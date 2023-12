I 10 migliori libri di bioeconomia

Se ti interessa lo bioeconomia, questi libri offrono un’analisi approfondita di come questo campo emergente si interseca con l’ecologia, l’economia e la sostenibilità sociale. Dai fondamenti teorici alle applicazioni nel mondo reale, ogni titolo fa luce su diversi aspetti, illuminandone il significato nel nostro mondo contemporaneo.

Di cosa parlano i libri su bioeconomia

Bioeconomia di Nicholas Georgescu-Roegen, diretto da M. Bonaiuti e tradotto da G. Ricoveri e E. Messori, è un lavoro fondamentale in bioeconomia. Unisce i contributi fondamentali di Georgescu-Roegen, inclusi alcuni testi inediti, offrendo una visione completa di questo approccio economico alternativo. Il libro non solo fa rivivere lo spirito originale della teoria bioeconomica, che si allontana dalle teorie tradizionali sullo sviluppo sostenibile, ma integra anche i recenti progressi nella biologia e nella teoria dei sistemi complessi.

Proseguendo, Che cosa è la bioeconomia di Mario Bonaccorso, con il contributo di Marc Palahì, Philippe Mengal e Irene Baños Ruiz, affronta le sfide contemporanee del cambiamento climatico, della crescita della popolazione, del degrado del suolo e della perdita di biodiversità. Questo testo esplora la bioeconomia come soluzione chiave, descrivendone in dettaglio i fondamenti, i collegamenti con la sostenibilità e le diverse applicazioni nella nostra vita quotidiana.

L’uomo che inventò la bioeconomia di Mario Bonaccorso, con una presentazione di Amedeo Lepore e una prefazione di Catia Bastioli, racconta il viaggio di Raul Gardini pioniere della chimica verde in Italia. Offre una lucida ricostruzione della visione di Gardini per una chimica sostenibile integrata con l’agricoltura e mette a confronto le sue intuizioni con l’evoluzione della bioeconomia a livello globale. Questo lavoro costituisce una lettura veloce e piacevole per coloro che sono interessati alla relazione tra innovazione e sostenibilità.

Bioeconomia per la rigenerazione dei territori di Catia Bastioli racconta la storia e il futuro di Novamont, leader industriale italiano. Bastioli illustra la sua visione di un’economia sostenibile in grado di rigenerare i territori colpiti dalla globalizzazione. Il libro discute i tre pilastri del Modello Novamont: infrastrutture della bioeconomia, filiere agricole integrate e sviluppo di prodotti per soluzioni ambientali, evidenziando il potenziale di rilancio economico per l’Italia.

In Bioeconomia , scritto in collaborazione con Beppe Croce, Stefano Ciafani e Luca Lazzeri, il passaggio dal petrolchimico al bio vengono esplorati i processi di produzione basati sulla chimica. Il libro discute i vantaggi delle risorse della bioeconomia – rinnovabili, meno inquinanti e producibili localmente – e come ridefiniscono le sfide economiche ed ecologiche. Si ispira al concetto di bioeconomia di Nicholas Georgescu-Roegen, concentrandosi sull’utilizzo di fonti energetiche rinnovabili.

Bioeconomia e capitalismo cognitivo di Andrea Fumagalli indaga i cambiamenti strutturali della produzione capitalistica negli ultimi trent’anni, evidenziando l’emergere di capitalismo cognitivo. Il libro approfondisce la trasformazione del lavoro, il declino delle politiche occupazionali e di welfare stabili e la crescente importanza della conoscenza e dello spazio nelle dinamiche economiche. Presenta un’analisi interdisciplinare di questi cambiamenti nel contesto della produzione bioeconomica.

Da dentro di Sandro Chignola discute dell’estensione della cattura della vita e della valorizzazione della cooperazione sociale in varie forme, come privatizzazione dei codici genetici e appropriazione dei beni comuni. Sfida il lavoro intellettuale a impegnarsi criticamente dall’interno del sistema, sottolineando la necessità di una comprensione situata e responsabile del pensiero.

La bioeconomia di Christopher Meyer e Stan Davis, sebbene privo di recensioni da parte dei clienti, probabilmente esplora la convergenza di biologia, informatica, e affari, offrendo approfondimenti sul nuovo paradigma che plasma questi campi.

