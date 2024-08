I 10 migliori libri di crocerossine

Questa raccolta esplora le esperienze delle infermiere della Croce Rossa durante vari conflitti storici. Attraverso diari, biografie e narrazioni, questi libri gettano luce sul coraggio, le lotte e i contributi di queste donne.

Di cosa parlano i libri di crocerossine

Il tempo di Zeithain presenta il diario di M. Vittoria Zeme, un’infermiera volontaria della Croce Rossa internata in un campo-lazzaretto nazista durante la seconda guerra mondiale. Il libro offre uno sguardo toccante sulle dure realtà della vita nel campo di Zeithain, arricchito da dati dettagliati e fotografie autentiche. Serve come risorsa informativa su un aspetto meno noto della seconda guerra mondiale, descrivendo le esperienze del personale militare italiano detenuto nel campo.

In Le crocerossine Astuto , Alessandro Gradenigo narra le esperienze di Mercedes, Dolores e Adriana Astuto, figlie dell’ammiraglio Giuseppe Astuto, che passarono da una vita privilegiata a Roma alle difficoltà della prima guerra mondiale. Il libro, basato su diari e fotografie, racconta in modo vivido il loro servizio negli ospedali da campo e sui treni chirurgici. Offre una prospettiva unica sull’impatto della guerra sulle donne di nobile estrazione.

Le crocerossine nella Grande Guerra è un’opera collettiva curata da G. Variola e P. Scandaletti, incentrata sul ruolo delle infermiere della Croce Rossa durante la prima guerra mondiale. Si addentra nei loro contributi agli ospedali militari, evidenziando l’intersezione tra guerra, genere e status sociale. I diari e i resoconti personali rivelano le sfide che queste donne hanno dovuto affrontare e come il loro servizio in tempo di guerra abbia contribuito alla più ampia emancipazione delle donne nell’Europa dei primi anni del XX secolo.

Donne nella prima guerra mondiale , scritto da Bruna Bertolo con una prefazione di Gianni Oliva, esamina i diversi ruoli svolti dalle donne durante la prima guerra mondiale, tra cui infermiere della Croce Rossa, giornaliste e operaie. Questo libro porta alla luce i vari e spesso trascurati contributi delle donne in diverse mansioni durante la guerra, descrivendole non solo come assistenti ma anche come partecipanti attive nello sforzo bellico e nella sua narrazione.

Stringi la mia vita di Maria Giovanna Fantoli segue la storia di Ettorina, un’infermiera della Croce Rossa nella New York degli anni ’50, che è combattuta tra il suo dovere e un amore complicato in Italia. Mentre si prende cura dei condannati a morte coinvolti in esperimenti scientifici, si trova ad affrontare un dilemma morale. La sua decisione di tornare in Italia o continuare la sua missione umanitaria si svolge sullo sfondo delle Olimpiadi di Roma del 1960, rendendo questo romanzo un’avvincente esplorazione di amore, dovere e sfide etiche.

La crocerossina con il fucile racconta la vita di Caterina, l’infermiera della Croce Rossa più decorata della guerra del 1915-1918, attraverso il suo diario. Il libro, curato da Ina Battistella e Paolo Gaspari, cattura l’intensità delle sue esperienze di guerra, compresi atti di coraggio come sparare alle forze nemiche. Offre una narrazione avvincente di una donna che ha sfidato i ruoli convenzionali, incarnando sia il valore militare che l’assistenza compassionevole in un periodo di conflitto.

La mia bella nave bianca di Aldo Zana è basato sulle lettere e sul diario originali di Olga Grimi, un’infermiera della Croce Rossa di 27 anni a bordo della nave ospedale “Aquileia” durante la seconda guerra mondiale. Il libro documenta le sue otto missioni di salvataggio nel 1943, evidenziando i pericoli e le sfide affrontate dal personale medico durante le operazioni navali. La scrittura di Grimi alterna riflessioni poetiche e resoconti dettagliati. Offre un vivido ritratto del suo incrollabile impegno per il suo ruolo e la sua patria.

Prigioniera volontaria racconta la storia di Paola di Colloredo Mels, una crocerossina di 21 anni durante la prima guerra mondiale. Il diario racconta le sue esperienze a Udine dopo la ritirata di Caporetto, dove lei e sua madre scelsero di rimanere per prendersi cura di oltre 2.000 soldati abbandonati. Attraverso il suo racconto, il libro presenta una potente testimonianza del coraggio e della responsabilità femminile durante uno dei periodi più tumultuosi d’Italia.

In Crocerossine in Sicilia , Vittorio Lo Jacono offre una panoramica storica delle infermiere della Croce Rossa siciliana. Questo testo esplora i loro contributi, le sfide e il profondo impatto che queste donne hanno avuto in tempi di crisi. Lo Jacono si addentra nelle loro vite, descrivendole come “angeli in bianco”, che si sono dedicati ad aiutare gli altri, spesso nelle condizioni più difficili, e rivela un aspetto unico della storia siciliana.

Clara Barton di Charles River Editors racconta la vita e l’eredità di Clara Barton, l’infermiera pioniera della Guerra Civile che fondò la Croce Rossa Americana. Il libro fornisce una panoramica dei suoi notevoli contributi, dall’assistenza ai soldati feriti sul campo di battaglia alla guida degli sforzi umanitari oltre la guerra. Include estratti dagli scritti della stessa Barton e offre un contesto storico sul suo ruolo nel promuovere l’assistenza medica e i soccorsi in caso di calamità in America. Il volume presenta anche immagini e una bibliografia per ulteriori approfondimenti.

