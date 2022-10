I 10 migliori libri di bioingegneria

La bioingegneria è una materia che si interessa, applicando i principi ingegneristici, all’analisi nonché alla progettazione di sistemi e tecnologie di natura biologica o biomedica. La bioingegneria, in sostanza, fa uso dei principi inerenti alle scienze della vita e alle scienze fisiche per affrontare problemi di natura ingegneristica o creare sistemi utili in medicina, biologia e nell’assistenza sanitaria (oltre che in altri campi).

Si tratta di un campo di studio abbastanza nuovo che oggi si tende ad accorpare all’ingegneria biomedica anche se quest’ultima è più specializzata verso la strumentazione nel comparto sanitario mentre la bioingegneria può essere applicata anche in maniera più ampia, anche alla biologia in generale.

Su Amazon ci sono diversi libri di bioingegneria. Essendo quest’ultimo un campo abbastanza ampio, anche gli argomenti trattati da questi libri possono differire. Esistono per esempio libri di bioingegneria del sistema motorio, altri che si interessano maggiormente alle neuroscienze cognitive, altri ancora trattano la bioingegneria chimica. Ci sono anche alcuni libri sui biomateriali che si possono utilizzare in campo sanitario e alcuni riguardano la medicina rigenerativa.

Bioingegneria e psicofisiologia delle emozioni e disturbi della mente

Titolo: Bioingegneria e psicofisiologia delle emozioni e disturbi della mente

ISBN-10: 8855534086

ISBN-13: 9788855534086

Autore: Vari

Collaboratore: Vari

Editore: Patron

Edizione: 15 giugno 2019

Pagine: 243

Formato: Copertina flessibile

Materiali per la vita. Le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo

Titolo: Materiali per la vita

Sottotitolo: Le incredibili storie dei biomateriali che riparano il nostro corpo

ISBN-10: 8833937786

ISBN-13: 9788833937786

Autore: Devis Bellucci

Editore: Bollati Boringhieri

Edizione: terza (20 gennaio 2022)

Pagine: 224

Formato: Copertina flessibile

Bioingegneria del sistema motorio

Titolo: Bioingegneria del sistema motorio

ISBN-10: 8825515732

ISBN-13: 9788825515732

Autore: Carlo Albino Frigo

Editore: Aracne

Edizione: 24 luglio 2018

Pagine: 424

Formato: Copertina rigida

Bioingegneria per le neuroscienze cognitive

Titolo: Bioingegneria per le neuroscienze cognitive

ISBN-10: 8855530361

ISBN-13: 9788855530361

Autore: Babiloni

Collaboratore: Babiloni

Editore: Patron

Edizione: 15 giugno 2009

Pagine: 262

Formato: Copertina rigida

Strumentazione biomedica

Titolo: Strumentazione biomedica

ISBN-10: 8855532952

ISBN-13: 9788855532952

Autore: Avanzolini

Collaboratore: Avanzolini

Editore: Patron

Edizione: terza (15 giugno 2015)

Pagine: 368

Formato: Copertina flessibile

Manuale ingegneria biomedicale. Dispositivi medici, normative, apparecchiature elettromedicali e nozioni fondamentali

Titolo: Manuale ingegneria biomedicale

Sottotitolo: Dispositivi medici, normative, apparecchiature elettromedicali e nozioni fondamentali

ISBN-10: 8857912288

ISBN-13: 9788857912288

Autore: Armando Ferraioli

Editore: Flaccovio Dario

Edizione: 22 ottobre 2020

Pagine: 608

Formato: Copertina flessibile

Fondamenti di bioingegneria chimica. Non solo biomateriali

Titolo: Fondamenti di bioingegneria chimica. Non solo biomateriali

ISBN-10: 8837118136

ISBN-13: 9788837118136

Autore: Maria C. Tanzi

Editore: Pitagora

Edizione: 1 dicembre 2010

Pagine: 288

Formato: Copertina flessibile

Arrivano i cyborg. Dove neuroscienze e bioingegneria si incontrano

Titolo: Arrivano i cyborg

Sottotitolo: Dove neuroscienze e bioingegneria si incontrano

ISBN-10: 8820359621

ISBN-13: 9788820359621

Autore: Alessandro Vato, M. Temporelli (a cura di)

Editore: Hoepli

Edizione: 15 maggio 2015

Pagine: 144

Formato: Copertina flessibile

Fondamenti di ingegneria dei tessuti per la medicina rigenerativa

Titolo: Fondamenti di ingegneria dei tessuti per la medicina rigenerativa

ISBN-10: 8855530392

ISBN-13: 9788855530392

Autore: Mantero

Collaboratore: Mantero

Editore: Patron

Edizione: 15 giugno 2009

Pagine: 216

Formato: Copertina rigida

Storia della bioingegneria

Titolo: Storia della bioingegneria

ISBN-10: 8855526050

ISBN-13: 9788855526050

Autore: Biondi

Collaboratore: Biondi

Editore: Patron

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 456

Formato: Copertina flessibile

FAQ sui libri di bioingegneria

Cosa studia la bioingegneria?

La bioingegneria studi i principi di fisica, di biologia, di chimica, di scienza dei materiali e di altri campi di ricerca per la progettazione di sistemi vari e di soluzioni per le scienze biomediche e per la biologia.

Esistono facoltà di ingegneria biomedica in Italia?

Esistono varie Università che offrono corsi di ingegneria biomedica tra cui l’Università di Padova e il Politecnico di Milano.





