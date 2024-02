I 10 migliori libri di Daniel Lumera

Daniel Lumera è un sociobiologo attivo nei campi della scienza del benessere, della qualità della vita e della meditazione. Il suo lavoro, collega le scienze moderne e le antiche tradizioni di saggezza. È autore di numerosi libri che trattano argomenti come la meditazione, il perdono, la gestione del peso e la crescita personale, libri che spesso invitano ad intraprendere un viaggio per migliorare noi stessi e il nostro rapporto con il mondo.

I suoi insegnamenti sottolineano il significativo impatto biosociale del coltivare valori come la gentilezza, l’ottimismo, il perdono, la gratitudine e la felicità sia per il benessere individuale che per la sopravvivenza della specie.

Di cosa parlano i libri su crescita personale e benessere

28 respiri per cambiare vita svela un antico segreto della respirazione per risvegliare benessere, creatività e pace. Lumera unisce le neuroscienze a tradizioni millenarie per offrire un percorso rivoluzionario per riconnetterci con il nostro naturale stato di salute, esaltando l’armonia di tutto il nostro essere e stile di vita, a partire da 28 semplici respiri.

Meditazione a strappo di Daniel Lumera è una raccolta di riflessioni e aforismi volti a guidare i lettori nel silenzio, nell’armonia, e amore per la meditazione. La mente che medita è silenziosa, capace di ascoltare e meravigliarsi dello straordinario miracolo di ogni istante, riconoscendo in ogni cosa il dono come preziosa occasione di ascolto di sé, di comprensione, di gratitudine e di amore.

Biologia della gentilezza , scritto in collaborazione da Lumera e Immaculata De Vivo, esplora l’approccio rivoluzionario alla salute e alla longevità e qualità della vita unendo le esperienze del mondo interiore e la genetica del nostro corpo. Questo libro offre un viaggio per comprendere il potere della mente sui geni, svelando i segreti della longevità e dei processi antinfiammatori e antietà attraverso la meditazione, l’alimentazione e l’importanza delle relazioni felici per la qualità della vita.

L’arte di far succedere le cose di Daniel Lumera offre approfondimenti sui linguaggi profondi e simbolici dell’inconscio che ci permettono di rendere reale ciò che desideriamo autenticamente. Lumera ci guida attraverso la scoperta della nostra mente, del subconscio e dei condizionamenti sociali, con l’obiettivo di raggiungere una consapevolezza più profonda come strumento efficace per una rivoluzione nella vita reale.

Ecologia interiore , scritto da Daniel Lumera e Immaculata De Vivo, si concentra sul concetto di mente e anima ecologia. Questo lavoro suggerisce un metodo innovativo che incide sulla qualità della vita riconoscendo, trasformando ed eliminando ciò che inquina non solo il nostro ambiente ma i nostri corpi e le nostre menti, toccando aspetti essenziali dello stile di vita per la nostra salute, benessere ed evoluzione come specie.

Ventuno giorni per rinascere presenta un viaggio di tre settimane ideato da Franco Berrino, Daniel Lumera e David Mariani per ringiovanire corpo e mente. Questo percorso pratico e quotidiano comprende ricette, esercizi fisici e spirituali e illuminazioni per uno spirito rinnovato, partendo dal presupposto che bastano tre settimane per adottare una nuova abitudine e cambiare stile di vita verso una salute duratura.

7 Passi del Perdono di Daniel Lumera descrive sette passaggi o livelli di comprensione e realizzazione per ottenere cambiamenti significativi nella propria vita. Questo libro presenta il perdono come uno strumento terapeutico di eccezionale efficacia, disintossicante corpo, mente e spirito e consentendo il recupero della fiducia in se stessi e il ripristino di relazioni interrotte attraverso sette tecniche ed esercizi efficaci.

La via della leggerezza , scritto da Franco Berrino e Daniel Lumera, cambia la nostra prospettiva sul benessere psicofisico rivelando il legame inscindibile tra eccesso di peso e fardelli interiori. Sostiene uno stile di vita fatto di cibo vero, moderazione e semplicità, insieme alla coltivazione della bellezza quotidiana, per alleggerire sia il corpo che l’anima.

