I 10 migliori libri di David Leavitt

David Leavitt (1961) è un autore americano riconosciuto per i suoi contributi come romanziere, scrittore di racconti e biografo. Nato a Pittsburgh, in Pennsylvania, è cresciuto in una famiglia in cui l’istruzione e l’attivismo erano importanti; suo padre, professore, e sua madre, attivista politica, influenzarono senza dubbio le sue attività letterarie. Il lavoro di Leavitt esplora spesso temi complessi tra cui la sessualità, l’identità e la complessità delle relazioni umane, incorporando in particolare temi omosessuali nella sua rappresentazione della vita della classe media.

Il suo debutto, “Ballo di famiglia”, ha ricevuto il plauso della critica per il suo esame sensibile e ricco di sfumature di questi problemi. Laureato a Yale, ha dato un contributo significativo al mondo accademico, in particolare attraverso il suo ruolo nel programma di scrittura creativa dell’Università della Florida.

Di cosa parlano i libri di David Leavitt

Ballo di famiglia svela un’intensa esplorazione delle connessioni umane, analizzando le complessità delle dinamiche familiari, dell’identità personale e ricerca di appartenenza attraverso una raccolta di narrazioni. Ambientate sullo sfondo degli anni ’80, le storie intrecciano in modo intricato emozioni ed eventi della vita, presentando un arazzo di personaggi che navigano attraverso l’amore, la perdita e la ricerca di stabilità in mezzo ai tumulti. Il debutto di David Leavitt cattura l’essenza di una generazione alle prese con le conseguenze del divorzio e della crisi dell’AIDS, descrivendone le lotte con empatia e perspicacia.

La lingua perduta delle gru approfondisce la vita di Philip Benjamin, un giovane che affronta la propria identità entro i confini di le aspettative della sua famiglia liberale. Questo romanzo esplora in modo intricato i cambiamenti epocali nelle dinamiche familiari, nella scoperta personale e nella percezione sociale della sessualità nella vibrante ma tumultuosa New York degli anni ’80. Leavitt ritrae magistralmente i conflitti interiori dei personaggi che affrontano le loro verità, segnando una narrazione toccante sull’amore, l’accettazione e la ricerca dell’autenticità.

Il decoro presenta una narrazione avvincente ambientata all’indomani delle elezioni presidenziali americane del 2016. La storia ruota attorno a un gruppo di intellettuali di New York che cercano rifugio dalla loro percepita distopia politica. Attraverso una miscela di satira e dramma, Leavitt esplora temi di evasione, disillusione politica e la complessità delle relazioni sociali e personali in un mondo in rapido cambiamento. Il romanzo si pone come un commento avvincente sul clima socio-politico contemporaneo e sulla continua ricerca di significato e connessione.

I due Hotel Francfort trasporta i lettori nella Lisbona del 1940, dove due coppie americane si ritrovano intrappolate in una complessa rete di segreti, desideri e vincoli sociali sull’orlo della seconda guerra mondiale. Leavitt esplora in modo intricato le sfumature delle relazioni e l’impatto dei disordini esterni sulle identità personali, creando una narrazione ricca di contesto storico e profondità emotiva.

Eguali amori disegna il ritratto di una famiglia americana che affronta le prove della vita, dell’amore e della malattia. Leavitt approfondisce l’intricato tessuto delle relazioni familiari, rivelando i legami duraturi e le fratture che ci definiscono. Attraverso la lente di una famiglia che affronta le avversità, la narrazione si sviluppa in una storia di resilienza, complessità delle emozioni umane e ricerca della felicità.

Il matematico indiano racconta la straordinaria collaborazione tra GH Hardy, un rinomato matematico di Cambridge, e Srinivasa Ramanujan, un autodidatta ha insegnato al genio dall’India. Leavitt esplora la convergenza di culture diverse, la bellezza della matematica pura e la profonda amicizia che sfida le norme sociali. Questa narrazione non solo illumina il significato storico del loro lavoro, ma approfondisce anche il panorama emotivo dei suoi personaggi, riflettendo sull’amore, sull’eredità e sulla ricerca della conoscenza.

