I 10 migliori libri di economia e gestione delle imprese

Economia e gestione delle imprese è un corso universitario che permette agli studenti di concentrarsi soprattutto sulle varie problematiche relative alla direzione e alla gestione delle imprese commerciali ed imprenditoriali. Gli studenti che seguono questo corso possono assorbire quelli che sono gli strumenti a livello concettuale più importanti per comprendere la gestione dell’impresa in un sistema sociale ed economico.

Su Amazon non mancano i manuali per gli studenti che stanno frequentando questo corso in vista dell’esame. Tra i migliori c’è, per esempio, Economia e gestione delle imprese di Alessandro Baroncelli e Luigi Serio, giunto, nel 2020, alla seconda edizione. Il testo si rivela come un supporto abbastanza valido alle lezioni del corso e quindi come un supporto di sicura utilità anche per l’esame.

Lista dei migliori libri di economia e gestione delle imprese su Amazon

Qui sotto l’elenco dei 10 migliori libri di economia e gestione delle imprese che sono disponibili su Amazon in lingua italiana:

Economia e gestione delle imprese

Titolo: Economia e gestione delle imprese

ISBN-10: 8838695667

ISBN-13: 9788838695667

Autore: Alessandro Baroncelli, Luigi Serio

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: seconda (5 marzo 2020)

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione sostenibile delle imprese

Titolo: Economia e gestione sostenibile delle imprese

ISBN-10: 8838698507

ISBN-13: 9788838698507

Autore: Matteo Caroli

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 1 giugno 2021

Pagine: 568

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione delle imprese

Titolo: Economia e gestione delle imprese

ISBN-10: 1307681499

ISBN-13: 9781307681499

Autore: Antonella Angelini, Federica Nieri

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 16 febbraio 2021

Pagine: 432

Note: Università di Pisa, Laurea in economia aziendale

Formato: Copertina flessibile









Economia e management delle imprese. Strategie e strumenti per la competitività e la gestione aziendale

Titolo: Economia e management delle imprese

Sottotitolo: Strategie e strumenti per la competitività e la gestione aziendale

ISBN-10: 8820398804

ISBN-13: 9788820398804

Autore: Annalisa Tunisini, Tonino Pencarelli, Luca Ferrucci

Editore: Hoepli

Edizione: seconda (1 settembre 2020)

Pagine: 488

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione delle imprese

Titolo: Economia e gestione delle imprese

ISBN-10: 8815095206

ISBN-13: 9788815095206

Autore: autori vari, A. Lipparini (a cura di)

Editore: Il Mulino

Edizione: 8 marzo 2007

Pagine: 513

Collana: Manuali

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione delle imprese. Capacità, processi, competitività

Titolo: Economia e gestione delle imprese

Sottotitolo: Capacità, processi, competitività

ISBN-10: 8880083665

ISBN-13: 9788880083665

Autore: Daniela Baglieri, G. Battista Dagnino, Rosario Faraci

Editore: ISEDI

Edizione: 14 marzo 2013

Pagine: 441

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione delle imprese

Titolo: Economia e gestione delle imprese

ISBN-10: 1307386721

ISBN-13: 9781307386721

Autore: Marchi Gianluca, Martinelli Elisa, Balboni Bernardo

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 14 febbraio 2019

Pagine: 364

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione delle imprese

Titolo: Economia e gestione delle imprese

ISBN-10: 8823820456

ISBN-13: 9788823820456

Autore: Nicola Misani, Andrea Ordanini, Francesco Perrini, Sergio Pivato

Editore: EGEA

Edizione: sesta (23 settembre 2010)

Note: 6ª Edizione

Pagine: 408

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione delle imprese sportive

Titolo: Economia e gestione delle imprese sportive

ISBN-10: 8869504266

ISBN-13: 9788869504266

Autore: Rosario Bianco

Editore: Rogiosi

Edizione: 10 dicembre 2020

Pagine: 400

Formato: Copertina flessibile









Economia e gestione delle imprese. Concetti e strumenti

Titolo: Economia e gestione delle imprese

Sottotitolo: Concetti e strumenti

ISBN-10: 8838698934

ISBN-13: 9788838698934

Autore: Francesco Raggiotto, Cristiana Compagno

Editore: McGraw-Hill Education

Edizione: 8 ottobre 2020

Pagine: 204

Formato: Copertina flessibile













