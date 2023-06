I 10 migliori libri di cucina con piante selvatiche

Approfondiamo l’affascinante mondo delle piante selvatiche e dei loro usi culinari. Questi testi offrono un patrimonio di conoscenze sul riconoscimento, la raccolta e la cottura di erbe selvatiche e piante commestibili. Forniscono indicazioni pratiche, informazioni approfondite e persino deliziose ricette che mettono in risalto i sapori di questi tesori naturali. Il consiglio, in ogni caso, prima di consumare qualsiasi pianta selvatica, resta sempre quello avvalersi dell’aiuto di botanici o persone esperte. In ogni caso questi manuali possono essere molto interessanti e di grosso aiuto.

Di cosa parlano i libri di cucina con piante selvatiche?

Quando esplori questi titoli collettivamente, troverai un tema comune che li attraversa: l’esplorazione delle piante selvatiche e la loro integrazione nei nostri pasti quotidiani. Mentre tutti i libri condividono un focus sulle piante selvatiche e le loro applicazioni culinarie, alcuni offrono un’esplorazione più completa dell’argomento. Altri adottano un approccio più conciso, concentrandosi su regioni specifiche o enfatizzando i metodi di cottura tradizionali.

Un libro che spicca per completezza è La mia cucina con le piante selvatiche . Con le sue 319 pagine, questo volume di Bissegger fornisce una ricchezza di informazioni, guidando i lettori attraverso il riconoscimento, la raccolta e la cottura delle erbe selvatiche.

Altri dettagli

Alcuni volumi superano le 300 pagine, offrendo un’ampia esplorazione dell’argomento, mentre altri vanno da circa 170 a 250 pagine. Il libro più sostanzioso in termini di numero di pagine è La mia cucina di primavera e d’estate di Bissegger e Siffert, che si estende su ben 416 pagine. Il libro più breve è invece Tradizioni alimurgiche in Toscana .

Per quanto riguarda le date di pubblicazione, questi libri coprono un arco temporale considerevole, con edizioni uscite dal 2007 ad anni più recenti. L’edizione più antica in assortimento è Piante spontanee in cucina di Michieli e Chesi, prima pubblicato nel 2007. Questo libro fornisce preziose informazioni sul riconoscimento, la raccolta e l’utilizzo di erbe selvatiche comuni. L’ultima aggiunta a questa collezione è invece La mia cucina di primavera e d’estate .

Terra Nuova Edizioni è editore di due volumi, mentre a questa collana contribuiscono anche Casagrande ed Edizioni ETS.

Lista dei migliori libri di cucina con piante selvatiche su Amazon

Qui sotto la lista dei 10 migliori libri di cucina con piante selvatiche che sono in vendita su Amazon Italia:

Il prato è in tavola. Le piante selvatiche commestibili d’Italia

Titolo: Il prato è in tavola

Sottotitolo: Le piante selvatiche commestibili d’Italia

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8866816300

Autore: Dafne Chanaz

Editore: Terra Nuova Edizioni

Edizione: illustrata (10 marzo 2021)

Pagine: 281

Recensioni:

Formato: copertina rigida







Piante spontanee d’uso alimentare. Viaggio alla scoperta della cucina povera

Titolo: Piante spontanee d’uso alimentare

Sottotitolo: Viaggio alla scoperta della cucina povera

ISBN-13: 978-8846743466

Autore: Fabiano Camangi, Davide Bettini, Agostino Stefani, Giulio Cecchelli, Adriano Massimiliano Santoro

Presentazione: Roberto Burdese

Prefazione: Luca Sebastiani

Prefazione: Renata Lulleri

Editore: Edizioni ETS

Edizione: 10 luglio 2017

Pagine: 223

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Tradizioni alimurgiche in Toscana. Piante selvatiche e coltivate nella preparazione delle zuppe

Titolo: Tradizioni alimurgiche in Toscana

Sottotitolo: Piante selvatiche e coltivate nella preparazione delle zuppe

ISBN-13: 978-8865504000

Autore: Paolo E. Tomei, Fabiano Camangi

Editore: Pacini Fazzi

Edizione: 1 gennaio 2014

Pagine: 120

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Piante spontanee in cucina. Come riconoscere, raccogliere e utilizzare a scopo alimentare le erbe selvatiche più comuni

Titolo: Piante spontanee in cucina

Sottotitolo: Come riconoscere, raccogliere e utilizzare a scopo alimentare le erbe selvatiche più comuni

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8888819167

Autore: Cristina Michieli

Illustratore: M. Chesi

Editore: Terra Nuova Edizioni

Edizione: illustrata (1 gennaio 2007)

Pagine: 224

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Le erbe in tavola. Piante selvatiche di uso alimentare

Titolo: Le erbe in tavola

Sottotitolo: Piante selvatiche di uso alimentare

ISBN-13: 978-8856302387

Autore: Andrea Papini

Editore: Sarnus

Edizione: seconda (22 febbraio 2018)

Pagine: 176

Recensioni:

Formato: copertina flessibile







Imparare l’arte del foraging. Conoscere, raccogliere, consumare il cibo selvatico

Titolo: Imparare l’arte del foraging

Sottotitolo: Conoscere, raccogliere, consumare il cibo selvatico

ISBN-13: 978-8809874435

Autore: Valeria Margherita Mosca

Fotografo: Richard Felderer

Prefazione: Enrico Vignoli

Editore: Giunti Editore

Edizione: 2 maggio 2019

Pagine: 384

Recensioni:

Formato: copertina rigida







Cucinare le erbe selvatiche. I doni della natura nei nostri piatti

Titolo: Cucinare le erbe selvatiche

Sottotitolo: I doni della natura nei nostri piatti

ISBN-13: 978-8833314365

Autore: Davide Ciccarese

Editore: Ponte alle Grazie

Edizione: 11 giugno 2020

Pagine: 240

Recensioni:

Formato: copertina flessibile











