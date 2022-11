I 10 migliori libri di biodiritto

La parola “biodiritto” non si riferisce ad una vera e propria branca del diritto ma ad un campo di pensiero relativo a vari diritti degli esseri umani, come quello alla vita, che possono ricadere nella scienza biologica. Il biodiritto in particolare descrive il rapporto tra le leggi e questi diritti, un rapporto fondato anche sull’etica, e in generale descrive i limiti che lo Stato può imporre ad alcune pratiche che il progresso scientifico odierno ha reso possibili.

Esiste anche un esame di biodiritto che gli studenti di talune facoltà devono superare, ad esempio per il corso di laurea in giurisprudenza. L’obiettivo del corso di biodiritto è quello di far comprendere agli studenti i concetti principali della materia in relazione anche agli istituti giuridici così come il linguaggio tecnico che è proprio dello stesso biodiritto.

Su Amazon ci sono alcune guide sul biodiritto, alcune delle quali contengono delle riflessioni dell’autore, altre si concentrano più sul rapporto tra le stesse leggi dello Stato italiano e i diritti biologici delle persone.

Lista dei migliori libri di biodiritto su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri di biodiritto che sono disponibili su Amazon.it:

Introduzione al biodiritto

ISBN-10: 8834828038

ISBN-10: 8834828038

ISBN-13: 9788834828038

Autore: Carlo Casonato

Editore: Giappichelli

Edizione: terza (1 maggio 2012)

Pagine: 256

Formato: Copertina flessibile

Biodiritto 4.0. Intelligenza artificiale e nuove tecnologie

ISBN-10: 8892134300

ISBN-10: 8892134300

ISBN-13: 9788892134300

Autore: Salvatore Amato

Editore: Giappichelli

Edizione: 9 giugno 2020

Pagine: 224

Formato: Copertina flessibile

Biodiritto. Fragilità e giustizia

ISBN-10: 8834837252

ISBN-10: 8834837252

ISBN-13: 9788834837252

Autore: Claudio Sartea

Editore: Giappichelli

Edizione: 1 dicembre 2012

Pagine: 184

Formato: Copertina flessibile

Diritto e incerto del mestiere di vivere – Ricerche di biodiritto

ISBN-10: 8813377175

ISBN-10: 8813377175

ISBN-13: 9788813377175

Autore: Antonio D’aloia

Editore: Cedam

Edizione: 15 giugno 2021

Pagine: 334

Formato: Copertina flessibile

Riflessioni di biodiritto

ISBN-10: 8813333188

ISBN-10: 8813333188

ISBN-13: 9788813333188

Autore: Baldini gianni

Editore: Cedam

Edizione: 15 giugno 2012

Pagine: 260

Formato: Copertina flessibile

Pluralità identitarie tra bioetica e biodiritto

ISBN-10: 8857537511

ISBN-10: 8857537511

ISBN-13: 9788857537511

Autore: Luigi Ferraro (a cura di), Francesca Dicè (a cura di), Alberto Postigliola (a cura di), Paolo Valerio (a cura di)

Editore: Mimesis

Edizione: 26 gennaio 2017

Pagine: 394

Formato: Copertina flessibile

Collana: Mimesis – Quaderni di bioetica

Note: a cura del C.I.R.B. (Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica)

Principi di biodiritto penale

ISBN-10: 8815259417

ISBN-10: 8815259417

ISBN-13: 9788815259417

Autore: Stefano Canestrari

Editore: Il Mulino

Edizione: 27 agosto 2015

Pagine: 104

Formato: Copertina flessibile

La procreazione assistita nel paradigma costituzionale

ISBN-10: 8892117303

ISBN-10: 8892117303

ISBN-13: 9788892117303

Autore: Lorenzo Chieffi

Editore: Giappichelli

Edizione: 31 ottobre 2018

Pagine: 184

Collana: Studi di biodiritto

Formato: Copertina flessibile

Filosofia del biodiritto. Una proposta socratica per società postumane

Titolo: Filosofia del biodiritto

Sottotitolo: Una proposta socratica per società postumane

ISBN-10: 8892106086

ISBN-13: 9788892106086

Autore: Paolo Sommaggio

Editore: Giappichelli

Edizione: 29 novembre 2016

Pagine: 166

Formato: Copertina flessibile

