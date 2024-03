I 10 migliori libri di Claudio Giacchino

Claudio Giacchino, autore noto per le sue narrazioni avvincenti, intreccia abilmente storie che catturano l’essenza del giornalismo criminale e il tumultuoso viaggio dei cambiamenti sociali e culturali in Italia. I suoi lavori, scavano nelle profondità del mondo criminale, offrendo ai lettori uno sguardo avvincente sui cambiamenti nelle città, in Italia, e sull’evoluzione del giornalismo di strada.

Di cosa parlano i libri di Claudio Giacchino

Paradiso e inferno a Torino svela la vita di Nord, che, fin da giovane, viene coinvolto nel ‘ Le imprese criminali della ‘ndrangheta a Torino. Questo libro ripercorre il suo viaggio dai furti d’auto e dalle rapine a mano armata fino a diventare un sicario. La narrazione coglie anche l’essenza della Torino degli anni ’70 e ’80, un periodo pieno di terrorismo, clan Catanesi e importanti eventi criminali.

Proseguendo, Venti di terrorismo racconta a più voci gli anni in cui il terrorismo tenne Torino in ostaggio, descrivendo nel dettaglio le uccisioni a sangue freddo da parte di gruppi terroristici come le Brigate Rosse e Prima Linea. Attraverso il punto di vista delle persone direttamente colpite – agenti di polizia, avvocati, giornalisti e cittadini comuni – questo volume tratteggia il tragico arazzo di una città sotto assedio e di un’insensata perdita di vite umane.

In Amanti coltelli , Giacchino approfondisce un famigerato processo penale che conquistò l’opinione pubblica torinese. L’autore, con la sua esperienza di giornalista di cronaca nera, fonde le cronache giudiziarie con gli eventi significativi dell’epoca. Offre una finestra sul panorama sociale dell’epoca attraverso un racconto fedele alla realtà e arricchito da noti personaggi locali.

Vivere e morire a Torino segue Marcello Giangossi, un maresciallo dei Carabinieri in pensione, mentre indaga su un massacro della ‘Ndrangheta che rivendica sua figlia tra le sue vittime. La sua ricerca di giustizia lo porta nelle profondità del mondo sotterraneo che conosce troppo bene, confondendo i confini tra giusto e sbagliato in un avvincente noir metropolitano che sfida le norme di genere.

Travestiti di sangue racconta una storia oscura ambientata nella comunità travestita di Torino, esplorando il lato nascosto della vita notturna della città attraverso una storia di omicidi e sopravvivenza di fronte al pregiudizio e al coinvolgimento criminale.

Il pasto degli sciacalli trasporta i lettori nelle strade vivaci ma pericolose del quartiere Crocetta di Torino, noto per la sua vita notturna trasformazione in un polo di attività illecite. Un singolo atto violento innesca una disperata corsa contro il tempo per l’assassino, intrecciato in una rete di inseguimenti e ricatti da parte della polizia, catturando l’essenza della sopravvivenza negli angoli bui della città.

Toro, la cavalcata del mondo racconta l’avvincente viaggio della rinascita della squadra di calcio del Torino e le loro straordinarie stagioni sotto la guida di Emiliano Mondonico comando. Questo set in due volumi racconta gli alti e bassi della squadra, dagli acquisti sensazionali alle imprese europee, culminando nell’indimenticabile finale di Coppa UEFA, intrecciando una narrazione ricca di approfondimenti dietro le quinte e momenti drammatici.

Infine, Gang esplora il fascino del denaro facile attraverso la storia di due coppie coinvolte in un piano criminale che le contrappone contro la mafia albanese. Il loro sogno di libertà finanziaria si trasforma rapidamente in un incubo, descrivendo la realtà straziante del mondo sotterraneo del traffico di droga e esseri umani nei primi anni 2000.

Cronaca nera mon amour offre un tuffo nel mondo del giornalismo criminale attraverso le avventure di Clara Chevalley, una criminale giornalista e una vasta gamma di personaggi sia immaginari che reali. Ambientato sullo sfondo della trasformazione di Torino e dell’Italia dagli anni ’70 al nuovo millennio, questo racconto presenta un’ode appassionata all’attività giornalistica nel mezzo del brivido e del dramma della cronaca nera.

Concludendo con L’ultima notte con Martine , questo titolo rivisita una morte sconcertante per fornire una narrazione dettagliata e coinvolgente adatta per gli appassionati del noir. La capacità dell’autore di chiarire e drammatizzare gli eventi di un’epoca passata offre ai lettori uno sguardo avvincente sul mistero e sugli intrighi del passato.

Lista dei migliori libri di Claudio Giacchino su Amazon

Ed ora la lista dei 10 migliori libri di Claudio Giacchino che sono in vendita su Amazon:

Paradiso e inferno a Torino

Titolo: Paradiso e inferno a Torino

ISBN-13: 978-8877074959

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 21 gennaio 2021

Pagine: 203

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Venti di terrorismo. La Torino del sangue innocente

Titolo: Venti di terrorismo

Sottotitolo: La Torino del sangue innocente

ISBN-13: 9791280629241

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Graphot

Edizione: 23 gennaio 2023

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Amanti coltelli

Titolo: Amanti coltelli

ISBN-13: 978-8886906289

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Graphot

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 220

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Vivere e morire a Torino

Titolo: Vivere e morire a Torino

ISBN-13: 978-8877075697

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 8 aprile 2021

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Travestiti di sangue

Titolo: Travestiti di sangue

ISBN-13: 978-8886906364

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Graphot

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 186

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il pasto degli sciacalli

Titolo: Il pasto degli sciacalli

ISBN-13: 978-8877076359

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 10 marzo 2022

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Toro, la cavalcata del mondo: Cofanetto composto da due volumi

Titolo: Toro, la cavalcata del mondo

Sottotitolo: Cofanetto composto da due volumi

ISBN-13: 978-8897122876

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Graphot

Edizione: 23 novembre 2015

Pagine: 400

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Gang

Titolo: Gang

ISBN-13: 978-8889509920

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Spoon River

Edizione: 4 dicembre 2009

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cronaca nera mon amour. Le inchieste di Clara Chevalley (Vol. 1)

Titolo: Cronaca nera mon amour

Sottotitolo: Le inchieste di Clara Chevalley (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8867401994

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Robin

Edizione: 16 maggio 2013

Pagine: 460

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’ultima notte con Martine

Titolo: L’ultima notte con Martine

ISBN-13: 978-8886906494

Autore: Claudio Giacchino

Editore: Graphot

Edizione: 1 gennaio 2008

Pagine: 215

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Claudio Giacchino