I 10 migliori libri di astronomia per principianti

L’astronomia è naturalmente una materia molto complicata ma questo non significa che anche i non “addetti ai lavori” non possano goderne. Anzi ci sono tanti libri di astronomia su Amazon in lingua italiana dedicati proprio ai principianti o a chi vuole approcciarsi a questa materia. Molti di questi libri descrivono l’utilizzo del telescopio e sono indirizzati soprattutto a chi ha acquistato il suo primo dispositivo per l’osservazione dei cieli e vuole capire come sfruttarlo appieno. Altri libri, invece, sono guide per capire la posizione delle costellazioni oppure per comprendere l’universo in generale senza troppi tecnicismi.

Tra le migliori guide di astronomia dedicate ai principianti che possiamo segnalare su Amazon c’è Primo incontro con il cielo stellato di Daniele Gasparri, una guida di facile consultazione con varie mappe e tanti consigli per utilizzare telescopi.

Sempre sull’utilizzo del telescopio segnaliamo anche Come osservare il cielo con il mio primo telescopio , un libro edito nel 2018 di Walter Ferreri che fornisce consigli su come scegliere il telescopio e su come regolarlo nonché usarlo al meglio per scrutare i pianeti del sistema solare e le altre stelle.

Un libro dalla consultazione ancora più facile, ha dato non solo principianti ma anche ragazzi, è Il libro dell’astronomia . Il testo spiega i principali concetti e le più importanti nozioni dell’universo, come i buchi neri e la materia oscura, con un linguaggio relativamente semplice.

Un’altra guida astronomica che ha avuto un ottimo riscontro su Amazon è Grande guida dell’astronomia , un libro ottimo per avere un’infarinatura generale di questa disciplina. Anche questo testo può essere adatto per i ragazzi.

Lista dei migliori libri di astronomia per principianti su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri di astronomia per principianti che si possono trovare su Amazon:

Come osservare il cielo con il mio primo telescopio

Titolo: Come osservare il cielo con il mio primo telescopio

ISBN-13: 978-8865209691

Autore: Walter Ferreri

Editore: Il Castello

Edizione: dodicesima (20 luglio 2018)

Pagine: 158

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Il libro dell’astronomia. Grandi idee spiegate in modo semplice

Titolo: Il libro dell’astronomia

Sottotitolo: Grandi idee spiegate in modo semplice

ISBN-13: 978-8858018347

Autore:

Traduttore: Roberto Sorgo

Editore: Gribaudo

Edizione: 14 settembre 2017

Pagine: 352

Recensioni:

Formato: copertina rigida







Come fotografare il cielo con il mio primo telescopio. Guida alla fotografia astronomica per principianti

Titolo: Come fotografare il cielo con il mio primo telescopio

Sottotitolo: Guida alla fotografia astronomica per principianti

ISBN-13: 978-8827603055

Autore: Walter Ferreri

Editore: Il Castello

Edizione: 29 giugno 2022

Pagine: 159

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Atlante di astronomia. Guida pratica all’osservazione del cielo. Ediz. a colori

Titolo: Atlante di astronomia. Guida pratica all’osservazione del cielo

Sottotitolo: Ediz. a colori

Note: con Contenuto digitale per accesso on line

ISBN-13: 978-8869853470

Autore:

Editore: Libreria Geografica

Edizione: illustrata (4 giugno 2019)

Pagine: 232

Recensioni:

Formato: copertina rigida







Come usare il primo telescopio

Titolo: Come usare il primo telescopio

ISBN-13: 9798807321626

Autore: Daniele Gasparri

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 175

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Il manuale pratico di astronomia

Titolo: Il manuale pratico di astronomia

ISBN-13: 978-8808164148

Autore: Pierre Bourge, Jean Lacroux

Traduttore: P. Tanga

Editore: Zanichelli

Edizione: seconda (1 giugno 2010)

Pagine: 352

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Le mappe del cielo. Una facile guida per riconoscere le costellazioni

Titolo: Le mappe del cielo

Sottotitolo: Una facile guida per riconoscere le costellazioni

ISBN-13: 978-8858021484

Autore:

Traduttore: Sonia Sferzi

Editore: Gribaudo

Edizione: 24 maggio 2018

Pagine: 128

Recensioni:

Formato: copertina flessibile











