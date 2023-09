I 10 migliori libri di cucina francese

La cucina francese ha una ricca storia che risale al medioevo, con influenze della cucina romana, mediorientale ed europea. Si è evoluta attraverso le corti reali, la Rivoluzione francese e la diversità regionale, diventando famosa in tutto il mondo per la sua eccellenza influenzando la gastronomia globale e simboleggiando la cultura e la raffinatezza.

Di cosa parlano i libri di cucina francese?

Innanzitutto, esploriamo L’essenza della cucina francese . Scritto da Michel Roux, questo libro ti accompagna in un viaggio culinario attraverso le diverse risorse naturali della Francia. Roux condivide 100 ricette che racchiudono il cuore della cucina francese, dai piatti semplici a quelli sofisticati.

Se sei particolarmente interessato alla pasticceria, La mia pasticceria francese di Chiara Selenati è un’ottima scelta. La passione di Selenati per i dolci e il periodo trascorso in Francia sono le basi di questo libro. Offre una gamma di ricette di dolci tradizionali e innovative, complete delle storie dietro ogni creazione.

Per un focus sull’arte dei salumi, Terrines, rillettes, salsicce e pasticci di Gilles e Nicolas Verot è un tesoro delle tradizioni culinarie francesi. Svela i segreti della lavorazione di salsicce, terrine e altre delizie salate. Viene messa in risalto l’esperienza della famiglia Verot in questo mestiere e il loro impegno per la sostenibilità traspare.

Per coloro che desiderano una conoscenza approfondita delle radici storiche della cucina d’oltralpe, L’arte della cucina francese nel XIX secolo di Marie-Antoine Carême è una lettura obbligata. Questo riferimento culinario rivela l’arte e l’estetica che Carême portò alla cucina francese nel XIX secolo.

Passando alla Cucina contadina francese di Mimi Thorisson, questo libro vi accompagna in un viaggio attraverso la campagna francese, offrendovi 100 ricette semplici e deliziose ispirate alla vita del villaggio. Con particolare attenzione all’autenticità e alla tradizione, cattura l’essenza della cucina rustica francese, rendendola accessibile ai cuochi casalinghi.

Ora esploriamo Guida alla grande cucina di Auguste Escoffier, Philéas Gilbert ed Émile Fetu. Questa guida completa, tradotta e aggiornata da Marco Guarnaschelli Gotti, è un omaggio al leggendario Auguste Escoffier, pioniere nella modernizzazione e codificazione della cucina francese. Questo libro è uno scrigno di conoscenze culinarie, contenente oltre 5.000 ricette e che funge da riferimento sia per gli chef professionisti che per quelli dilettanti.

La grande cucina francese di Gauthier Fait è una scelta molto pratica. Anche se potrebbe non essere così ampio come alcuni degli altri titoli, offre una panoramica compatta.

Infine, The French Laundry Cookbook di Thomas Keller è una pietra miliare della gastronomia americana. Si celebra il 25° anniversario del rinomato ristorante French Laundry nella Napa Valley.

Lista dei migliori libri di cucina francese su Amazon

In basso la top list dei 10 migliori libri di cucina francese che sono acquistabili su Amazon:

L’essenza della cucina francese

Titolo: L’essenza della cucina francese

ISBN-13: 978-8867531882

Autore: Michel Roux

Fotografo: Lisa Linder

Traduttore: Maria Silvia La Luce

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: 24 agosto 2017

Pagine: 272

La mia pasticceria francese. Ricette semplici per tutti i giorni e ricercate per le occasioni speciali

Titolo: La mia pasticceria francese

Sottotitolo: Ricette semplici per tutti i giorni e ricercate per le occasioni speciali

ISBN-13: 978-8848139182

Autore: Chiara Selenati

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 5 settembre 2019

Pagine: 174

Terrines, rillettes, salsicce e pasticci. 80 ricette casalinghe della grande tradizione francese

Titolo: Terrines, rillettes, salsicce e pasticci

Sottotitolo: 80 ricette casalinghe della grande tradizione francese

ISBN-13: 978-8884997180

Autori: Gilles Verot, Nicolas Verot

Illustratore: Éliane Cheung

Fotografo: David Japy

Editore: Slow Food

Edizione: 10 novembre 2021

Pagine: 234

Guida alla grande cucina

Titolo: Guida alla grande cucina

ISBN-13: 978-8899898663

Autori: Auguste Escoffier, Philéas Gilbert, Émile Fetu, Marco Guarnaschelli Gotti (a cura di)

Prefazione: Gualtiero Marchesi

Traduttori: Stefania Angarano, Saverio Fossati, Andrea Lawendel, Luciano Martinengo

Editore: Tarka

Edizione: 24 novembre 2016

Pagine: 1168

La grande cucina francese

Titolo: La grande cucina francese

ISBN-13: 978-8844026547

Autore: Gauthier Fait

Editore: Demetra

Edizione: 1 gennaio 1999

Pagine: 79

Il grande libro della cucina francese

Titolo: Il grande libro della cucina francese

ISBN-13: 978-8881832309

Autore: Auguste Escoffier

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 1 luglio 1996

Pagine: 640

L’arte della cucina francese nel XIX secolo. Trattato elementare e pratico

Titolo: L’arte della cucina francese nel XIX secolo

Sottotitolo: Trattato elementare e pratico

ISBN-13: 978-8862617024

Autore: Marie-Antoine Carême

Traduttore: Alessandro Pezzani

Editore: Mattioli 1885

Edizione: 28 novembre 2019

Pagine: 510

French country cooking. Cartoline da un villaggio immerso nei vigneti

Titolo: French country cooking

Sottotitolo: Cartoline da un villaggio immerso nei vigneti

ISBN-13: 978-8867532537

Autore: Mimi Thorisson

Illustratore: Amélie Claire

Traduttore: Silvana Mancuso

Editore: Guido Tommasi Editore-Datanova

Edizione: 18 aprile 2019

Pagine: 335

Il grande libro della cucina francese

Titolo: Il grande libro della cucina francese

ISBN-13: 978-8804345268

Autore: Jean Ferniot

Editore: Mondadori

Edizione: Prima edizione (8 ottobre 1991)

Pagine: 312

The French Laundry Cookbook

Titolo: The French Laundry Cookbook

ISBN-13: 8580001056470, 9781579651268, 8601404259487

Autori: Thomas Keller, Susie Heller, Michael Ruhlman, Deborah Jones

Fotografo: Deborah Jones

Editore: Artisan

Edizione: seconda (1 novembre 1999)

Pagine: 325

