viene messo alla prova in modi che non avrebbero mai previsto, dimostrando il potere duraturo dell’amore contro le avversità.

Destinati per Sempre unisce i capitoli finali della vita di personaggi che hanno attraversato i difficili sentieri dell’amore, del tradimento, e sopravvivenza. Questa raccolta lega insieme i destini di individui legati da un passato oscuro e un futuro incerto, mettendo in mostra la resilienza dello spirito umano e il potere di trasformazione dell’amore.

Il Titano di Wall Street: Un Romanzo sull’Alpha Zone si discosta dal tema del romanticismo oscuro, presentando un tema più leggero, ma altrettanto avvincente la storia di Marcus Carelli, un miliardario che si è fatto da sé, e Emma Walsh, un’impiegata di una libreria con una vita semplice. La loro improbabile storia d’amore, innescata da un’identità sbagliata, esplora le dinamiche del potere, le aspettative della società e gli inaspettati colpi di scena che l’amore può portare dimostrando che a volte gli opposti non si limitano ad attrarsi, ma si allineano nei modi più inaspettati.

Lista dei migliori libri di Anna Zaires su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri di Anna Zaires che sono disponibili su Amazon:

Strapazzami: La Trilogia Completa

Titolo: Strapazzami

Sottotitolo: La Trilogia Completa

ISBN-13: 978-1631422225

Autore: Anna Zaires

Traduttore: Martina Stefani

Editore: Mozaika Publications

Edizione: prima (20 marzo 2017)

Pagine: 760

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bello e terribile

Titolo: Bello e terribile

ISBN-13: 978-1631428135

Autori: Anna Zaires, Dima Zales

Traduttore: Sabrina Scalvinoni

Editore: Mozaika Publications

Pagine: 318

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Catturami: La Trilogia Completa

Titolo: Catturami

Sottotitolo: La Trilogia Completa

ISBN-13: 978-1631422782

Autore: Anna Zaires

Editore: Mozaika Publications

Pagine: 676

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Gabbia dell’Angelo

Titolo: La Gabbia dell’Angelo

ISBN-13: 978-1631427107

Autori: Anna Zaires, Dima Zales

Traduttore: Martina Stefani

Editore: Mozaika Publications

Pagine: 394

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il mio tormentatore: Un dark romance

Titolo: Il mio tormentatore

Sottotitolo: Un dark romance

ISBN-13: 978-1631422829

Autore: Anna Zaires

Editore: Mozaika Publications

Pagine: 412

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La Tana del Diavolo

Titolo: La Tana del Diavolo

ISBN-13: 978-1631426957

Autori: Anna Zaires, Dima Zales

Traduttore: Martina Stefani

Editore: Mozaika Publications

Pagine: 382

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le Notti Bianche

Titolo: Le Notti Bianche

ISBN-13: 978-1643663838

Autori: Anna Zaires, Charmaine Pauls

Traduttore: Sabrina Scalvinoni

Editore: Grey Eagle Publications

Pagine: 358

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Sole di mezzanotte

Titolo: Sole di mezzanotte

ISBN-13: 978-1643663852

Autori: Anna Zaires, Charmaine Pauls

Traduttore: Sabrina Scalvinoni

Editore: Grey Eagle Publications

Pagine: 504

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Destinati per Sempre

Titolo: Destinati per Sempre

ISBN-13: 978-1631425639

Autori: Anna Zaires, Dima Zales

Editore: Mozaika Publications

Pagine: 798

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il Titano di Wall Street: Un Romanzo sull’Alpha Zone

Titolo: Il Titano di Wall Street

Sottotitolo: Un Romanzo sull’Alpha Zone

ISBN-13: 978-1631425387

Autore: Anna Zaires

Traduttore: Martina Stefani

Editore: Mozaika Publications

Pagine: 378

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Anna Zaires