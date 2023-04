I 10 migliori libri di botanica illustrata

La botanica illustrata implica lo studio delle piante attraverso rappresentazioni visive come illustrazioni o fotografie. Molto spesso gli atlanti, le guide e, in generale, i libri di botanica sono illustrati perché, come si sul dire, un’immagine e a volte valide più di 1000 parole (anche se le parole sono comunque necessarie). I libri di botanica illustrati sono essenziali per chi è interessato alle piante per motivi scientifici o anche solo per passione. Con i libri di botanica illustrati, i lettori possono identificare varie specie di piante, apprezzare la bellezza della natura e conoscere le caratteristiche e gli usi unici delle piante.

Di cosa parlano i libri di botanica illustrata?

I libri di botanica illustrata approfondiscono l’anatomia e la fisiologia delle piante con tanti tipi di illustrazioni, dalle fotografie ai disegni fino ai veri e propri schemi. Si tratta, peraltro, di libri utili anche per chi vuole disegnare o dipingere piante, fiori ed alberi (dunque per artisti e designer).

L’enciclopedia di piante e fiori è una guida completa alla progettazione e alla realizzazione di un giardino, con oltre 700 pagine piene di illustrazioni colorate. Analogamente, Botanica per giardinieri è una guida all’arte e alla scienza del giardinaggio, con un’enfasi sul ruolo della botanica nella creazione di giardini e con una sezione che spiega varie migliaia di termini collegati alla botanica.

Per chi è interessato al lato scientifico della botanica, Botanica sistematica offre una panoramica completa di l’argomento dal punto di vista filogenetico. Flora dà un’occhiata più da vicino a diverse specie di piante attraverso illustrazioni dettagliate, mentre Botanica urbana si concentra sul giardinaggio indoor e fornisce una guida alle migliori piante domestiche o comunque da interno.

Lista dei migliori libri di botanica illustrata su Amazon

Ecco l’elenco dei 10 migliori libri di botanica illustrata che sono disponibili per l’acquisto su Amazon versione italiana:

L’enciclopedia di piante e fiori. L’opera più completa per pensare, progettare e realizzare il giardino ideale

Titolo: L’enciclopedia di piante e fiori

Sottotitolo: L’opera più completa per pensare, progettare e realizzare il giardino ideale

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8858021903

Autore: Christopher Brickell (a cura di)

Traduttore: Tina Attubato

Traduttore: Lia Orlandi

Traduttore: Tommaso Padova

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (8 novembre 2018)

Pagine: 744

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Flora. Le piante viste da vicino

Titolo: Flora

Sottotitolo: Le piante viste da vicino

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8858024355

Autore:

Traduttore: Anna Fontebuoni

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (24 ottobre 2019)

Pagine: 440

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Atlante di botanica poetica

Titolo: Atlante di botanica poetica

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867223916

Autore: Francis Hallé

Editore: L’Ippocampo

Edizione: illustrata (28 febbraio 2019)

Pagine: 152

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Botanica sistematica. Un approccio filogenetico

Titolo: Botanica sistematica

Sottotitolo: Un approccio filogenetico

ISBN-13: 978-8829929986

Autore: Walter S. Judd, Christopher S. Campbell, Elizabeth A. Kellogg, Peter F. Stevens, Michael J. Donoghue, Lucia Conte (a cura di), Marta Galloni (a cura di)

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: terza (6 novembre 2019)

Pagine: 691

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Illustrazione botanica

Titolo: Illustrazione botanica

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8867533572

Autore: Charlotte Brooks

Traduttore: Maria Silvia La Luce

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: illustrata (24 marzo 2022)

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Inventario illustrato dei fiori

Titolo: Inventario illustrato dei fiori

ISBN-13: 978-8867222070

Autore: Virginie Aladjidi, Emmanuelle Tchoukriel

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: 24 marzo 2016

Pagine: 80

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Piccolo manuale illustrato per cercatori di foglie

Titolo: Piccolo manuale illustrato per cercatori di foglie

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8842828150

Autore: Officina Saggiatore

Illustratore: Sofia Paravicini

Editore: Il Saggiatore

Edizione: illustrata (16 settembre 2021)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Botanica per giardinieri. L’arte e la scienza del giardinaggio spiegate e raccontate

Titolo: Botanica per giardinieri

Sottotitolo: L’arte e la scienza del giardinaggio spiegate e raccontate

ISBN-13: 978-8867530441

Autore: Geoff Hodge

Traduttore: G. Cristiano

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: 25 settembre 2014

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Inventario illustrato degli alberi

Titolo: Inventario illustrato degli alberi

ISBN-13: 978-8896968826

Autore: Emmanuelle Tchoukriel, Virginie Aladjidi

Editore: L’Ippocampo Ragazzi

Edizione: 29 marzo 2017

Pagine: 72

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Botanica urbana. Una guida alle piante da interni per i giardinieri di oggi

Titolo: Botanica urbana

Sottotitolo: Una guida alle piante da interni per i giardinieri di oggi

ISBN-13: 978-8867223121

Autore: Maaike Koster, Emma Sibley

Editore: L’Ippocampo

Edizione: 1 marzo 2018

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











