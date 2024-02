I 10 migliori libri di Davide Morosinotto

Davide Morosinotto, nato nel 1980 a Camposampiero, in Italia, è un autore conosciuto per i suoi contributi alla letteratura per ragazzi. Ha iniziato la carriera di scrittore in giovane età, scrivendo il suo primo racconto a 17 anni. Il suo contributo comprende decine di 27 per giovani lettori tradotti in tante lingue, fattore che mette in mostra il suo talento nell’intrecciare avventure incredibili e mondi immaginari. I libri in questa raccolta coprono una vasta gamma di temi e periodi.

Di cosa parlano i libri di Davide Morosinotto

L’avventura in Il rinomato catalogo Walker & Dawn trasporta i lettori nella Louisiana del 1904, dove quattro amici intraprendono un viaggio inaspettato dopo che la loro pistola ordinata per corrispondenza è stata erroneamente scambiata con un orologio rotto. La loro ricerca per scambiarlo li porta dai treni merci ai battelli a vapore sul Mississippi, alle prese con criminali, poliziotti corrotti e un omicidio irrisolto, riecheggiando lo spirito di amicizia e avventura simile alle scappatelle di Tom Sawyer.

La sfolgorante luce di due stelle rosse racconta l’avvincente storia di Viktor e Nadya, gemelli separati durante l’assedio di Leningrado nella seconda guerra mondiale. Attraverso i loro diari, assistiamo agli orrori della guerra, alla forza della speranza e al potere dell’amicizia mentre lottano per riunirsi e salvare la loro città, dipingendo un quadro vivido di sopravvivenza e resilienza in uno dei periodi più bui della storia.

In La più grande , i lettori vengono trasportati nella Canton del XVIII secolo, seguendo Shi Yu, un orfano che diventa un maestro di arti marziali e regina dei pirati. Il suo viaggio dalla prigionia al comando della più grande flotta pirata della storia è una testimonianza del suo spirito indomabile e del suo genio strategico, ispirato alla vera storia di Ching Shih.

L’ultimo cacciatore approfondisce un mondo preistorico dove un giovane ragazzo di nome Roqi scopre il suo talento nell’uccidere alla vigilia di un catastrofico incendio boschivo. Lasciati a se stessi, Roqi e i suoi amici intraprendono una ricerca per la sopravvivenza, affrontando dilemmi morali e la dura realtà del loro mondo, che ricorda “Il signore delle mosche” ma ambientato nella preistoria.

La ladra del vento ci porta nella Venezia dell’828 d.C., dove Angela Da Mar sfida le norme sociali salvando un cadavere bizantino dalla laguna. Accusata di omicidio, fugge in Oriente, intraprendendo una pericolosa missione che rivelerà intrighi politici e il suo coraggio in una storia di avventure e scoperta di sé.

Il figlio del mare è ambientato sullo sfondo dell’invasione dell’Italia da parte di Attila l’Unno nel 452 d.C. Pietro, un maiale figlio di un contadino, viene costretto alla guerra, stringendo un’improbabile amicizia con una nobile ragazza, Giustina. Il loro viaggio testimonia la fondazione di Venezia, fondendo narrativa storica con una storia di formazione in tempi tumultuosi.

Il libero regno dei ragazzi esplora le avventure estive di Paolo e dei suoi amici nel Salento, che scoprono di essere discendenti di un leggendario brigante e decidono di dichiarare la propria indipendenza. Questo racconto fantasioso affronta la governance, la costruzione della comunità e le sfide legate all’opporsi alle forze corrotte con arguzia e coraggio.

Il grande colpo di Crimson City , scritto in collaborazione con Pierdomenico Baccalario, è una corsa sfrenata attraverso una città dimenticata dove L’incontro di Roy con una ragazza misteriosa e uno sceriffo federale svela una serie di segreti e pericoli, innescando una ricerca piena di armi nascoste, segreti sepolti e la ricerca della giustizia nel selvaggio West.

