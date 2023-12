I 10 migliori libri di criptozoologia

Intraprendi un viaggio illuminante nel misterioso regno della criptozoologia, una scienza affascinante che unisce mito e realtà. Questi testi approfondiscono l’enigmatico mondo di animali mitici o quasi “fantastici” offrendo approfondimenti su creature che affascinano la nostra immaginazione e sfidano la nostra comprensione del mondo naturale conosciuto.

Di cosa parlano i libri di criptozoologia?

Animali misteriosi di Franco Tassi è un’affascinante esplorazione nel mondo della criptozoologia. Questo volume, elogiato per il suo stile chiaro e completo, è perfetto sia per gli appassionati che per i nuovi arrivati. Naviga attraverso varie creature misteriose, approfondendo le loro storie e le ricerche che le circondano. L’approccio equilibrato del libro, che combina l’indagine scientifica con un tocco di mistero, lo rende una lettura avvincente.

Ne Il libro dei mostri , Rory Storm presenta una guida visivamente ricca alla criptozoologia. Questa edizione illustrata riporta in vita varie creature criptiche, le loro caratteristiche e gli avvistamenti più credibili. È un’affascinante miscela di storia, mitologia e zoologia, ideale sia per i giovani lettori che per gli adulti incuriositi dai fenomeni inspiegabili del mondo naturale.

Criptidi, tra leggenda e realtà di Francesco Accardo è una vasta collezione di criptidi provenienti da tutto il mondo, inclusi quelli famosi come Bigfoot ed entità meno conosciute. Questo libro offre uno sguardo completo su queste creature, fondendo la leggenda con la realtà e invitando i lettori a riflettere sull’esistenza di questi esseri sfuggenti.

Le meraviglie mistiche della criptozoologia di Anthony White invita i lettori in un viaggio nel tempo per scoprire i segreti della criptozoologia. È un’affascinante miscela di mistero e scienza, che approfondisce teorie e scoperte su creature mitiche e leggendarie. È particolarmente affascinante per la sua prospettiva storica sull’evoluzione della criptozoologia.

Libri in inglese

Cryptozoology A To Z di Loren Coleman è una risorsa simile a un’enciclopedia per gli appassionati di criptozoologia. Offre uno sguardo dettagliato ai vari criptidi e alla scienza dietro il loro studio. È ricco di resoconti di testimoni oculari, articoli scientifici e contesto storico ed è un tesoro per chiunque sia interessato alla profondità e all’ampiezza del campo.

Cryptid Creatures: A Field Guide di Kelly Milner Halls e Rick Spears è un’affascinante guida che offre una visione unica della criptozoologia. Classifica 50 criptidi con resoconti di testimoni oculari e fornisce una valutazione di realtà per ciascuno, fondendo scienza e leggenda in un formato accessibile. È particolarmente attraente per i lettori più giovani.

In Mysterious Creatures: A Guide to Cryptozoology – Volume 1 , George M. Eberhart offre un corso A-to-M guida alle diverse creature della criptozoologia. Questo volume combina criptidi noti e oscuri, fornendo ai lettori un’esplorazione estesa e intrigante delle creature più misteriose del mondo.

The Compendium of Magical Beasts della dottoressa Veronica Wigberht-Blackwater, Lily Seika Jones e Melissa Brinks è un libro unico connubio tra mitologia e scienza. Questo libro presenta uno studio scientifico dell’anatomia delle creature magiche, offrendo un’affascinante intersezione tra fatti biologici e folklore.

L’ Encyclopedia of Cryptozoology di Michael Newton è un’opera di riferimento completa sulla criptozoologia. Copre una vasta gamma di criptidi a livello globale, offrendo spiegazioni scientifiche e una prospettiva globale.

Infine, Of Books and Beasts di Matt Bille è una risorsa utile per chiunque sia interessato alla criptozoologia. Recensisce e riassume oltre 400 libri sul campo, fornendo ai lettori una guida ben curata alla letteratura criptozoologica.

