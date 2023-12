I 10 migliori libri di Carlo Lucarelli

Carlo Lucarelli è un noto scrittore e conduttore televisivo italiano. Nel corso degli ultimi anni è stato particolarmente apprezzato per i suoi romanzi polizieschi, molti dei quali sono stati adattati in film e serie TV popolari. In ogni caso è noto anche per le sue opere “nonfiction”, in particolare quelle che intrecciano storie criminali con la complessa storia d’Italia.

Di cosa parlano i libri di Carlo Lucarelli?

In L’inverno più nero , Lucarelli ci trasporta nella Bologna assediata del 1944. Attraverso gli occhi del commissario De Luca, entriamo in una città paralizzata dalla guerra, dove tre omicidi in una zona pesantemente sorvegliata sfidano De Luca a destreggiarsi tra interessi contrastanti. Questo racconto intreccia la triste realtà della guerra con un’indagine complessa, dipingendo un quadro vivido di una città e dei suoi abitanti sotto assedio.

Passando a Serial killer , Lucarelli e Picozzi offrono un’affascinante esplorazione nelle menti dei serial killer. Questo libro attraversa la sottile linea tra normalità e follia, presentando uno studio dettagliato di queste famigerate figure e degli strumenti utilizzati per rintracciarli. È un’immersione profonda negli aspetti psicologici e sociologici dei crimini seriali, che coinvolge i lettori con la sua analisi approfondita.

Bell’abissina ci conduce attraverso il ventre dell’Italia di Mussolini. Lucarelli racconta l’indagine del commissario Marino su una serie di morti forse legate a una famiglia benestante. Ambientata sullo sfondo di un’Italia fascista, la storia è tanto un resoconto storico quanto un mistero avvincente.

In Quasi blu , Lucarelli ci porta a Bologna, dove si aggira un serial killer noto come l’Iguana. Questa storia è narrata in modo unico attraverso il punto di vista di Grazia, l’investigatrice, e di Simone, un cieco i cui sensi acuti giocano un ruolo cruciale. Questo romanzo è un ritratto sorprendente di una città intrappolata nella paura e di un assassino che assume l’identità delle sue vittime.

La mattanza è un racconto avvincente che rivisita la storia della mafia in Italia, ripercorrendo eventi e personaggi chiave. La narrazione di Lucarelli combina abilmente il reale con il drammatico, offrendo utile che fa luce su un argomento avvolto nel segreto e nell’intrigo.

In Tracce criminali , Lucarelli e Picozzi approfondiscono vari casi penali controversi. Il libro esamina il ruolo della scienza forense nella risoluzione di crimini complessi. È una lettura affascinante per coloro che sono interessati all’interazione tra scienza e investigazione criminale.

Léon continua la storia di Grazia Negro e del serial killer fuggito, l’Iguana. Questa narrazione è un inseguimento emozionante, ambientato sullo sfondo di Bologna, dove i confini tra cacciatore e preda si confondono.

Infine, Nerone come il terrore approfondisce la storia degli omicidi nel Medioevo mentre Piazza Fontana rivisita il tragico evento milanese, svelandone gli strati di cospirazione e inganno.

Lista dei migliori libri di Carlo Lucarelli su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri di Carlo Lucarelli che sono presenti su Amazon.it:

L’inverno più nero. Un’indagine del commissario De Luca

Titolo: L’inverno più nero

Sottotitolo: Un’indagine del commissario De Luca

ISBN-13: 978-8806242442

Autore: Carlo Lucarelli

Editore: Einaudi

Edizione: 1° (3 marzo 2020)

Pagine: 312

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Serial killer. Storie di ossessione omicida

Titolo: Serial killer

Sottotitolo: Storie di ossessione omicida

ISBN-13: 978-8804712176

Autori: Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi

Editore: Mondadori

Edizione: seconda (6 febbraio 2019)

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Bell’abissina. Un’indagine del commissario Marino

Titolo: Bell’abissina

Sottotitolo: Un’indagine del commissario Marino

ISBN-13: 978-8804727552

Autore: Carlo Lucarelli

Editore: Mondadori

Edizione: 22 novembre 2022

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Almost blue

Titolo: Almost blue

ISBN-13: 978-8806241162

Autore: Carlo Lucarelli

Editore: Einaudi

Edizione: 11 giugno 2019

Pagine: 185

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La mattanza. Dal silenzio sulla mafia al silenzio della mafia

Titolo: La mattanza

Sottotitolo: Dal silenzio sulla mafia al silenzio della mafia

ISBN-13: 978-8806190361

Autore: Carlo Lucarelli

Editore: Einaudi

Edizione: prima (14 marzo 2017)

Pagine: 92

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tracce criminali. Storie di omicidi imperfetti

Titolo: Tracce criminali

Sottotitolo: Storie di omicidi imperfetti

ISBN-13: 978-8804670414

Autori: Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi

Editore: Mondadori

Edizione: 3 ottobre 2016

Pagine: 235

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Léon

Titolo: Léon

ISBN-13: 978-8806252342

Autore: Carlo Lucarelli

Editore: Einaudi

Edizione: 16 novembre 2021

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nero come il terrore. Storia dell’omicidio nel medioevo

Titolo: Nero come il terrore

Sottotitolo: Storia dell’omicidio nel medioevo

ISBN-13: 978-8828213031

Autori: Carlo Lucarelli, Massimo Picozzi

Editore: Solferino

Edizione: 17 ottobre 2023

Pagine: 528

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Piazza Fontana

Titolo: Piazza Fontana

ISBN-13: 978-8806242961

Autore: Carlo Lucarelli

Editore: Einaudi

Edizione: 22 ottobre 2019

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storie ancora più strane

Titolo: Storie ancora più strane

ISBN-13: 978-8857225197

Autore: Carlo Lucarelli

Editore: Skira

Edizione: 22 ottobre 2014

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











