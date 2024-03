I 10 migliori libri di Arianna Di Luna

Arianna Di Luna è un’autrice indipendente eclettica che affonda le sue penne nelle profondità delle emozioni umane, esplorando con maestria i temi dell’amore proibito, del destino e della lotta interiore. Attraverso i suoi romanzi, Di Luna porta i lettori in viaggi indimenticabili che spaziano dalle sfide della vita moderna ai drammi storici della seconda guerra mondiale, dimostrando una versatilità narrativa che cattura e intrattiene.

Di cosa parlano i libri di Arianna Di Luna

Incantevole e proibito racconta la storia di Haley Marshall, che, dopo aver affrontato la dura realtà della vita, cerca rifugio presso Noah Marshall, il suo misterioso e lontano zio. Mentre Haley attraversa la disperazione e la sfida, la loro attrazione proibita porta sia tumulto che un’inaspettata vicinanza, sfidando la vita solitaria di Noah e ridefinendo i confini dell’amore.

Il giorno giusto per incontrarti racconta la storia di Evan e Rachel, due poli opposti uniti nell’atmosfera competitiva del college. Mentre gareggiano per il miglior premio studentesco, la loro inimicizia si trasforma lentamente in un legame profondo e inaspettato, rivelando che la perfezione è solo un’illusione e che la vera comprensione deriva dall’accettare i propri difetti.

La ragazza d’oro esplora l’avvincente viaggio di Delia Goldberg, che fugge dalla sua vita benestante per trovare la libertà, solo per essere inseguito da Léon McEnroe, un cacciatore di taglie dal passato tumultuoso. La loro vicinanza forzata svela un’attrazione irresistibile e svela segreti che potrebbero unirli insieme o separarli per sempre.

Eden in the dark approfondisce le vite di Crowley Asker ed Eden Blanchard, due anime segnate dalla crudeltà della vita. Trovando conforto nella natura selvaggia e selvaggia, il loro improbabile legame affronta le ombre del loro passato, sfidandoli a lottare per un futuro che nessuno credeva possibile.

Siamo nuvole nel vento esplora la tumultuosa relazione tra Alice e Gabriel, cugini intrappolati in una rete di norme sociali e proibizioni desideri. Mentre lottano contro il loro destino, il loro viaggio illumina il potere dell’amore di trascendere i confini e il coraggio di cercare la propria strada.

Odiami, baciami, perdimi è un’avvincente saga che segue l’amore appassionato ma proibito di Viola e Andrea attraverso prove e separazioni, sfidando la forza del loro legame e i sacrifici che sono disposti a fare per avere una possibilità di felicità insieme.

Per il tuo nome soltanto tesse un arazzo storico ambientato sullo sfondo della Francia della Seconda Guerra Mondiale, dove Yvette Chambry e Aramis Leroux le vite si intrecciano in una storia di infatuazione giovanile trasformata in un amore profondo e pericoloso nel caos della guerra e della resistenza.

Di fuoco e d’ambra cattura l’inaspettato legame tra Elle Reed, una donna in fuga da una vita di conformità, e Ambrose Verlaine, un uomo che si nasconde dietro i suoi tatuaggi e il lavoro notturno. Il loro viaggio dalla disperazione alla redenzione rivela che la guarigione può essere trovata nei luoghi più improbabili.

Senza di te continua la storia straziante di Viola e Andrea, ora in fuga, che lottano per mantenere la loro l’amore vivo contro ogni previsione. Il loro percorso è irto di sfide, che li spingono sull’orlo della disperazione, pur mantenendo la debole speranza di un futuro insieme.

Tutto il mondo tranne noi racconta la storia d’amore proibita tra Karen, una giovane insegnante, e Jace, il suo fiducioso ma tormentato alunno. Mentre attraversano i confini sociali che li tengono separati, la loro innegabile connessione mette in discussione le norme e mette in mostra l’essenza senza tempo dell’amore.

Lista dei migliori libri di Arianna Di Luna su Amazon

Ora l’elenco dei 10 migliori libri di Arianna Di Luna che sono in vendita su Amazon:

Incantevole e proibito

Titolo: Incantevole e proibito

ISBN-13: 978-1658969192

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 365

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il giorno giusto per incontrarti

Titolo: Il giorno giusto per incontrarti

ISBN-13: 9798396954854

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 403

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







The golden girl

Titolo: The golden girl

ISBN-13: 9798386456221

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 475

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Eden in the dark

Titolo: Eden in the dark

ISBN-13: 9798686556706

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 442

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Siamo nuvole nel vento

Titolo: Siamo nuvole nel vento

ISBN-13: 9798369712504

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 310

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Odiami, baciami, perdimi: La trilogia completa

Titolo: Odiami, baciami, perdimi

Sottotitolo: La trilogia completa

ISBN-13: 9798812870812

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 597

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Per il tuo nome soltanto

Titolo: Per il tuo nome soltanto

ISBN-13: 9798398104608

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 544

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Di fuoco e d’ambra

Titolo: Di fuoco e d’ambra

ISBN-13: 978-1790912643

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 330

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Senza di te

Titolo: Senza di te

ISBN-13: 978-1519057747

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 205

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tutto il mondo tranne noi

Titolo: Tutto il mondo tranne noi

ISBN-13: 9798365437005

Autore: Arianna Di Luna

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 275

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Arianna Di Luna