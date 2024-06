I 10 migliori libri di educazione alla pace

Se vuoi insegnare la pace, in particolare ai bambini e ai ragazzi, probabilmente questa selezione potrebbe interessarti. Si tratta di testi che forniscono approfondimenti sull’educazione alla pace, esplorando principi, strategie e applicazioni pratiche.

Di cosa parlano i libri di educazione alla pace

Facciamo la pace? di Maria Montessori, a cura di Daniele Novara ed Elena Passerini, raccoglie gli scritti influenti di Montessori sull’educazione alla pace. La filosofia Montessori enfatizza i significati pratici e operativi di libertà, lavoro, disciplina e pace, sostenendo una pace concreta e vivibile. La collezione evidenzia il suo impegno nel coltivare relazioni umane pacifiche, in particolare tra genitori e figli.

Manuale di educazione alla pace , a cura di A. Panerai, G. Vitaioli e M. Nicola, fornisce un guida all’educazione alla pace. Si occupa di prevenire la violenza, promuovere la solidarietà e promuovere una comunicazione costruttiva. sfida gli approcci semplicistici, sostenendo un paradigma educativo ben fondato basato sulla nonviolenza e su metodi partecipativi.

Educazione e pace , altro testo di Montessori, esplora il ruolo fondamentale dell’educazione nel raggiungimento della pace. L’autrice sostiene che la pace non è semplicemente l’assenza di guerra ma uno stato positivo e intrinseco legato alla natura umana. Questo testo sottolinea la trasformazione morale necessaria per raggiungere la pace, evidenziando il ruolo fondamentale dei bambini come protagonisti del futuro.

Educare alla pace di Enza Gidaro e Simona Vecli si rivolge a genitori, insegnanti ed educatori. Approfondisce i fattori psicologici che gettano le basi per l’educazione alla pace dalla prima infanzia all’adolescenza. Gli autori offrono strategie per prevenire la violenza attraverso le relazioni primarie e forniscono approfondimenti scientifici sullo stress emotivo infantile, proponendo modi pratici per discutere di pace e guerra.

Educare alla pace di Roberto Romio parla dei conflitti contemporanei, come la guerra in Ucraina, e dell’importanza della nonviolenza. È diviso in tre parti: la visione della nonviolenza, le strategie per applicare questa visione e le tecniche pratiche per vari contesti. Romio mira ad aiutare i lettori a trovare risposte adeguate alla violenza. Descrive la verità, la giustizia e l’amore reciproco.

La pace è di Geronimo Stilton è un libro per bambini che promuove la pace attraverso azioni quotidiane come l’amicizia, l’onestà e il rispetto. Rivolto ai lettori dai sei anni in su, incoraggia le giovani menti a coltivare la pace ogni giorno.

Se vuoi la pace conosci la guerra di Nico Piro affronta la natura complessa della guerra e il suo impatto sull’umanità. Attingendo alle sue esperienze come corrispondente di guerra, Piro risponde a domande fondamentali sulla guerra e sottolinea l’importanza di comprendere il conflitto per promuovere la pace. È destinato sia ai lettori giovani che agli adulti e cerca di fornire approfondimenti sulle questioni globali che modellano il nostro mondo.

Apprendere attraverso la nonviolenza di Pio Castagna e Alfredo Panerai esplora come la nonviolenza possa essere integrata nella vita quotidiana, nell’educazione e nell’impegno sociale. Il libro combina concetti teorici con esercizi pratici e giochi pensati per insegnare i principi nonviolenti. Serve come manuale per educatori, formatori e chiunque sia interessato a promuovere una società pacifica attraverso l’apprendimento attivo e lo sviluppo personale.

Educare alla pace in tempo di guerra di Andrea Bigalli ed Elisa Lelli presenta un dialogo tra un professore ed un’ex studentessa diventato insegnante. Esplorano temi come l’identità, le relazioni, i conflitti e il ruolo della Chiesa nel promuovere la pace. Il libro sottolinea l’importanza di discutere di pace con speranza e determinazione.

