I 10 migliori libri di archeologia misteriosa

L’archeologia misteriosa implica l’esplorazione di siti antichi, manufatti e rovine che la scienza moderna deve ancora comprendere appieno. Questo campo mira a risolvere domande e misteri senza risposta sulle civiltà passate. Ci sono molte persone appassionate ai misteri dell’archeologia; queste persone possono fare uso dei libri sull’argomento presenti su Amazon per approfondire la loro comprensione di questo specifico tratto dell’archeologia e per analizzare gli aspetti inspiegabili del passato.

Di cosa parlano i libri di archeologia misteriosa?

I libri sull’archeologia misteriosa parlano in particolare delle antiche civiltà, delle loro tecnologie nonché di rovine inspiegabili e manufatti avvolte e decifrati o indecifrabili. Alcuni possono concentrarsi su luoghi specifici, mentre altri esplorano teorie generali su civiltà perdute o tecnologie antiche avanzate.

I libri che elenchiamo qui sotto parlano di vari misteri irrisolti della storia ed esplorano le possibilità della tecnologia avanzata e della conoscenza posseduta dalle antiche civiltà. I libri sono scritti da autori specializzati in archeologia, storia ed esplorazione.

Diversi libri esplorano i misteri di antiche civiltà come le civiltà Maya ed Egizia. Approfondiscono i loro progressi tecnologici e scientifici e come potrebbero essere stati in anticipo sui tempi. Ci sono anche libri che si concentrano su fenomeni inspiegabili come le linee di Nazca e il manoscritto Voynich. Gli autori forniscono le proprie teorie e interpretazioni su questi misteri. Alcuni libri si concentrano anche sui segreti di strutture antiche come le piramidi e la città di Ur.

Lista dei migliori libri di archeologia misteriosa su Amazon

In basso la “classifica” dei 10 migliori libri di archeologia misteriosa che sono in vendita su Amazon in versione italiana:

Archeologia proibita

Titolo: Archeologia proibita

ISBN-13:

Autore: Richard L. Thompson

Collaboratore: Michael A. Cremo

Editore: Licenza – Newton Compton editori

Edizione: 18 gennaio 2018

Pagine: 352

Formato: Libro







Egittologia proibita. La scienza misteriosa e la tecnologia sofisticata dei faraoni

Titolo: Egittologia proibita

Sottotitolo: La scienza misteriosa e la tecnologia sofisticata dei faraoni

ISBN-13: 978-8833800134

Autore: Erdogan Ercivan

Traduttore: Paola Santi

Editore: Uno Editori

Edizione: 18 novembre 2019

Pagine: 363

Formato: copertina flessibile







51 50 35 – L’inconfessabile verità sulle piramidi

Titolo: 51 50 35 – L’inconfessabile verità sulle piramidi

ISBN-13: 9798763008937

Autore: Carlos A. Bisceglia

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 346

Formato: copertina flessibile







Ur dei Caldei. I misteri di un’antica città della Mesopotamia

Titolo: Ur dei Caldei

Sottotitolo: I misteri di un’antica città della Mesopotamia

ISBN-13: 978-8868011154

Autore: Leonard Woolley

Editore: Ghibli

Edizione: 11 febbraio 2016

Pagine: 288

Formato: copertina flessibile







Sardegna. Pagine di archeologia negata

Titolo: Sardegna

Sottotitolo: Pagine di archeologia negata

ISBN-13: 978-8897621362

Autore: Fabio Garuti

Editore: Anguana Edizioni

Edizione: 17 settembre 2014

Pagine: 100

Formato: copertina flessibile







IL CODICE DI GIZA. SEGRETI, ENIGMI

Titolo: IL CODICE DI GIZA

Sottotitolo: SEGRETI, ENIGMI

ISBN-13: 978-8854127999

Autore: LAWTON IAN

Traduttore: F. Ossala

Editore: NEWTON COMPTON ITALIANA

Edizione: 28 aprile 2011

Pagine: 526

Formato: copertina flessibile







A come archeologia. 10 grandi scoperte per ricostruire la storia

Titolo: A come archeologia

Sottotitolo: 10 grandi scoperte per ricostruire la storia

ISBN-13: 978-8843089949

Autore: Andrea Augenti Professore di Archeologia medievale

Editore: Carocci

Edizione: 22 febbraio 2018

Pagine: 180

Formato: copertina flessibile







12.794 anni fa – Visitatori a Göbekli Tepe

Titolo: 12.794 anni fa – Visitatori a Göbekli Tepe

ISBN-13: 9798693054677

Autore: Carlos Alberto Bisceglia

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 251

Formato: copertina flessibile











