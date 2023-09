I 10 migliori libri di Diana Gabaldon

I libri di Diana Gabaldon, come la serie Outlander, offrono avvincenti elementi romantici storici. Questi libri formano una straordinaria raccolta di romanzi storici e racconti di viaggi nel tempo, in cui i personaggi sono alle prese con l’amore, il destino e le conseguenze delle loro scelte. Se

Di cosa parlano i libri di Diana Gabaldon?

Il primo della lista è La straniera , il volume di apertura della serie Outlander. Claire Randall, un’ex infermiera dell’esercito reale, si ritrova trasportata dal 1945 al 1743 in Scozia, dove incontra un mondo di passione, violenza e pericolo. Il suo cuore si intreccia con l’affascinante Jamie Fraser, un guerriero scozzese, ponendo le basi per un’avvincente storia di amore e destino in due epoche diverse.

Passando a L’amuleto d’ambra , rivisitiamo le avventure di Claire nei viaggi nel tempo. Nel 1968 ritorna nel mistico cerchio delle pietre con la figlia Brianna, svelando i suoi segreti e raccontando il suo amore per un guerriero scozzese del passato.

Tamburi d’autunno ci presenta Brianna, la figlia di Claire e Jamie. Brianna intraprende un pericoloso viaggio attraverso il portale del tempo per cambiare il destino dei suoi genitori.

Quando accadrà dillo alle api ci porta nel 1779, dove Claire e Jamie si riuniscono con la loro famiglia a Fraser’s Ridge. Tuttavia, le tensioni aumentano nella Carolina del Nord, mettendo a rischio la ritrovata serenità. Nel frattempo, Brianna e Roger affrontano le conseguenze delle loro scelte di viaggiare nel tempo.

Il mio nome è Jamie offre uno sguardo al passato di Jamie Fraser. Ambientato nel 1740, Jamie intraprende un viaggio con il suo amico Ian Murray, trasportando carichi preziosi e incontrando l’affascinante Rebecca. La storia è piena di intrighi e delle complessità dell’amore e della lealtà.

Continuiamo con Passione oltre il tempo , dove Brianna intraprende un viaggio nel tempo per ricongiungersi con i suoi genitori, Claire e Jamie, nel 1769 in Scozia. Armata della conoscenza dei pericoli futuri, affronta innumerevoli sfide e avventure.

Passando a Il ritorno , Claire racconta la sua appassionata storia d’amore con il giacobita nobile James Fraser. Il loro ardore sboccia tra campi di battaglia e castelli misteriosi.

Cannoni per la libertà ci trasporta a Fraser’s Ridge, dove Claire e James lottano per una vita pacifica sotto il governo britannico regola. Mentre Claire si riprende da un traumatico rapimento, Jamie affronta il dilemma tra la sua lealtà alla Corona britannica e il suo sostegno all’indipendenza americana.

Nevi infuocate approfondisce il turbolento anno 1772 nella Carolina del Nord, alla vigilia della Rivoluzione americana. Jamie Fraser, ora una figura rispettata tra i coloni scozzesi, affronta la sfida di mantenere la pace e l’unità in mezzo alle crescenti tensioni.

Lista dei migliori libri di Diana Gabaldon su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri di Diana Gabaldon che sono presenti su Amazon:

La straniera. Outlander (Vol. 1)

Titolo: La straniera

Sottotitolo: Outlander (Vol. 1)

ISBN-13: 978-8804753636

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Chiara Brovelli

Editore: Mondadori

Edizione: 18 luglio 2023

Pagine: 804

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







L’amuleto d’ambra

Titolo: L’amuleto d’ambra

ISBN-13: 978-8850210411

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Valeria Galassi

Editore: TEA

Edizione: quindicesima (28 settembre 2006)

Pagine: 500

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tamburi d’autunno

Titolo: Tamburi d’autunno

ISBN-13: 978-8850218004

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Valeria Galassi

Editore: TEA

Edizione: First Italian Edition (22 gennaio 2009)

Pagine: 606

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Quando accadrà dillo alle api

Titolo: Quando accadrà dillo alle api

ISBN-13: 978-8804751793

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Chiara Brovelli

Editore: Mondadori

Edizione: 30 agosto 2022

Pagine: 1008

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Il mio nome è Jamie. Outlander

Titolo: Il mio nome è Jamie

Sottotitolo: Outlander

ISBN-13: 978-8867002702

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Chiara Brovelli

Editore: Corbaccio

Edizione: 2 febbraio 2017

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Passione oltre il tempo

Titolo: Passione oltre il tempo

ISBN-13: 978-8850218424

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Valeria Galassi

Editore: TEA

Edizione: 23 aprile 2009

Pagine: 576

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il ritorno. Outlander

Titolo: Il ritorno

Sottotitolo: Outlander

ISBN-13: 978-8867001804

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Valeria Galassi

Editore: Corbaccio

Edizione: 9 giugno 2016

Pagine: 396

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Cannoni per la libertà

Titolo: Cannoni per la libertà

ISBN-13: 978-8879729307

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Chiara Brovelli

Editore: Corbaccio

Edizione: seconda (28 agosto 2008)

Pagine: 800

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







La collina delle fate

Titolo: La collina delle fate

ISBN-13: 978-8850216109

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Valeria Galassi

Editore: TEA

Edizione: 24 aprile 2008

Pagine: 442

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Nevi infuocate

Titolo: Nevi infuocate

ISBN-13: 978-8879729291

Autore: Diana Gabaldon

Traduttore: Chiara Brovelli

Editore: Corbaccio

Edizione: seconda (26 giugno 2008)

Pagine: 676

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida











FAQ sui libri di Diana Gabaldon

Quali sono i tre migliori libri di Diana Gabaldon su Amazon? La straniera. Outlander (Vol. 1), pubblicato da Mondadori. L'amuleto d'ambra, pubblicato da TEA. Tamburi d'autunno, pubblicato da TEA.





