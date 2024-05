I 10 migliori libri di Antonella Boralevi

Di cosa parlano i libri di Antonella Boralevi

Il romanzo di Antonella Boralevi Tutto il sole che c’è cattura uno spaccato toccante della storia, intrecciando una storia di gioventù e intrighi sullo sfondo della Seconda Guerra Mondiale. Ambientate in una villa toscana, le vite di due sorelle si svolgono in netto contrasto, esplorando temi di invidia e dovere familiare in mezzo a sconvolgimenti politici e drammi personali.

Il viaggio illuminante continua con Byron . Questo libro approfondisce il profondo impatto che un animale domestico può avere sulla vita umana, presentato attraverso gli occhi di un bassotto di nome Byron. Questa narrazione va oltre una semplice storia di animali, riflettendo sulle emozioni e le relazioni umane, rivelate attraverso il legame unico tra Byron e il suo proprietario.

In Prima che il vento , la narrazione trasporta i lettori nella vibrante Italia degli anni ’50, dove l’amore giovanile e le aspettative della società si scontrano. spettacolarmente. La vita del protagonista viene cambiata per sempre da un amore estivo, che porta a conseguenze durature che fondono la nostalgia con la dura realtà delle scelte di vita.

Magnifica creatura rivisita personaggi familiari, concentrandosi sulle complessità di due sorelle le cui vite sono segnate da rivalità e rimpianti. Ambientato nei decenni di trasformazione degli anni ’50 e ’60 in Italia, il romanzo esplora la profondità dei legami familiari e dei cambiamenti sociali attraverso la redenzione e la resilienza personali.

Continuando la sua esplorazione delle complessità personali, Chiedi alla notte di Boralevi svela un mistero avvincente nello sfondo glamour del Festival del cinema di Venezia. L’indagine di un detective su una tragica morte avvenuta sulla spiaggia del Lido si intreccia in un’intricata rete di amore, tradimento e intrighi cinematografici.

I baci di una notte offre una narrazione sulle connessioni fugaci e sulla ricerca della felicità. Ambientato in un nevoso Capodanno, due sconosciuti si incontrano per caso, le loro storie si svolgono in una notte che promette o nega la felicità futura in base alle scelte di un momento.

In La locanda delle occasioni perdute , Boralevi esplora il tema delle occasioni mancate e delle seconde possibilità. L’ambientazione in una pittoresca locanda parigina funge da crocevia per la protagonista per affrontare le sue decisioni passate e reimmaginare la narrativa della sua vita, illustrando il potere di trasformazione del rimpianto e della speranza.

Gli uomini e l’amore esamina la mascolinità moderna e le relazioni romantiche. Attraverso aneddoti e riflessioni sincere, questo libro discute il modo in cui gli uomini contemporanei affrontano l’amore, mostrando un lato più morbido e vulnerabile della tradizionale personalità maschile.

A concludere la selezione è Capri che cattura il fascino della leggendaria isola di Capri, dipinta come un santuario per l’élite e un faro di bellezza e scappare. Questo racconto non si limita a raccontare la storia di un luogo ma scava nell’anima di Capri, cogliendo l’essenza del suo fascino magnetico e del suo passato leggendario.

Lista dei migliori libri di Antonella Boralevi su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri di Antonella Boralevi che si possono comprare su Amazon in italiano:

Tutto il sole che c’è

Titolo: Tutto il sole che c’è

ISBN-13: 978-8834604472

Autore: Antonella Boralevi

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 18 marzo 2021

Pagine: 416

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Byron. Storia del cane che mi ha insegnato la serenità

Titolo: Byron

Sottotitolo: Storia del cane che mi ha insegnato la serenità

ISBN-13: 978-8891807670

Autore: Antonella Boralevi

Editore: Mondadori Electa

Edizione: 4 ottobre 2016

Pagine: 179

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Prima che il vento

Titolo: Prima che il vento

ISBN-13: 978-8893881449

Autore: Antonella Boralevi

Editore: Baldini + Castoldi

Edizione: 25 ottobre 2018

Pagine: 413

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Magnifica creatura

Titolo: Magnifica creatura

ISBN-13: 978-8834609408

Autore: Antonella Boralevi

Editore: La nave di Teseo

Edizione: 3 marzo 2022

Pagine: 480

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chiedi alla notte

Titolo: Chiedi alla notte

ISBN-13: 978-8893881937

Autore: Antonella Boralevi

Editore: Baldini + Castoldi

Edizione: 18 aprile 2019

Pagine: 552

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La bambina nel buio

Titolo: La bambina nel buio

ISBN-13: 978-8893950237

Autore: Antonella Boralevi

Editore: La nave di Teseo +

Edizione: 9 maggio 2019

Pagine: 593

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I baci di una notte

Titolo: I baci di una notte

ISBN-13: 978-8817063470

Autore: Antonella Boralevi

Editore: Rizzoli

Edizione: 23 gennaio 2013

Pagine: 255

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La locanda delle occasioni perdute

Titolo: La locanda delle occasioni perdute

ISBN-13: 978-8817084901

Autore: Antonella Boralevi

Editore: BUR Rizzoli

Edizione: 17 dicembre 2015

Pagine: 215

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Gli uomini e l’amore

Titolo: Gli uomini e l’amore

ISBN-13: 978-8845279980

Autore: Antonella Boralevi

Editore: Bompiani

Edizione: bompiani (10 settembre 2015)

Pagine: 218

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Capri

Titolo: Capri

ISBN-13: 978-8815097323

Autore: Antonella Boralevi

Editore: Il Mulino

Edizione: 3 giugno 2004

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Antonella Boralevi