Lista dei migliori libri di criptozoologia su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri di criptozoologia che sono presenti su Amazon (gli ultimi 6 sono in inglese):

Animali misteriosi. Viaggio tra gli enigmi della criptozoologia

Titolo: Animali misteriosi

Sottotitolo: Viaggio tra gli enigmi della criptozoologia

ISBN-13: 978-8899462598

Autore: Franco Tassi

Editore: Stella Mattutina Edizioni

Edizione: 22 ottobre 2019

Pagine: 168

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Il libro dei mostri. Guida alla criptozoologia

Titolo: Il libro dei mostri

Sottotitolo: Guida alla criptozoologia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8884405647

Autore: Rory Storm

Editore: Gremese Editore

Edizione: illustrata (27 novembre 2008)

Pagine: 208

Recensioni:

Formato: copertina rigida







Criptidi, tra leggenda e realtà

Titolo: Criptidi, tra leggenda e realtà

ISBN-13: 9798679158351

Autore: Francesco Accardo

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 364

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Le meraviglie mistiche della criptozoologia: Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’ignoto

Titolo: Le meraviglie mistiche della criptozoologia

Sottotitolo: Un viaggio nel tempo alla scoperta dell’ignoto

ISBN-13:

Autore: Anthony White

Editore:

Edizione: 13 febbraio 2023

Pagine: 93

Recensioni:

Formato: Formato Kindle







Cryptozoology A To Z

Titolo: Cryptozoology A To Z

Sottotitolo: The Encyclopedia of Loch Monsters, Sasquatch, Chupacabras, and Other Authentic Mysteries of Nature

ISBN-13: 978-0684856025

Autore: Loren Coleman

Editore: Touchstone

Edizione: 5 agosto 1999

Pagine: 272

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Cryptid Creatures: A Field Guide to 50 Fascinating Beasts

Titolo: Cryptid Creatures

Sottotitolo: A Field Guide to 50 Fascinating Beasts

ISBN-13: 978-1632172105

Autore: Kelly Milner Halls

Illustratore: Rick Spears

Editore: Little Bigfoot

Edizione: 24 settembre 2019

Pagine: 224

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Mysterious Creatures: A Guide to Cryptozoology – Volume 1

Titolo: Mysterious Creatures

Sottotitolo: A Guide to Cryptozoology – Volume 1

ISBN-13: 978-1909488076

Autore: George M. Eberhart

Editore: cfz

Edizione: 2. (21 luglio 2013)

Pagine: 402

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







The Compendium of Magical Beasts: An Anatomical Study of Cryptozoology’s Most Elusive Beings

Titolo: The Compendium of Magical Beasts

Sottotitolo: An Anatomical Study of Cryptozoology’s Most Elusive Beings

ISBN-13: 978-0762464654

Autori: Dr. Veronica Wigberht-Blackwater, Lily Seika Jones, Melissa Brinks

Editore: Running Press Adult

Edizione: 9 ottobre 2018

Pagine: 208

Recensioni:

Formato: copertina rigida

Note: in inglese







Encyclopedia of Cryptozoology: A Global Guide to Hidden Animals and Their Pursuers

Titolo: Encyclopedia of Cryptozoology

Sottotitolo: A Global Guide to Hidden Animals and Their Pursuers

ISBN-13: 978-0786497560

Autore: Michael Newton

Editore: McFarland Publishing

Edizione: Reprint (24 ottobre 2014)

Pagine: 576

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese







Of Books and Beasts: A Cryptozoologist’s Library

Titolo: Of Books and Beasts

Sottotitolo: A Cryptozoologist’s Library

ISBN-13: 978-1955471282

Autore: Matt Bille

Editore: Hangar 1 Publishing

Edizione: 3 dicembre 2021

Pagine: 328

Recensioni:

Formato: copertina flessibile

Note: in inglese











