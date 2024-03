I 10 migliori libri di biologia marina per bambini

I libri di biologia marina per bambini spesso combinano illustrazioni vivide e narrazioni avvincenti per introdurre il mondo misterioso e affascinante della vita oceanica, suscitando curiosità e incoraggiando l’amore per la scienza e il mondo naturale nei giovani lettori. In particolare questa selezione copre i misteri della vita marina, dall’ecologia oceanica agli affascinanti comportamenti delle creature che abitano i mari.

Di cosa parlano i libri sui migliori libri di biologia marina per bambini

La grande enciclopedia degli oceani svela gli abissi marini con illustrazioni generate al computer, che mostrano come si formano le onde più alte, le processo dietro gli tsunami e la funzione delle correnti oceaniche. Presenta squali, tartarughe, balene e le strategie di sopravvivenza degli abitanti delle coste e delle profondità marine, evidenziando anche l’energia rinnovabile dell’oceano e l’impatto dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici sulla vita marina.

Inventario illustrato del mare di Emmanuelle Tchoukriel e Virginie Aladjidi è un’esplorazione visivamente sbalorditiva della vita marina. Incentrato sia sull’accuratezza scientifica che sulla brillantezza artistica, questo libro è una pietra miliare per i bambini interessati alle diverse specie dell’oceano, da quelle microscopiche a quelle maestose, rafforzando il legame tra i giovani lettori e il mondo acquatico.

Enciclopedia Oceani – La grande enciclopedia degli oceani di Christina Wilsdon è un’immersione completa nelle profondità dell’oceano, riccamente illustrata per dare vita all’ecosistema marino. Con illustrazioni dettagliate su ogni pagina, aggiorna i lettori sulle scoperte oceanografiche e sull’ampia gamma di vita marina, dal plancton alle balene, in un formato che coinvolge ed educa gli appassionati dell’oceano di tutte le età.

Pesci del mondo e altri animali marini di Angelo Mojetta e illustrato da Shishi Nguyen, guida i bambini attraverso i mari globali, introducendo specie diffuse e i loro stili di vita. È arricchito da oltre 290 disegni e 30 illustrazioni di grandi dimensioni, integrati da testi semplici ma informativi.

Oceanarium di Loveday Trinick e illustrato da Teagan White, è un’esplorazione visivamente avvincente delle meraviglie dell’oceano, che invita i lettori per scoprire un mondo di colori e mistero. Nonostante alcune discrepanze nelle didascalie e nelle illustrazioni degli animali, le immagini incantevoli e le funzionalità popup del libro lo rendono una lettura coinvolgente per i bambini affascinati dalla vita marina.

Pesci del mondo è un altro tesoro di Angelo Mojetta, arricchito dalle illustrazioni di Shishi Nguyen. Offre un viaggio vibrante attraverso il mondo marino con 400 illustrazioni, ricostruzioni dettagliate dei fondali marini e video della vita marina.

Il magnifico libro del mare di Tom Jackson, illustrato da Val Walerczuk, svela i segreti del mare attraverso immagini straordinarie. Risponde a domande accattivanti sugli animali marini, dai pesci più veloci alle abitudini di sonno delle tartarughe marine.

Il grande libro degli animali marini di Minna Lacey, svela le meraviglie del mondo marino, con pagine pieghevoli che introducono i lettori alle magnifiche creature marine. Il suo grande formato e le informazioni dettagliate lo rendono una festa per gli occhi, incoraggiando un apprezzamento più profondo per i vasti abitanti dell’oceano.

Atlante della biodiversità di Emanuela Durand e Leonora Camusso, offre uno sguardo approfondito sulla biodiversità dei mari e degli oceani. Con illustrazioni dettagliate e schede informative, offre una comprensione completa di questo habitat vitale, ispirando i giovani lettori ad apprezzare e proteggere gli ambienti marini.

Il grande libro degli oceani di Dunia Rahwan e Ilaria Faccioli, completa questa selezione con un colorato atlante che abbraccia il dai ghiacciati oceani artici ai mari caraibici ricchi di coralli.

Lista dei migliori libri di biologia marina per bambini su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri per bambini di biologia marina che sono presenti su Amazon.it:

La grande enciclopedia degli oceani

Titolo: La grande enciclopedia degli oceani

ISBN-13: 978-8858035269

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (24 giugno 2021)

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Inventario illustrato del mare

Titolo: Inventario illustrato del mare

ISBN-13: 978-8896968369

Autori: Emmanuelle Tchoukriel, Virginie Aladjidi

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: 29 marzo 2017

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Pesci del mondo e altri animali marini

Titolo: Pesci del mondo e altri animali marini

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-2889353200

Autore: Angelo Mojetta

Illustratore: Shishi Nguyen

Editore: Nuinui

Edizione: illustrata (3 settembre 2019)

Pagine: 164

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Oceanarium. Il grande libro dell’oceano

Titolo: Oceanarium

Sottotitolo: Il grande libro dell’oceano

ISBN-13: 978-8817148924

Autore: Loveday Trinick

Illustratore: Teagan White

Traduttore: Francesco Orsenigo

Editore: Rizzoli

Edizione: 10 novembre 2020

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Pesci del mondo. Una guida illustrata per bambini da 0 a 109 anni

Titolo: Pesci del mondo

Sottotitolo: Una guida illustrata per bambini da 0 a 109 anni

ISBN-13: 978-2889354771

Autore: Angelo Mojetta

Illustratore: Shishi Nguyen

Editore:

Edizione: 20 aprile 2021

Pagine: 315

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il magnifico libro del mare

Titolo: Il magnifico libro del mare

ISBN-13: 978-8836573684

Autore: Tom Jackson

Illustratore: Val Walerczuk

Traduttore: Graziella Del Ciuco

Editore: Touring Junior

Edizione: 4 ottobre 2018

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il grande libro degli animali marini

Titolo: Il grande libro degli animali marini

ISBN-13: 978-1474959469

Autore: Minna Lacey

Illustratore: Fabiano Fiorin

Traduttore: Simona Mambrini

Editore: Usborne

Edizione: 22 gennaio 2019

Pagine: 20

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Atlante della biodiversità. Mari e oceani

Titolo: Atlante della biodiversità

Sottotitolo: Mari e oceani

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8830307063

Autori: Emanuela Durand, Leonora Camusso

Editore: Sassi

Edizione: illustrata (29 luglio 2021)

Pagine: 64

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il grande libro degli oceani

Titolo: Il grande libro degli oceani

ISBN-13: 978-8891584328

Autori: Dunia Rahwan, Ilaria Faccioli

Editore: Fabbri

Edizione: 22 settembre 2020

Pagine: 79

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











Tabella riepilogativa dei migliori libri di biologia marina per bambini