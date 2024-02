I 10 migliori libri di Ciro Vestita

Ciro Vestita (1952) è un medico, dietologo ed autore italiano i cui contributi in termini di libri divulgativi si riferiscono ai campi della dietologia e della fitoterapia e del benessere generale. Per chiunque desideri migliorare il proprio benessere attraverso la generosità della natura, questi testi coprono un ampio spettro di argomenti tra cui i consigli nutrizionali e i benefici medicinali di alimenti e spezie.

Di cosa parlano i libri su salute e benessere naturale

Piccola farmacia botanica offre una guida pratica alla fitoterapia, sostenendo una vita in armonia con la natura. Ciro Vestita condivide la sua vasta conoscenza sulla prevenzione e il trattamento dei disturbi comuni utilizzando le piante. Con un focus sui problemi di salute di tutti i giorni, dai problemi digestivi ai disturbi del sonno, questo libro funge da rapido riferimento per sfruttare il potere curativo della natura, integrato da un glossario fitoterapico per l’estrazione di composti vegetali attivi.

In salute senza farmaci è una raccolta completa di rimedi e pratiche naturali. Ciro, insieme a Stefano Filipponi, approfondisce i benefici derivanti dall’allineare la nostra dieta e i nostri stili di vita al ritmo della natura. Il testo è suddiviso in sezioni su erbe, alimenti e disturbi comuni. Offre per ciascuno spiegazioni chiare e consigli utili. Quest’opera è più di una rapida consultazione; è un approfondimento su come i prodotti naturali possono sostenere la nostra salute.

Cibi ed erbe che curano , scritto in collaborazione con Stefano Filipponi, sottolinea l’importanza della scelta e della preparazione dei cibi da conservare i loro benefici per la salute. È un tipo diverso di libro di cucina che unisce il piacere culinario alla saggezza nutrizionale, mostrando come gli ingredienti possano essere potenti alleati nel mantenimento della nostra salute.

Sani e in forma ad ogni età fornisce consigli nutrizionali e sullo stile di vita specifici per età. Ciro Vestita, con Federica Alaura, Irene Gelli e le illustrazioni di Margherita Travaglia, accompagna i lettori in un viaggio attraverso le fasi della vita. Offre spunti su come vivere in modo sano e felice a qualsiasi età.

Guarire con le erbe è una guida illustrata alle proprietà medicinali delle erbe. Ciro Vestita ci insegna come identificare e utilizzare le erbe sia per scopi culinari che terapeutici, trasformando il mondo naturale che ci circonda in una fonte di salute e benessere.

Le 100 domande sulla salute a tavola , scritto in collaborazione con Carlo Raspollini, risponde alle domande comuni sulla nutrizione in formato FAQ. Questo libro demistifica le scelte alimentari quotidiane. Fornisce consigli chiari e concisi su come alimentarsi bene.

Viva i carboidrati! , insieme a Stefano Filipponi, rivisita l’importanza dei carboidrati nella nostra dieta, sfatando miti ed evidenziandone il ruolo essenziale. È un invito ad apprezzare i benefici nutrizionali dei cereali e a gustare i piatti della tradizione italiana in modo salutare.

Coltiviamo la salute esplora il rapporto tra cibo, salute e giardinaggio. Ciro Vestita condivide consigli per una dieta equilibrata e le gioie di coltivare il proprio cibo. Offre un approccio olistico alla salute che inizia nell’orto.

L’alimentazione ecologica affronta l’impatto della moderna produzione alimentare sulla salute, sostenendo un approccio più consapevole all’alimentazione. È una guida alla scelta degli alimenti che fanno bene non solo a noi ma anche al pianeta.

Le spezie della salute approfondisce il mondo delle spezie, scoprendone le proprietà terapeutiche. Ciro Vestita fornisce consigli pratici su come incorporare le spezie nella nostra dieta per benefici sia per il sapore che per la salute, supportati da ricette che mettono in mostra la versatilità e la potenza di queste meraviglie naturali.

Lista dei migliori libri di Ciro Vestita su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri di Ciro Vestita che si possono trovare su Amazon:

In salute senza farmaci. La più completa guida ai rimedi offerti dalla natura

Titolo: In salute senza farmaci

Sottotitolo: La più completa guida ai rimedi offerti dalla natura

ISBN-13: 978-8817141697

Autore: Ciro Vestita

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 dicembre 2019

Pagine: 379

Formato: copertina flessibile







Sani e in forma ad ogni età. Nutrirsi nel modo giusto in ogni fase della vita

Titolo: Sani e in forma ad ogni età

Sottotitolo: Nutrirsi nel modo giusto in ogni fase della vita

ISBN-13: 978-8817097208

Autori: Ciro Vestita, Federica Alaura, Irene Gelli

Illustratore: Margherita Travaglia

Editore: Rizzoli

Edizione: 23 novembre 2017

Pagine: 212

Formato: copertina flessibile







Guarire con le erbe. Tutto quello che l’industria del farmaco non vuole farvi sapere

Titolo: Guarire con le erbe

Sottotitolo: Tutto quello che l’industria del farmaco non vuole farvi sapere

ISBN-13: 978-8817091046

Autori: Ciro Vestita, Federica Alaura, Irene Gelli

Editore: Rizzoli

Edizione: 24 novembre 2016

Pagine: 319

Formato: copertina flessibile







Coltiviamo la salute

Titolo: Coltiviamo la salute

ISBN-13: 978-8844056186

Autore: Ciro Vestita

Editore: Demetra

Edizione: 19 giugno 2019

Pagine: 336

Formato: copertina flessibile







L’alimentazione ecologica

Titolo: L’alimentazione ecologica

ISBN-13: 978-8820042622

Autore: Ciro Vestita

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 2 maggio 2007

Pagine: 310

Formato: copertina flessibile







Le spezie della salute. Aromi e sapori per una cucina all’insegna del benessere

Titolo: Le spezie della salute

Sottotitolo: Aromi e sapori per una cucina all’insegna del benessere

ISBN-13: 978-8820044848

Autore: Ciro Vestita

Editore: Sperling & Kupfer

Edizione: 29 aprile 2008

Pagine: 324

Formato: copertina flessibile











