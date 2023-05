I 10 migliori libri di epistemologia

L’epistemologia è lo studio filosofico della conoscenza, della sua natura e della sua giustificazione. Si tratta di una materia che può affrontare questioni fondamentali, forse tra le più importanti su cosa vogliamo sapere pensiamo di conoscere? L’epistemologia promuove l’autoriflessione, sfidando presupposti e pregiudizi, favorendo l’umiltà intellettuale e l’apertura a diverse prospettive.

Di cosa parlano i libri di epistemologia?

In questo elenco di libri incontriamo una varietà di titoli che approfondiscono l’affascinante regno dell’epistemologia. Si tratta di libri che, proprio per la vastità della materia, possono offrire diverse prospettive, teorie e approcci per comprendere l’approccio epistemologico alla conoscenza.

Introduzioni e panoramiche complete

All’interno di questa raccolta, ci sono libri che servono come introduzioni alla teoria della conoscenza e all’epistemologia nel suo insieme. Forniscono una panoramica completa dell’argomento, esplorando lo sviluppo storico dell’epistemologia, varie scuole di pensiero all’interno del campo e problemi e temi fondamentali.

Applicazioni specifiche e connessioni interdisciplinari

Alcuni libri nell’elenco si concentrano sull’intersezione tra epistemologia e discipline specifiche. Esplorano come le teorie e i concetti epistemologici si applicano a campi come la cosmologia o la filosofia della mente. Possono, per esempio, analizzare la relazione tra l’epistemologia e queste aree di studio specialistiche.

Razionalità, libertà ed epistemologia

Una serie di libri nell’elenco approfondisce le connessioni tra razionalità, libertà ed epistemologia. Affrontano questioni relative alla natura del ragionamento, alla base razionale delle affermazioni di conoscenza e alle implicazioni delle nostre convinzioni epistemiche per la libertà personale.

Conteggio delle pagine e date di pubblicazione

Quando si considera la lunghezza dei libri in questo elenco, troviamo una serie di conteggi di pagine. Alcuni libri sono relativamente concisi, con circa 150 pagine, mentre altri sono più estesi, superando le 500 o le 700 pagine. Tra le opere più brevi, titoli come Piccolo trattato di epistemologia e Epistemologia e ragionamento offrono sintetiche esplorazioni sull’argomento. D’altra parte, Comprendere la scienza del 2005 mentre la più recente è Epistemologia, razionalità e libertà , pubblicato nel 2023. La maggior parte dei libri rientra nel periodo compreso tra il 2010 e il 2017.

Lista dei migliori libri di epistemologia su Amazon

Ora la classifica dei 10 migliori libri di epistemologia che sono disponibili su Amazon:

Epistemologia storica. Correnti, temi e problemi

Titolo: Epistemologia storica

Sottotitolo: Correnti, temi e problemi

ISBN-13: 978-8829013869

Autore: Massimiliano Badino, Gerardo Ienna, Pietro Daniel Omodeo

Editore: Carocci

Edizione: 9 settembre 2022

Pagine: 156

Formato: copertina flessibile







Epistemologia. Un’introduzione alla teoria della conoscenza

Titolo: Epistemologia

Sottotitolo: Un’introduzione alla teoria della conoscenza

ISBN-13: 978-8874626670

Autore: Robert Audi, P. Monti (a cura di)

Editore: Quodlibet

Edizione: 11 febbraio 2016

Pagine: 512

Formato: copertina flessibile







Piccolo trattato di epistemologia

Titolo: Piccolo trattato di epistemologia

ISBN-13: 978-8875781729

Autore: Maria Cristina Amoretti, Nicla Vassallo

Editore: Codice

Edizione: 23 novembre 2010

Pagine: 155

Formato: copertina flessibile







Epistemologia, razionalità e libertà

Titolo: Epistemologia, razionalità e libertà

ISBN-13: 9791259843364

Autore: Karl R. Popper

Editore: Armando Editore

Edizione: 27 gennaio 2023

Pagine: 144

Formato: copertina flessibile







Epistemologia e cosmologia

Titolo: Epistemologia e cosmologia

ISBN-13: 978-8870946451

Autore: Battista Mondin

Editore: ESD-Edizioni Studio Domenicano

Edizione: seconda (13 ottobre 2017)

Pagine: 295

Formato: copertina flessibile







Introduzione all’epistemologia della mente

Titolo: Introduzione all’epistemologia della mente

ISBN-13: 978-8849836141

Autore: Luigi Cimmino

Editore: Rubbettino

Edizione: 15 ottobre 2012

Pagine: 325

Formato: copertina flessibile







Epistemologia e ragionamento

Titolo: Epistemologia e ragionamento

ISBN-13: 978-8857504841

Autore: Barbara Giolito

Editore: Mimesis

Edizione: 28 aprile 2011

Pagine: 74

Formato: copertina flessibile







Comprendere la scienza. Un’introduzione all’epistemologia delle scienze naturali

Titolo: Comprendere la scienza

Sottotitolo: Un’introduzione all’epistemologia delle scienze naturali

ISBN-13: 978-8820739003

Autore: Vincenzo Fano

Editore: Liguori

Edizione: 1 gennaio 2005

Pagine: 206

Formato: copertina flessibile







Il mestiere dello scienziato sociale. Un’introduzione all’epistemologia delle scienze sociali

Titolo: Il mestiere dello scienziato sociale

Sottotitolo: Un’introduzione all’epistemologia delle scienze sociali

ISBN-13: 978-8820739959

Autore: Enzo Di Nuoscio

Editore: Liguori

Edizione: 1 gennaio 2006

Pagine: 216

Formato: copertina flessibile











