I 10 migliori libri di cucina ligure

La cucina ligure vanta una tradizione secolare che si tramanda da generazioni. La Liguria è rinomata per l’uso di ingredienti freschi e semplici e per l’attenzione a piatti sani e saporiti. L’enfasi sulla qualità e l’autenticità ha reso la cucina ligure popolare non sono in Italia ma in tutto il mondo tanto che libri e ricettari su questo tipo di cucina sono molto numerosi su Amazon.

Oltre alle tecniche di cottura e alle ricette questi libri possono presentare anche la storia e le origini della cucina ligure, gli ingredienti di uso comune e gli abbinamenti nonché come usare i vari mercati locali di Genova e dei vari comuni della Liguria per ottenere ingredienti genuini di prima mano.

Di cosa parlano i libri di cucina ligure?

I libri sulla cucina ligure possono presentare varie tipologie di ricette, dai piatti dolci a quelli salati. Alcuni libri, come La cucina ligure di levante di Salvatore Marchese, forniscono anche le fonti le storie dietro queste preparazioni, mentre altri come A tavola con gioia. Cucinare a Portofino e dintorni di Alessandra Giambertone e Augusta Rapallo, offrono un approccio più localizzato alla cucina del territorio.

Abbecedario della cucina ligure di Umberto Curti è una sorta di enciclopedia della cucina ligure che spiega la storia e significato dei diversi ingredienti e tantissime nozioni storico-culturali.

Lista dei migliori libri di cucina ligure su Amazon

In basso l’elenco dei 10 migliori libri di cucina ligure che sono presenti su Amazon:

Lievitati di Liguria. Dolci&salati

Titolo: Lievitati di Liguria

Sottotitolo: Dolci&salati

ISBN-13: 978-8863735055

Autore: Ilaria Fioravanti, Valentina Venuti

Editore: SAGEP

Edizione: 18 settembre 2017

Pagine: 160

Formato: copertina flessibile







A tavola con gioia. Cucinare a Portofino e dintorni. Ediz. italiana e inglese

Titolo: A tavola con gioia. Cucinare a Portofino e dintorni

Sottotitolo: Ediz. italiana e inglese

ISBN-13: 978-8863736823

Autore: Alessandra Giambertone, Augusta Rapallo, Ilaria Fioravanti (a cura di)

Traduttore: Alex Gillan

Editore: SAGEP

Edizione: illustrata – Bilingual (9 dicembre 2019)

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







La cucina ligure di levante. Le fonti, le storie, le ricette

Titolo: La cucina ligure di levante

Sottotitolo: Le fonti, le storie, le ricette

ISBN-13: 978-8899898687

Autore: Salvatore Marchese

Editore: Tarka

Edizione: 1 marzo 2017

Pagine: 384

Formato: copertina flessibile







Cucina Povera Ligure

Titolo: Cucina Povera Ligure

ISBN-13: 978-8892390423

Autore: Martina Veglienzone

Editore: ilmiolibro self publishing

Edizione: 11 agosto 2022

Pagine: 116

Formato: copertina flessibile







Ricette di Liguria: la Cucina Ligure: 1

Titolo: Ricette di Liguria: la Cucina Ligure

Sottotitolo: 1

ISBN-13: 978-8884994653

Autore: Bianca Minerdo (a cura di)

Editore: Slow Food

Edizione: 3 maggio 2017

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile







Di terra e di mare. La cucina di Camogli e del Golfo Paradiso

Titolo: Di terra e di mare

Sottotitolo: La cucina di Camogli e del Golfo Paradiso

ISBN-13: 978-8898607334

Autore: Ilaria Fioravanti, Valentina Venuti

Editore: Ultima Spiaggia

Edizione: 1 novembre 2020

Formato: copertina flessibile







Abbecedario della cucina ligure

Titolo: Abbecedario della cucina ligure

ISBN-13: 978-8866438045

Autore: Umberto Curti

Editore: Editoriale Programma

Edizione: 4 novembre 2021

Pagine: 152

Formato: copertina flessibile







Odor di basilico. Le autentiche ricette della cucina ligure

Titolo: Odor di basilico

Sottotitolo: Le autentiche ricette della cucina ligure

ISBN-13: 978-8881630752

Autore: Maria Luisa Bonino

Editore: ERGA

Edizione: quindicesima (15 aprile 1998)

Pagine: 100

Formato: copertina flessibile







Ricette di Liguria. In cucina con Slow Food. 120 ricette della tradizione

Titolo: Ricette di Liguria

Sottotitolo: In cucina con Slow Food. 120 ricette della tradizione

ISBN-13: 978-8884997395

Autore: Bianca Minerdo (a cura di)

Editore: Slow Food

Edizione: 30 marzo 2022

Pagine: 128

Formato: copertina flessibile











