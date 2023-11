I 10 migliori libri di archeologia greca

Questa selezione esplora il ricco patrimonio dell’archeologia greca antica, facendo luce su vari aspetti della cultura, della società, della politica e della produzione greca. Dalle analisi dettagliate dei reperti archeologici alle esplorazioni delle pratiche sociali e religiose, queste opere offrono approfondimenti completi sul mondo greco, rivolgendosi sia ai lettori accademici che a quelli generali interessati alla storia e all’archeologia.

Di cosa parlano i libri di archeologia greca?

In Archeologia greca di Enzo Lippolis e Giorgio Rocco, questa guida è essenziale per gli studi universitari sull’archeologia greca. È arricchito da una piattaforma digitale, MyLab, che offre una ricca gamma di risorse di apprendimento. Nonostante alcuni problemi di qualità fisica segnalati, il libro è elogiato per la sua completezza ed è un punto fermo per coloro che studiano la disciplina.

Successivamente, Dei e artigiani di Mario Torelli esplora le pratiche religiose e le creazioni artigianali delle colonie greche in Occidente. È un testo ben realizzato, di facile lettura, e particolarmente utile per studenti e appassionati della cultura dell’antica Grecia. Offre un’analisi dettagliata di come le pratiche religiose abbiano influenzato le opere architettoniche e artigianali in queste colonie.

Sicilia e Magna Grecia di Gioacchino Francesco La Torre approfondisce l’insediamento greco nell’Italia meridionale e in Sicilia. È un ricco studio storico e archeologico, apprezzato per la sua analisi dettagliata e le sue immagini. Nel complesso è considerata un’ottima risorsa per gli appassionati della storia della Magna Grecia.

Archeologia greca degli stessi autori, Enzo Lippolis e Giorgio Rocco, offre un’ampia panoramica della cultura greca antica, società e politica. È un testo prezioso per gli studenti universitari, poiché fornisce un’esplorazione chiara e cronologica della storia archeologica dell’antica Grecia.

In Civiltà dell’Egeo , gli autori Anna Lucia D’Agata e Luca Girella presentano un approccio multidisciplinare all’età del bronzo civiltà dell’Egeo. È perfetto per gli studenti e chiunque sia interessato alla Grecia preclassica, con una ricca raccolta illustrativa che ne aumenta il fascino.

La collezione Magna Grecia , espone le collezioni Magna Grecia del Museo Archeologico Nazionale Museo di Napoli. È un’affascinante esplorazione della colonizzazione greca nel Sud Italia, molto apprezzata per la sua dettagliata analisi delle produzioni culturali e artistiche.

I micenei di Massimo Cultraro offre uno sguardo esaustivo sulla civiltà micenea. È un testo tecnico, consigliato a professionisti e studenti del settore, che fornisce una dettagliata ricostruzione storica di questa enigmatica società dell’antica Grecia.

Infine, Archeologia classica di Chiara Tarditi e La casa dei Greci di Fabrizio Pesando forniscono un esame dettagliato dell’architettura greca classica, dell’arte figurativa e della famiglia greca. Il testo di Tarditi è in particolare apprezzato per la sua esplorazione cronologica dello sviluppo artistico e architettonico greco, mentre Pesando offre una panoramica completa dell’evoluzione dell’architettura domestica greca.

