I 10 migliori libri di chimica fisica

L’assortimento di libri sottostante copre una vasta gamma di argomenti di chimica fisica. Questi testi sono risorse preziose per studenti ed educatori che cercano una conoscenza completa in questo campo. La raccolta comprende titoli che affrontano vari aspetti della chimica fisica, tra cui termodinamica, termodinamica statistica, cinetica e altro ancora.

Di cosa parlano i libri di chimica fisica?

Tra questi lavori, diversi si concentrano sulla presentazione dei principi fondamentali della chimica fisica nelle strutture modulari. Queste strutture consentono approcci di insegnamento e apprendimento flessibili, che soddisfano sia gli approcci tradizionali basati sulla meccanica quantistica sia gli approcci incentrati sulle molecole che enfatizzano la termodinamica. Il raggruppamento dei temi principali in capitoli e aree di interesse facilita la comprensione e incoraggia il coinvolgimento.

Ad esempio, alcuni libri forniscono un approccio modulare, organizzando i concetti in capitoli e aree di interesse, consentendo agli educatori di selezionare l’ordine di insegnamento più adatto. Questo approccio avvantaggia gli studenti presentando gli argomenti in modo più graduale, simile a salire sulle colline piuttosto che su una singola montagna. Inoltre, alcuni libri offrono sezioni per la risoluzione dei problemi, guidando gli studenti attraverso esempi passo dopo passo e test di autovalutazione per migliorare le capacità analitiche.

Alcuni titoli soddisfano argomenti secondari specifici all’interno della chimica fisica. Ci sono volumi dedicati alla chimica biofisica, esplorando l’interfaccia tra chimica e biologia. Questi volumi offrono approfondimenti sulle applicazioni dei principi di chimica fisica in contesti biologici.

Alcuni libri si rivolgono specificamente alla scienza dei materiali per l’elettronica, descrivendo in dettaglio la chimica fisica dei materiali utilizzati nei dispositivi elettronici. Questi testi servono come risorse preziose per coloro che sono interessati all’intersezione tra chimica ed elettronica.

Inoltre, un testo approfondisce la storia della chimica, esplorando la sua evoluzione dalla chimica fisica alle molecole della vita. Questo volume fornisce una prospettiva storica, contestualizzando lo sviluppo del settore nel tempo.

Lista dei migliori libri di chimica fisica su Amazon

Di seguito la top list dei 10 migliori libri di chimica fisica che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Chimica fisica

Titolo: Chimica fisica

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808620521

Autori: Peter William Atkins, Julio De Paula, James Keeler

Editore: Zanichelli

Edizione: sesta (3 giugno 2020)

Pagine: 944

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Elementi di chimica fisica

Titolo: Elementi di chimica fisica

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808220684

Autori: Peter William Atkins, Julio De Paula

Traduttore: M. Guardo

Editore: Zanichelli

Edizione: quarta (3 aprile 2018)

Pagine: 624

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Fondamenti di chimica fisica. Volume unico. Per le Scuole superiori

Titolo: Fondamenti di chimica fisica

Sottotitolo: Volume unico

Note: per le scuole superiori; con espansione online

ISBN-13: 978-8808236760

Autori: Sergio Pasquetto, Luigi Patrone

Editore: Zanichelli

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Termodinamica, termodinamica statistica e cinetica. Chimica fisica

Titolo: Termodinamica, termodinamica statistica e cinetica

Sottotitolo: Chimica fisica

ISBN-13: 978-8829933280

Autori: Thomas Engel, Philip Reid

Editore: Piccin-Nuova Libraria

Edizione: quarta (2 marzo 2023)

Pagine: 676

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esercizi di chimica fisica

Titolo: Esercizi di chimica fisica

ISBN-13: 978-8808260789

Autore: Alberto Gambi

Editore: Zanichelli

Edizione: 13 maggio 2013

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chimica fisica biologica (Vol. 1)

Titolo: Chimica fisica biologica (Vol 1)

ISBN-13: 978-8808068019

Autori: Peter William Atkins, Julio De Paula

Traduttore: M. Guardo

Editore: Zanichelli

Edizione: 10 dicembre 2007

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chimica fisica biologica (Vol. 2)

Titolo: Chimica fisica biologica (Vol 2)

ISBN-13: 978-8808049858

Autori: Peter William Atkins, Julio De Paula

Traduttore: M. Guardo

Editore: Zanichelli

Edizione: 3 marzo 2008

Pagine: 344

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Elementi di Chimica Fisica dei Materiali per l’Elettronica

Titolo: Elementi di Chimica Fisica dei Materiali per l’Elettronica

ISBN-13: 978-8874883561

Autori: Agostino Desalvo, Andrea Munari

Editore: Società Editrice Esculapio

Edizione: 1 marzo 2010

Pagine: 240

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esercizi di chimica fisica

Titolo: Esercizi di chimica fisica

Note: con e-book

ISBN-13: 978-8808820051

Autore: Alberto Gambi

Editore: Zanichelli

Edizione: seconda (1 gennaio 2022)

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di chimica fisica





Tabella riepilogativa dei migliori libri di chimica fisica