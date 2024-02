I 10 migliori libri di Chandra Livia Candiani

Chandra Livia Candiani (1952) è una poetessa e traduttrice italiana, nota per il suo lavoro in poesia e per la traduzione di testi buddisti. Nata a Milano, è di origini in parte russe e ha ottenuto riconoscimenti per i suoi contributi alla letteratura italiana, ricevendo premi come il Premio Montale e il Premio Camaiore. La poesia di Candiani esplora spesso temi di meditazione mettendo in mostra il suo ruolo di insegnante di meditazione buddista attraverso la sua scrittura.

Le pubblicazioni selezionate esplorano le intersezioni tra meditazione, natura e essenza dell’esperienza umana.

Di cosa parlano i libri di Chandra Livia Candiani

Il silenzio è cosa viva approfondisce l’arte della meditazione come qualcosa di più di una semplice pratica ma come uno stile di vita. Candiani esplora come le azioni quotidiane possano diventare meditative e quindi trasformative. Il libro guida i lettori a trovare la pace nella quiete e ad abbracciare il silenzio come potente compagno nella comprensione di sé e del mondo circostante.

Questo immenso non sapere è un viaggio nella meraviglia del non sapere e nella bellezza del mondo. L’autrice invita i lettori a guardare all’ordinario con ritrovato stupore, ricordandoci che la meraviglia sta nell’abbraccio del mondo naturale e nel nostro umile posto al suo interno. Questo testo è una celebrazione dell’ordine misterioso nel caos, esortandoci a trovare l’armonia nell’abbraccio dell’ignoto.

Pane del bosco cattura l’essenza del vivere in stretta comunione con la natura. Attraverso la poesia, l’autrice racconta i profondi cambiamenti nella percezione e nel rapporto con il mondo vivente che derivano dal suo trasferimento in una foresta appartata. Questa collezione è una riflessione intima sulla semplicità e la profondità dell’esistenza naturale.

La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore presenta un’esplorazione poetica della precisione dell’amore attraverso gli occhi di un bambino. Questo lavoro è un delicato tessuto di emozioni, dove il personale e l’universale si fondono. Ogni poesia funge da lezione per ascoltare, amare e comprendere la natura multiforme delle connessioni umane.

La domanda della sete esplora la sete di vita e di comprensione attraverso vivide metafore e linguaggio sensoriale. Le poesie di Candiani sono un invito a vivere il mondo con curiosità e meraviglia, ricordandoci la profondità e la ricchezza dell’esperienza umana quando osiamo chiedere e cercare.

Ma dove sono le parole? è una raccolta unica di poesie di scolari, guidate dai laboratori di Candiani. Rivela le prospettive penetranti e spesso profonde dei bambini sulla vita, sul silenzio e sull’espressione. Questo libro mette in mostra il potere della poesia di articolare i mondi interiori delle giovani menti.

L’universo e la carità si snoda attraverso il dialogo tra Candiani e Gabriella Caramore, intrecciando poesia e riflessione. Quest’opera esplora la vastità dell’universo e l’intimità degli atti di beneficenza, illustrando le profonde connessioni tra il cosmico e il personale.

Fatti vivo continua il viaggio della “bambina pugile” con poesie che attraversano i paesaggi della memoria, dell’immaginazione e della esistenza. Candiani crea una narrazione che è allo stesso tempo profondamente personale e universalmente risonante, incoraggiando i lettori a ritrovare se stessi nelle sue parole e nel mondo in cui vivono.

Bevendo il tè con i morti offre uno sguardo contemplativo sulla presenza dei defunti nella nostra vita. Attraverso la sua poesia, Candiani esplora il sottile velo tra la vita e la morte, invitando i lettori a considerare i legami duraturi che ci legano a coloro che se ne sono andati e come continuano a plasmare le nostre vite.

Vista dalla luna racconta la storia di una ragazza di nome Io, che sogna il mondo dal suo punto di vista unico sul mare. la luna. Candiani usa questa metafora per approfondire i temi dell’alienazione, della scoperta e del potere trasformativo dell’immaginazione. Questa collezione è una testimonianza della resilienza dello spirito umano di fronte alla solitudine e alla ricerca di connessione.

Lista dei migliori libri di Chandra Livia Candiani su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri di Chandra Livia Candiani che sono acquistabili su Amazon:

Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione: 143

Titolo: Il silenzio è cosa viva. L’arte della meditazione

Sottotitolo: 143

ISBN-13: 978-8806237608

Autore: Chandra Livia Candiani

Editore: Einaudi

Edizione: 9 ottobre 2018

Pagine: 142

Formato: copertina flessibile







Questo immenso non sapere. Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano

Titolo: Questo immenso non sapere

Sottotitolo: Conversazioni con alberi, animali e il cuore umano

ISBN-13: 978-8806247614

Autore: Chandra Livia Candiani

Editore: Einaudi

Edizione: 31 agosto 2021

Pagine: 168

Formato: copertina flessibile







Pane del bosco. 2020-2023

Titolo: Pane del bosco

Sottotitolo: 2020-2023

ISBN-13: 978-8806258276

Autore: Chandra Candiani

Editore: Einaudi

Edizione: 5 settembre 2023

Pagine: 152

Formato: copertina flessibile







La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore

Titolo: La bambina pugile ovvero La precisione dell’amore

ISBN-13: 978-8806210236

Autore: Chandra Livia Candiani

Editore: Einaudi

Edizione: 4 marzo 2014

Pagine: 158

Formato: copertina flessibile







La domanda della sete 2016-2020

Titolo: La domanda della sete 2016-2020

ISBN-13: 978-8806244545

Autore: Chandra Livia Candiani

Editore: Einaudi

Edizione: 22 settembre 2020

Pagine: 152

Formato: copertina flessibile







Ma dove sono le parole?

Titolo: Ma dove sono le parole?

ISBN-13: 978-8897648321

Autori: C. L. Candiani (a cura di), A. Cirolla (a cura di)

Editore: Effigie

Edizione: 11 marzo 2015

Pagine: 194

Formato: copertina flessibile







L’universo e la carità

Titolo: L’universo e la carità

ISBN-13: 978-8897132264

Autori: Chandra Livia Candiani, Gabriella Caramore (Collaboratore principale)

Editore: AnimaMundi edizioni

Edizione: 25 settembre 2019

Pagine: 88

Formato: copertina flessibile







Fatti vivo

Titolo: Fatti vivo

ISBN-13: 978-8806228286

Autore: Chandra Livia Candiani

Editore: Einaudi

Edizione: 18 aprile 2017

Pagine: 159

Formato: copertina flessibile







Bevendo il tè con i morti

Titolo: Bevendo il tè con i morti

ISBN-13: 978-8868574154

Autori: Chandra Livia Candiani, Vivian Lamarque (a cura di)

Collaboratore: Vivian Lamarque

Editore: Interlinea

Edizione: seconda (31 marzo 2022)

Pagine: 120

Formato: copertina flessibile







Vista dalla luna

Titolo: Vista dalla luna

ISBN-13: 978-8869189487

Autore: Chandra Livia Candiani

Prefazione: Paolo Nori

Editore: Salani

Edizione: sesta (21 marzo 2019)

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Chandra Livia Candiani