La lezione della farfalla , una collaborazione tra Daniel Lumera e Immaculata De Vivo, offre un metodo rivoluzionario che unisce scienza e spiritualità per guidarci verso il benessere individuale, relazionale e collettivo. Insegna come affrontare i cambiamenti della vita, trasformandoli in potenti motori di salute, realizzazione e rinascita, integrando la cura di sé con la cura degli altri.

Il sentiero dei 7 valori di Daniel Lumera, con le illustrazioni di Federico Zenoni, esplora il tema speciale dell’Arte di Vivere le storie di sette personaggi in un ambiente scolastico. Il viaggio di ogni personaggio svela il linguaggio nascosto e profondo delle emozioni, trasformandole in potenti alleate per realizzare i sogni. Offre un’esperienza multimediale

Lista dei migliori libri di Daniel Lumera su Amazon

In basso la “classifica” dei 10 migliori libri di Daniel Lumera che sono in vendita su Amazon:

28 respiri per cambiare vita. Come raggiungere una mente illuminata

Titolo: 28 respiri per cambiare vita

Sottotitolo: Come raggiungere una mente illuminata

ISBN-13: 978-8804778172

Autore: Daniel Lumera

Editore: Mondadori

Edizione: 2023 (9 maggio 2023)

Pagine: 408

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Biologia della gentilezza. Le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e longevità

Titolo: Biologia della gentilezza

Sottotitolo: Le 6 scelte quotidiane per salute, benessere e longevità

ISBN-13: 978-8804739296

Autori: Daniel Lumera, Immaculata De Vivo

Editore: Mondadori

Edizione: 18 maggio 2021

Pagine: 360

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’arte di far succedere le cose. Come imparare a disegnare consapevolmente la propria vita

Titolo: L’arte di far succedere le cose

Sottotitolo: Come imparare a disegnare consapevolmente la propria vita

ISBN-13: 978-8885493056

Autore: Daniel Lumera

Editore: ROI edizioni

Edizione: 26 ottobre 2017

Pagine: 190

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ventuno giorni per rinascere. Il percorso che ringiovanisce corpo e mente

Titolo: Ventuno giorni per rinascere

Sottotitolo: Il percorso che ringiovanisce corpo e mente

ISBN-13: 978-8804709619

Autori: Franco Berrino, Daniel Lumera, David Mariani

Editore: Mondadori

Edizione: 26 marzo 2019

Pagine: 356

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







7 Passi del Perdono

Titolo: 7 Passi del Perdono

ISBN-13: 978-8828506485

Autore: Lumera Daniel

Editore: Macro Edizioni

Edizione: New (4 novembre 2021)

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La via della leggerezza. Perdere peso nel corpo e nell’anima

Titolo: La via della leggerezza

Sottotitolo: Perdere peso nel corpo e nell’anima

ISBN-13: 978-8804724049

Autori: Franco Berrino, Daniel Lumera

Editore: Mondadori

Edizione: 10 marzo 2020

Pagine: 320

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La lezione della farfalla. 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere

Titolo: La lezione della farfalla

Sottotitolo: 7 consapevolezze per rigenerarsi e scoprire un nuovo benessere

ISBN-13: 978-8804740230

Autori: Daniel Lumera, Immaculata De Vivo

Editore: Mondadori

Edizione: 8 giugno 2021

Pagine: 408

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il sentiero dei 7 valori. Un viaggio fuori e dentro di te. Con File audio online

Titolo: Il sentiero dei 7 valori

Sottotitolo: Un viaggio fuori e dentro di te. Con File audio online

ISBN-13: 978-8866816775

Autore: Daniel Lumera

Illustratori: Federico Zenoni, Fabrizia Dragone (Collaboratore principale), Diletta Marabini (Collaboratore principale), Valeria Pompili (Collaboratore principale), Claudio Sabato (Collaboratore principale)

Editore: Terra Nuova Edizioni

Edizione: 1 dicembre 2021

Pagine: 220

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Daniel Lumera