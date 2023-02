I 10 migliori libri di cucina etnica

Con l’espressione “cucina etnica” ci si riferisce di solito alle ricette riguardanti il cibo tradizionale e gli stili di cucina di un particolare contesto culturale o geografico. Di solito le cucine etniche sono contraddistinte da ingredienti e da alimenti che rappresentano il luogo di provenienza così come da sapori e tecniche di cottura che di solito sono unici e che sono, tra l’altro, radicati in maniera profonda nella storia e nella cultura del popolo di cui fanno parte.

Le cucine etniche possono essere trovate in tutto il mondo e sono influenzate da fattori come la geografia, il clima e gli eventi storici. Esempi di cucine etniche possono essere considerate anche la cucina italiana così come quella messicana, quella cinese, quella africana, quella indiana e tante altre ancora.

Di cosa parlano i libri di cucina etnica

Di solito i libri sulla cucina etnica sono manuali di ricette che riproducono i metodi con i quali determinati piatti vengono preparati nel luogo di origine. Proprio per questo questi libri cercano di fornire consigli anche per trovare gli ingredienti o per sostituirli, quando non sono disponibili, con ingredienti molto simili in modo che il piatto possa essere riprodotto in maniera fedele. Su Amazon ci sono diversi libri di cucina etnica: alcuni si concentrano sulla cucina etnica di un determinato paese o di una determinata zona, altre esplorano le caratteristiche della cucina etnica applicata ad alcune tipologie di diete (ad esempio quella vegana). Alcuni libri di cucina etnica, poi, possono contenere anche consigli e riflessioni personali dei cuochi o delle persone che li hanno scritti, consigli evidentemente utili per chi si approccia ad una cucina che non conosce.

Libri da leggere di cucina etnica

Su Amazon troviamo un libro di cucina etnica vegana: Etnico vegano . In poco più di 110 pagine il libro fornisce 120 ricette, provenienti dalla cucina di varie parti del mondo, “ricalibrate” in modo da non contenere prodotti animali.

Un ottimo libro per capire il funzionamento e l’utilizzo delle spezie in cucina (le spezie sono uno degli ingredienti principali in molte cucine etniche del mondo) c’è invece La scienza delle spezie , edito nel 2020 da Gribaudo. Il libro può rivelarsi utile anche per gli chef perché fornisce diversi consigli per creare dei mix originali o per far interagire tra loro aromi e sapori non comuni. Segnaliamo anche un altro libro di cucina etnica vegana ( questo ) pubblicato nel 2016 su Amazon in maniera indipendente, un libro che ha ricevuto alcuni voti positivi.

Lista dei migliori libri di cucina etnica su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri di cucina etnica che sono disponibili per l’acquisto su Amazon:

Etnico vegano. 120 ricette dal mondo reinterpretate senza prodotti animali

Titolo: Etnico vegano

Sottotitolo: 120 ricette dal mondo reinterpretate senza prodotti animali

ISBN-13: 978-8866811084

Autore: Alice Savorelli

Editore: Terra Nuova Edizioni

Edizione: 29 ottobre 2015

Pagine: 115

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La scienza delle spezie. Scopri nuovi modi di utilizzarle e rivoluziona la tua cucina

Titolo: La scienza delle spezie

Sottotitolo: Scopri nuovi modi di utilizzarle e rivoluziona la tua cucina

ISBN-13: 978-8858027820

Autore: Stuart Farrimond

Editore: Gribaudo

Edizione: 8 ottobre 2020

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cucina etnica

Titolo: La cucina etnica

ISBN-13: 978-8818122411

Autore:

Editore: Rusconi Libri

Edizione: 27 marzo 2004

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Etnico. Ogni giorno il mondo in cucina

Titolo: Etnico

Sottotitolo: Ogni giorno il mondo in cucina

ISBN-13: 978-8844030223

Autore: aa.vv.

Editore: Demetra

Edizione: 14 dicembre 2004

Pagine: 448

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Le migliori ricette della cucina etnica

Titolo: Le migliori ricette della cucina etnica

ISBN-13: 978-8845128363

Autore: Nicoletta Negri, Nathalie Aru

Editore: Fabbri

Edizione: 6 marzo 2002

Pagine: 110

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cucina etnica e le abitudini alimentari dei consumatori veneti: Un’indagine esplorativa

Titolo: La cucina etnica e le abitudini alimentari dei consumatori veneti

Sottotitolo: Un’indagine esplorativa

ISBN-13: 978-6202450416

Autore: Veronica De Bei

Editore: Edizioni Accademiche Italiane

Edizione: 17 ottobre 2017

Pagine: 176

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di cucina etnica





Tabella riepilogativa dei migliori libri di cucina etnica