I fondamenti della bioeconomia , anch’esso senza recensioni dei clienti, espone presumibilmente i principi fondamentali dell’economia ecologica, contribuendo alla comprensione dei fondamenti teorici della bioeconomia.

Infine, Modelli bioeconomici per la gestione della pesca in Europa di Massimo Spagnolo affronta le complesse questioni della gestione della pesca attraverso modelli bioeconomici. Il libro fornisce una panoramica di questi modelli in Europa, confrontando la pesca nel Mediterraneo e nel Nord Europa ed evidenziando differenze strutturali e capacità predittive.

Lista dei migliori libri di bioeconomia su Amazon

Ecco la “classifica” dei 10 migliori libri di bioeconomia che si possono trovare su Amazon:

Bioeconomia. Verso un’altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile

Titolo: Bioeconomia

Sottotitolo: Verso un’altra economia ecologicamente e socialmente sostenibile

ISBN-13: 978-8833914671

Autori: Nicholas Georgescu-Roegen, M. Bonaiuti (a cura di)

Traduttori: G. Ricoveri, E. Messori

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: sesta (4 luglio 2003)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Che cosa è la bioeconomia

Titolo: Che cosa è la bioeconomia

ISBN-13: 978-8866272014

Autore: Mario Bonaccorso

Presentazione: Marc Palahì

Prefazione: Philippe Mengal, Irene Baños Ruiz (Collaboratore principale)

Editore: Edizioni Ambiente

Edizione: 11 aprile 2019

Pagine: 162

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’uomo che inventò la bioeconomia. Raul Gardini e la nascita della chimica verde in Italia

Titolo: L’uomo che inventò la bioeconomia

Sottotitolo: Raul Gardini e la nascita della chimica verde in Italia

ISBN-13: 978-8866273134

Autore: Mario Bonaccorso

Presentazione: Amedeo Lepore

Prefazione: Catia Bastioli

Editore: Edizioni Ambiente

Edizione: 15 ottobre 2020

Pagine: 139

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bioeconomia. La chimica verde e la rinascita di un’eccellenza italiana

Titolo: Bioeconomia

Sottotitolo: La chimica verde e la rinascita di un’eccellenza italiana

ISBN-13: 978-8866271437

Autori: Beppe Croce, Stefano Ciafani, Luca Lazzeri

Editore: Edizioni Ambiente

Edizione: 25 febbraio 2015

Pagine: 175

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bioeconomia e capitalismo cognitivo. Verso un nuovo paradigma di accumulazione

Titolo: Bioeconomia e capitalismo cognitivo

Sottotitolo: Verso un nuovo paradigma di accumulazione

ISBN-13: 978-8843043569

Autore: Andrea Fumagalli

Editore: Carocci

Edizione: 13 dicembre 2007

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Da dentro. Biopolitica, bioeconomia, Italian Theory

Titolo: Da dentro

Sottotitolo: Biopolitica, bioeconomia, Italian Theory

ISBN-13: 978-8865482193

Autore: Sandro Chignola

Editore: DeriveApprodi

Edizione: 25 gennaio 2018

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La bioeconomia. La nuova convergenza tra biologia, informatica e business

Titolo: La bioeconomia

Sottotitolo: La nuova convergenza tra biologia, informatica e business

ISBN-13: 978-8885982710

Autori: Christopher Meyer, Stan Davis

Editore: Edizioni Olivares

Edizione: 1 settembre 2003

Pagine: 290

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I fondamenti della bioeconomia. La nuova economia ecologica

Titolo: I fondamenti della bioeconomia

Sottotitolo: La nuova economia ecologica

ISBN-13: 978-8846480767

Autore: Romano Molesti

Editore: Franco Angeli

Edizione: 20 novembre 2006

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Modelli bioeconomici per la gestione della pesca in Europa

Titolo: Modelli bioeconomici per la gestione della pesca in Europa

ISBN-13: 978-8849821789

Autore: Massimo Spagnolo

Editore: Rubbettino

Edizione: 30 giugno 2008

Pagine: 103

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