La legge della giungla reinventa i primi anni di vita di Bagheera, la pantera nera de “Il libro della giungla” di Rudyard Kipling. Dai suoi inizi reali alla fuga nella giungla, Bagheera apprende le dure realtà e le leggi della natura. Offre un avvincente retroscena a un personaggio amato.

I promessi sposi da Alessandro Manzoni è una rivisitazione del classico romanzo italiano, condensato per i lettori più giovani. Attraverso difficoltà, separazione e sfide sociali, due amanti attraversano il tumulto dell’Italia del XVII secolo, rendendo questo racconto classico accessibile e coinvolgente per una nuova generazione.

Lista dei migliori libri di Davide Morosinotto su Amazon

Di seguito la lista dei 10 migliori libri di Davide Morosinotto che sono acquistabili su Amazon:

Il rinomato catalogo Walker & Dawn

Titolo: Il rinomato catalogo Walker & Dawn

ISBN-13: 978-8804680680

Autore: Davide Morosinotto

Editore: Mondadori

Edizione: 14 novembre 2017

Pagine: 321

Recensioni: vedi

Il rinomato catalogo Walker & Dawn







La sfolgorante luce di due stelle rosse. Il caso dei quaderni di Viktor e Nadya

Titolo: La sfolgorante luce di due stelle rosse

Sottotitolo: Il caso dei quaderni di Viktor e Nadya

ISBN-13: 978-8804716051

Autore: Davide Morosinotto

Editore: Mondadori

Edizione: 11 giugno 2019

Pagine: 420

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La più grande

Titolo: La più grande

ISBN-13: 978-8817149228

Autore: Davide Morosinotto

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 novembre 2020

Pagine: 528

Recensioni: vedi

La più grande







L’ultimo cacciatore

Titolo: L’ultimo cacciatore

ISBN-13: 978-8804744993

Autore: Davide Morosinotto

Illustratore: Fabio Visintin

Editore: Mondadori

Edizione: 9 novembre 2021

Pagine: 313

Recensioni: vedi

L'ultimo cacciatore







La ladra del vento. La saga dei Da Mar

Titolo: La ladra del vento

Sottotitolo: La saga dei Da Mar

ISBN-13: 978-8804781592

Autore: Davide Morosinotto

Editore: Mondadori

Edizione: 31 ottobre 2023

Pagine: 368

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il figlio del mare. La saga dei Da Mar

Titolo: Il figlio del mare

Sottotitolo: La saga dei Da Mar

ISBN-13: 978-8804770671

Autore: Davide Morosinotto

Illustratore: Lucrezia Buganè

Editore: Mondadori

Edizione: 8 novembre 2022

Pagine: 369

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il libero regno dei ragazzi

Titolo: Il libero regno dei ragazzi

ISBN-13: 978-8866564591

Autore: Davide Morosinotto

Illustratore: Iacopo Bruno

Editore: Einaudi Ragazzi

Edizione: 15 maggio 2018

Pagine: 270

Recensioni: vedi

Il libero regno dei ragazzi







Il grande colpo di Crimson City

Titolo: Il grande colpo di Crimson City

ISBN-13: 978-8831003902

Autori: Pierdomenico Baccalario, Davide Morosinotto

Editore: Salani

Edizione: 16 maggio 2023

Pagine: 224

Recensioni: vedi

Il grande colpo di Crimson City







La legge della giungla. La vera storia di Bagheera

Titolo: La legge della giungla

Sottotitolo: La vera storia di Bagheera

ISBN-13: 978-8817183956

Autore: Davide Morosinotto

Editore: Rizzoli

Edizione: 3 ottobre 2023

Pagine: 288

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







I promessi sposi da Alessandro Manzoni

Titolo: I promessi sposi da Alessandro Manzoni

ISBN-13: 978-8866563426

Autore: Davide Morosinotto

Editore: Einaudi Ragazzi

Edizione: 25 ottobre 2016

Pagine: 100

Recensioni: vedi

I promessi sposi da Alessandro Manzoni











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Davide Morosinotto