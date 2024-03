I 10 migliori libri di antropologia urbana

L’antropologia urbana è una branca dell’antropologia che si concentra sullo studio delle aree urbane e della vita nelle città. Questo campo di ricerca esplora come gli esseri umani vivono, interagiscono e si adattano agli ambienti urbani. Questi testi possono essere particolarmente utili per studenti, ricercatori, pianificatori urbani, politici, attivisti sociali e chiunque sia interessato a comprendere le complessità e le dinamiche delle città moderne.

Di cosa parlano i libri su antropologia urbana

Esplorare la città di Ulf Hannerz naviga attraverso le lotte della vita quotidiana, le dinamiche di quartiere, le interazioni professionali e il ventre delle città. Nonostante le critiche riguardanti la sua leggibilità e lo stile di scrittura datato, è lodato per la sua copertura completa dell’antropologia urbana. Un’accoglienza mista ne sottolinea l’importanza accademica ma suggerisce la necessità di un’edizione aggiornata per i lettori contemporanei.

Antropologia della città di Michel Agier esplora la città come crogiolo di trasformazioni sociali, politiche e culturali, soprattutto in comunità urbane emarginate. Nonostante alcune critiche sulla traduzione e sulla struttura, è apprezzato per aver introdotto concetti di antropologia urbana attraverso studi condotti in vari contesti globali, tra cui favelas e campi profughi.

Antropologia della città di Alberto M. Sobrero approfondisce l’evoluzione del pensiero antropologico riguardo alle società urbane e alle loro complessità. Sebbene manchi di recensioni, la sua portata suggerisce un profondo viaggio teorico dalle scuole di antropologia classica agli studi urbani contemporanei, invitando i lettori a riconsiderare le strutture e le metodologie dell’antropologia urbana.

Presenza migrante , a cura di Francesca Declich e Silvia Pitzalis, esamina le esperienze dei migranti nei contesti urbani e non urbani. Descrive i significati strutturali, sociali e simbolici della migrazione.

È successo qualcosa alla città di Paolo Barberi riflette sul superamento della popolazione urbana rispetto a quella rurale, trasformando le città in paesaggi complessi oltre i confini tradizionali pianificazione. È una specie di manuale che presenta l’antropologia urbana come una lente cruciale per comprendere i cambiamenti sociali contemporanei, toccando i cambiamenti architettonici, politici e sociali nei paesaggi urbani.

La città polifonica di Massimo Canevacci offre uno studio empirico sull’antropologia urbana a San Paolo, fondendo familiarità e stranezza. L’assenza di feedback dei clienti non diminuisce il suo valore per i lettori incuriositi dalla micrologica della vita urbana e dal rifiuto di stereotipi e generalizzazioni.

La forza dell’ordine di Didier Fassin offre uno sguardo etnografico sulla polizia delle periferie urbane di Parigi, rivelando la quotidianità mix di inattività, umiliazione e discriminazione. Lodato per il suo esame leggero ma penetrante delle discutibili pratiche delle forze dell’ordine, è consigliato a coloro che sono interessati alle dinamiche di potere all’interno degli ambienti urbani.

Sfrattati dall’eternità di Michael Herzfeld racconta la trasformazione del quartiere Monti di Roma, interessato dalla ristrutturazione neoliberista. Nonostante l’attenzione posta sulla spedizione puntuale in una recensione, la sua profondità nell’esplorazione del cambiamento urbano, delle dinamiche sociali e dello scontro delle forze economiche offre un caso di studio avvincente sulla gentrificazione.

Il fenomeno urbano e la complessità di Cristoforo Sergio Bertuglia e Franco Vaio affronta i fenomeni urbani attraverso la lente della scienza della complessità. Apprezzato per la sua analisi completa, questo lavoro è essenziale per comprendere le sfide dell’urbanizzazione, fondendo approfondimenti di pianificazione urbana, economia, sociologia e filosofia.

Introducing Urban Anthropology di Rivke Jaffe e Anouk de Koning fornisce un testo fondamentale sull’antropologia urbana, evidenziando la rilevanza della disciplina nello studio città. Lodato per la sua scrittura e organizzazione chiara, è una risorsa indispensabile per chi è nuovo nel settore.

