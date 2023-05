I 10 migliori libri di cucina piemontese

La cucina piemontese, originaria della regione italiana nordoccidentale del Piemonte, è una ricca e variegata tradizione gastronomica influenzata dalla geografia, dalla storia e dall’agricoltura. Notevole per i suoi tartufi, salumi, formaggi e vini, nonché per l’uso di burro, panna e nocciole, la cucina enfatizza la semplicità, gli ingredienti di qualità e i prodotti di stagione.

Ci sono alcune interessanti guide, se non di veri e propri ricettari, su Amazon italiano che riguardano la cucina del Piemonte, andiamo a vedere di cosa trattano.

Di cosa parlano i libri di cucina piemontese?

Tutti i libri celebrano la cultura gastronomica piemontese. I libri variano in lunghezza, alcuni superano di poco le 100 pagine mentre altri sono lunghi quasi 300 pagine.

Diversi libri offrono una panoramica della cucina piemontese, fornendo un’ampia gamma di ricette e informazioni sulle tradizioni culinarie della regione. Questi libri in genere coprono tutto, dagli antipasti ai dessert, offrendo ai lettori una guida completa alla cucina. Spesso includono bellissime fotografie e istruzioni dettagliate. Altri libri si concentrano su aspetti specifici della cucina piemontese, come il vino ei vigneti della regione o la storia di alcuni piatti. Ad esempio, “La cucina del Piemonte collinare e vignaiolo” di Giovanni Goria fornisce una storia della cucina collinare “classica” della regione ed è stato definito da uno dei recensori su Amazon come una Bibbia della cucina delle Langhe e dintorni.

Alcuni dei libri adottano un approccio più creativo alla presentazione della cucina, come “Cucina di tradizione del Piemonte”, che si presenta sotto forma di fumetto.

Alcuni dei libri sono stati pubblicati diversi anni fa, mentre altri sono più recenti. Tuttavia, la longevità delle tradizioni culinarie della regione, una cosa che vale un po’ per tutta la cucina tradizionale, fa sì che anche i libri più antichi rimangano risorse rilevanti e preziose.

Cucina piemontese contemporanea

Titolo: Cucina piemontese contemporanea

ISBN-13: 978-8859279266

Autore: Matteo Baronetto

Fotografo: Davide Dutto

Prefazione: Fulvio Pierangeli

Editore: EDT

Edizione: 11 novembre 2021

Pagine: 200

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cucina del Piemonte collinare e vignaiolo. Storia e ricette

Titolo: La cucina del Piemonte collinare e vignaiolo

Sottotitolo: Storia e ricette

ISBN-13: 978-8899898069

Autore: Giovanni Goria

Editore: Tarka

Edizione: 14 novembre 2016

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il grande libro della cucina piemontese. Ricette, saperi, curiosità

Titolo: Il grande libro della cucina piemontese

Sottotitolo: Ricette, saperi, curiosità

ISBN-13: 978-8879042185

Autore: Elma Schena, Adriano Ravera

Editore: Blu Edizioni

Edizione: 12 ottobre 2017

Pagine: 238

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cucina del Piemonte collinare e vignaiolo

Titolo: Cucina del Piemonte collinare e vignaiolo

ISBN-13: 978-8874130047

Autore: Giovanni Goria, M. Guarnaschelli Gotti (a cura di)

Editore: Franco Muzzio Editore

Edizione: seconda (7 giugno 2002)

Pagine: 272

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Cucina di tradizione del Piemonte. Alla ricerca degli antichi sapori. Ricettario a fumetti (Vol. 2)

Titolo: Cucina di tradizione del Piemonte. Alla ricerca degli antichi sapori

Sottotitolo: Ricettario a fumetti (Vol. 2)

ISBN-13: 978-8880688709

Autore: Alberto Calosso, Celestino Revello

Prefazione: Pippo Franco

Prefazione: Umberto Falchini

Editore: Priuli & Verlucca

Edizione: 26 luglio 2018

Pagine: 231

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Rimedi, cibi e altre stranezze della tradizione piemontese

Titolo: Rimedi, cibi e altre stranezze della tradizione piemontese

ISBN-13: 978-8877074195

Autore: Gian Vittorio Avondo

Editore: Edizioni del Capricorno

Edizione: 17 gennaio 2019

Pagine: 167

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ricettario di cucina piemontese. Testo piemontese e italiano

Titolo: Ricettario di cucina piemontese

Sottotitolo: Testo piemontese e italiano

ISBN-13: 978-8888552606

Autore: Camillo Brero

Editore: Il Punto PiemonteinBancarella

Edizione: 1 gennaio 2009

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Arsetari dla cusin-a piemontèisa. Ricettario della cucina piemontese

Titolo: Arsetari dla cusin-a piemontèisa

Sottotitolo: Ricettario della cucina piemontese

ISBN-13: 978-8868040710

Autore: Camillo Brero

Editore: Il Punto PiemonteinBancarella

Edizione: 20 marzo 2021

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







I dolci piemontesi in 350 ricette

Titolo: I dolci piemontesi in 350 ricette

ISBN-13: 978-8822761101

Autore: Laura Rangoni

Editore: Newton Compton Editori

Edizione: 10 febbraio 2022

Pagine: 216

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











