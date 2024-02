I 10 migliori libri di Barbara Baraldi

Barbara Baraldi (1975) è un’autrice italiana rinomata per i suoi contributi ai generi gialli e fantasy. Ha esordito nel 2007 con “La ragazza dalle ali di serpente”, sotto lo pseudonimo di Luna Lanzoni. Ha ricevuto numerosi riconoscimenti per il suo lavoro, tra cui il Premio Marco Casacci per la narrativa noir. I romanzi della Baraldi, caratterizzati da trame intricate e narrazioni avvincenti, le hanno procurato un seguito significativo sia in Italia che a livello internazionale.

Di cosa parlano i libri di Barbara Baraldi

In Osservatore oscuro seguiamo Aurora Scalviati, una giovane profiler di polizia, mentre affronta le cupe sfide che le vengono lanciate modo. Coinvolta in un macabro gioco da parte di un serial killer, Aurora si ritrova insieme ai suoi più stretti alleati in pericolo. La narrazione si intreccia attraverso le complessità del suo passato, la sua incessante ricerca della giustizia e le ombre oscure proiettate da una figura misteriosa conosciuta come Valraven.

Cambiare le ossa intraprende un viaggio agghiacciante con Aurora Scalviati mentre svela una serie di brutali omicidi legati alla morte di suo padre. passato. La scoperta del cadavere sfigurato di Tito Ferretti riaccende l’orrore di un serial killer di decenni fa. Aurora deve approfondire le teorie e la fede quantistica, lottando contro il tempo per salvare una ragazza rapita e affrontare l’oscura eredità della sua famiglia.

Aurora nel buio approfondisce la vita di Aurora Scalviati dopo un infortunio che ne ha messo a rischio la carriera. Trasferitasi in una cittadina tranquilla, viene immediatamente coinvolta nel sinistro caso di una donna assassinata e di un bambino rapito. Combattendo i suoi demoni interiori e lo scetticismo dei suoi nuovi colleghi, la determinazione di Aurora viene messa alla prova mentre dà la caccia a un serial killer, facendo affidamento sul suo istinto e su metodi non ortodossi.

In La stagione dei ragni siamo trasportati nella Torino del 1988, dove Francesco Scalviati, un giovane procuratore, e Isaak Stoner, un profiler dell’FBI, affrontano una serie di omicidi. Questo giallo storico, pieno di enigmi esoterici e dell’ombra incombente di un mostro, offre un ricco arazzo di mistero, scienza forense all’avanguardia e un tuffo nel passato oscuro della città.

L’ultima notte di Aurora ritrae Aurora Scalviati alle prese con il suo caso più personale. Dopo aver partecipato a una conferenza traumatica, si ritrova coinvolta nelle indagini su un corpo orribilmente sfigurato. Con la sua squadra sciolta, Aurora deve affrontare le sue paure più oscure e la malvagità di un leggendario assassino noto come Grigione, rendendo questa storia una storia di profonda scoperta e redenzione.

Sentenza artificiale ci introduce in un futuro in cui la giustizia è amministrata da un’intelligenza artificiale, LexIA. Cassia scopre una potenziale falla nel sistema, innescando un gioco mortale del gatto col topo. Questo techno-thriller esplora le implicazioni dell’intelligenza artificiale nel sistema giudiziario, unendo la suspense a un commento critico sul ruolo della tecnologia nella società.

Misteri, crimini e storie insolite di Bologna svela il lato enigmatico e oscuro di Bologna attraverso una serie di storie intriganti. Dalle antiche necropoli di vampiri a codici inspiegabili e figure famigerate, Baraldi ci guida attraverso la storia nascosta della città, fondendo il macabro con l’affascinante.

Il fuoco dentro cattura la vita tumultuosa di Janis Joplin. Dalle sue lotte in Texas alla sua esplosiva ascesa alla fama, questo romanzo esplora le profondità dell’anima di Janis, le sue battaglie con l’amore, la dipendenza e la ricerca dell’accettazione, dipingendo un vivido ritratto di una leggenda della musica la cui voce riecheggiava le grida di una generazione.

Un sogno lungo un’estate è una storia di formazione ambientata in campagna, dove Matilde scopre la famiglia segreti e si imbarca in una caccia al tesoro che promette molto più che semplici ricchezze.

Dylan Dog & Vasco Rossi è un’edizione speciale che rende omaggio a Vasco Rossi attraverso le avventure di Dylan Dog. Intrappolati in una stanza misteriosa, Dylan e Jenny si muovono in un labirinto psicologico, affrontando le loro paure più profonde.

Lista dei migliori libri di Barbara Baraldi su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri di Barbara Baraldi che si possono trovare su Amazon:

Osservatore oscuro

Titolo: Osservatore oscuro

ISBN-13: 978-8809873391

Autore: Barbara Baraldi

Editore: Giunti

Edizione: 28 agosto 2019

Pagine: 530

Formato: copertina flessibile







Cambiare le ossa

Titolo: Cambiare le ossa

ISBN-13: 978-8809954434

Autore: Barbara Baraldi

Editore: Giunti

Edizione: 8 giugno 2022

Pagine: 398

Formato: copertina flessibile







Aurora nel buio

Titolo: Aurora nel buio

ISBN-13: 978-8809832473

Autore: Barbara Baraldi

Editore: Giunti Editore

Edizione: 3 maggio 2017

Pagine: 528

Formato: copertina rigida







La stagione dei ragni

Titolo: La stagione dei ragni

ISBN-13: 978-8809905061

Autore: Barbara Baraldi

Editore: Giunti Editore

Edizione: 9 giugno 2021

Pagine: 564

Formato: copertina flessibile







L’ultima notte di Aurora

Titolo: L’ultima notte di Aurora

ISBN-13: 978-8809949577

Autore: Barbara Baraldi

Editore: Giunti Editore

Edizione: 9 giugno 2021

Pagine: 528

Formato: copertina flessibile







Sentenza artificiale

Titolo: Sentenza artificiale

ISBN-13: 978-8832961966

Autore: Barbara Baraldi

Editore: Chiarelettere

Edizione: seconda (9 luglio 2020)

Pagine: 224

Formato: copertina flessibile







Il fuoco dentro. Janis Joplin. Il romanzo

Titolo: Il fuoco dentro

Sottotitolo: Janis Joplin. Il romanzo

ISBN-13: 978-8809955622

Autore: Barbara Baraldi

Editore: Giunti Editore

Edizione: 8 marzo 2023

Pagine: 432

Formato: copertina flessibile







Un sogno lungo un’estate

Titolo: Un sogno lungo un’estate

ISBN-13: 9798629980964

Autore: Barbara Baraldi

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 259

Formato: copertina flessibile







Dylan Dog & Vasco Rossi. Jenny

Titolo: Dylan Dog & Vasco Rossi

Sottotitolo: Jenny

ISBN-13: 978-8869616402

Autori: Barbara Baraldi, Davide Furnò

Artwork: Cavenago Gigi

Editore: Sergio Bonelli Editore

Edizione: 25 novembre 2021

Pagine: 112

Formato: copertina rigida











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Barbara Baraldi