Insegnare la pace ai giovani secondo lo «spirito di Assisi» di Francesco Guarino, con prefazione di Andrea Porcarelli, esamina come l’istruzione e la cultura possono promuovere la pace. Il libro trae ispirazione dagli insegnamenti di San Francesco d’Assisi e dal significato simbolico di Assisi come centro di pace.

Facciamo la pace? Educare alla cura delle relazioni

Titolo: Facciamo la pace? Educare alla cura delle relazioni

ISBN-13: 978-8817179577

Autori: Maria Montessori, Daniele Novara (a cura di), Elena Passerini (a cura di)

Editore: Rizzoli

Edizione: 14 febbraio 2023

Pagine: 192



Formato: copertina flessibile







Manuale di educazione alla pace. Principi, idee, strumenti

Titolo: Manuale di educazione alla pace

Sottotitolo: Principi, idee, strumenti

ISBN-13: 978-8884346063

Autori: A. Panerai (a cura di), G. Vitaioli (a cura di), M. Nicola (a cura di)

Editore: Edizioni Junior

Edizione: 14 maggio 2012

Pagine: 324



Formato: copertina flessibile







Educazione e pace

Titolo: Educazione e pace

ISBN-13: 978-8872738979

Autore: Maria Montessori

Editore: Xenia

Edizione: 24 febbraio 2023

Pagine: 141



Formato: copertina flessibile







Educare alla pace. Lo sguardo dei bambini sulle avversità del mondo

Titolo: Educare alla pace

Sottotitolo: Lo sguardo dei bambini sulle avversità del mondo

ISBN-13: 978-8848144810

Autori: Enza Gidaro, Simona Vecli

Editore: Tecniche Nuove

Edizione: 21 aprile 2022

Pagine: 136



Formato: copertina flessibile







Educare alla pace

Titolo: Educare alla pace

ISBN-13: 978-8880713296

Autore: Roberto Romio

Editore: San Lorenzo

Edizione: 25 gennaio 2023

Pagine: 230



Formato: copertina flessibile







La pace è…

Titolo: La pace è…

ISBN-13: 978-8856691825

Autore: Geronimo Stilton

Editore: Piemme

Edizione: 19 settembre 2023

Pagine: 64



Formato: copertina rigida







Se vuoi la pace conosci la guerra

Titolo: Se vuoi la pace conosci la guerra

ISBN-13: 9791259852991

Autore: Nico Piro

Editore: HarperCollins Italia

Edizione: Edizione con copertina flessibile (26 aprile 2024)

Pagine: 208



Formato: copertina flessibile







Apprendere attraverso la nonviolenza. Vivere, educare, insegnare nella società di oggi

Titolo: Apprendere attraverso la nonviolenza

Sottotitolo: Vivere, educare, insegnare nella società di oggi

ISBN-13: 978-8861539488

Autori: Pio Castagna, Alfredo Panerai

Editore: Edizioni La Meridiana

Edizione: 5 marzo 2023

Pagine: 208



Formato: copertina flessibile







Educare alla pace in tempo di guerra

Titolo: Educare alla pace in tempo di guerra

ISBN-13: 978-8825057904

Autori: Andrea Bigalli, Elisa Lelli, Simone Morandini (Dopo)

Editore: EMP

Edizione: 29 dicembre 2023

Pagine: 112



Formato: copertina flessibile







Insegnare la pace ai giovani secondo lo «spirito di Assisi»

Titolo: Insegnare la pace ai giovani secondo lo «spirito di Assisi»

ISBN-13: 978-8893187268

Autore: Francesco Guarino

Prefazione: Andrea Porcarelli

Editore: Edizioni Segno

Edizione: 24 gennaio 2023

Pagine: 128



Formato: copertina flessibile