Martin Bauman o un’esplorazione di ambizione e identità, esplora la vita di un giovane aspirante scrittore nel vivace mondo letterario scena della New York degli anni ’80. Attraverso gli occhi di Martin, Leavitt esamina le difficoltà della ricerca creativa, le complessità del tutoraggio e le complessità dell’amore e della sessualità. Il romanzo si pone come una toccante riflessione sulla formazione della voce di uno scrittore e sui costi personali dell’ambizione artistica.

Un luogo dove non sono mai stato rivisita i personaggi dei primi lavori di Leavitt, intrecciando storie di amore, perdita e ricerca incessante della scoperta di sé. Ambientate sullo sfondo dei paesaggi urbani americani, queste storie approfondiscono la vita di individui che affrontano le sfide delle relazioni, delle aspettative sociali e della ricerca dell’identità personale.

L’uomo che sapeva troppo presenta una narrazione avvincente sulla vita di Alan Turing, un matematico il cui lavoro pose le basi basi per l’informatica moderna e ha svolto un ruolo cruciale nella seconda guerra mondiale. Leavitt esplora abilmente i successi professionali e le lotte personali di Turing, creando una storia che è allo stesso tempo un tributo al suo genio e una riflessione sulle sfide sociali che ha dovuto affrontare.

Lista dei migliori libri di David Leavitt su Amazon

Ed ora l’elenco dei 10 migliori libri di David Leavitt che sono disponibili su Amazon.it:

Ballo di famiglia

Titolo: Ballo di famiglia

ISBN-13: 978-8893903134

Autore: David Leavitt

Traduttore: Fabio Cremonesi

Editore: SEM

Edizione: 18 febbraio 2021

Pagine: 240

Formato: copertina flessibile







La lingua perduta delle gru

Titolo: La lingua perduta delle gru

ISBN-13: 978-8893903646

Autore: David Leavitt

Traduttore: Fabio Cremonesi

Editore: SEM

Edizione: 17 febbraio 2022

Pagine: 350

Formato: copertina flessibile







Il decoro

Titolo: Il decoro

ISBN-13: 978-8893901109

Autore: David Leavitt

Traduttori: Fabio Cremonesi, Alessandra Osti

Editore: SEM

Edizione: 2 luglio 2020

Pagine: 352

Formato: copertina flessibile







I due Hotel Francfort

Titolo: I due Hotel Francfort

ISBN-13: 978-8804665472

Autore: David Leavitt

Traduttore: Delfina Vezzoli

Editore: Mondadori

Edizione: 4 aprile 2017

Pagine: 247

Formato: copertina flessibile







Eguali amori

Titolo: Eguali amori

ISBN-13: 978-8893900638

Autore: David Leavitt

Traduttore: Delfina Vezzoli

Editore: SEM

Edizione: 30 agosto 2018

Pagine: 341

Formato: copertina flessibile







Il matematico indiano

Titolo: Il matematico indiano

ISBN-13: 978-8893900621

Autore: David Leavitt

Traduttore: Delfina Vezzoli

Editore: SEM

Edizione: 25 gennaio 2018

Pagine: 600

Formato: copertina flessibile







Martin Bauman

Titolo: Martin Bauman

ISBN-13: 978-8804488590

Autore: David Leavitt

Traduttore: Delfina Vezzoli

Editore: Mondadori

Edizione: it. prima ed. (1 febbraio 2002)

Pagine: 449

Formato: copertina flessibile







Un luogo dove non sono mai stato

Titolo: Un luogo dove non sono mai stato

ISBN-13: 978-8893900881

Autore: David Leavitt

Traduttore: Anna Maria Cossiga

Editore: SEM

Edizione: 30 agosto 2018

Pagine: 233

Formato: copertina flessibile







L’uomo che sapeva troppo

Titolo: L’uomo che sapeva troppo

ISBN-13: 978-8875786427

Autore: David Leavitt

Traduttore: Carolina Sargian

Editore: Codice

Edizione: 7 dicembre 2016

Pagine: 247

Formato: copertina flessibile







Mentre l’Inghilterra dorme

Titolo: Mentre l’Inghilterra dorme

ISBN-13: 978-8804421498

Autore: David Leavitt

Editore: Mondadori

Edizione: Prima edizione (1 agosto 1996)

Pagine: 238

Formato: copertina flessibile











Tabella riepilogativa dei migliori libri di David Leavitt