I 10 migliori libri di Erri De Luca

Se sei interessato ad esplorare le opere di Erri De Luca, questa selezione dei suoi libri su Amazon che potrà essere utile per individuare subito quali sono i libri migliori e con il maggior responso in termini di recensioni positive.

Di cosa parlano i libri di Erri De Luca?

Il primo della lista è I pesci non chiudono gli occhi , una toccante riflessione sul passaggio dall’infanzia all’infanzia. età adulta. De Luca racconta magistralmente l’estate formativa di un ragazzo, sullo sfondo di una fuga al mare. È una storia di crescita, amore e giustizia, con un focus sul potere di trasformazione delle connessioni.

Passando a Il giorno prima della felicità , De Luca trasporta i lettori nelle vivaci strade della Napoli degli anni ’50. Attraverso gli occhi di un giovane orfano di nome Smilzo, assistiamo allo straordinario tutoraggio di Don Gaetano, un uomo dai molti mestieri. Questo libro approfondisce i temi dell’amicizia, dell’onore e del raggiungimento della maggiore età in una città che rifiuta di soccombere alle proprie avversità.

In nome della madre esplora l’adolescenza di Miriam/Maria, una storia intrisa di temi religiosi e materni. Reinventa la narrazione biblica, narrata dalla donna stessa, mentre affronta le sfide di una gravidanza inaspettata e i profondi misteri della maternità. Il racconto di De Luca qui è un inno al coraggio e alla grazia delle donne.

In Non ora, non qui , attraverso una serie di passaggi suggestivi, De Luca invita i lettori a contemplare la natura del tempo e l’impatto profondo che ha sui nostri ricordi.

Montedidio ci immerge negli stretti vicoli dell’omonimo quartiere di Napoli. La storia segue un ragazzo di tredici anni mentre intraprende un viaggio alla scoperta di sé mentre fa apprendistato presso un falegname locale. De Luca dipinge un’immagine vivida di questa vivace comunità, fondendo elementi di formazione e un’esplorazione contemplativa dei misteri della vita.

In Tu Mio , De Luca ci porta in una pittoresca isola del Mar Tirreno negli anni ’50. È una storia di formazione che ritrae il passaggio dalla giovinezza alla maturità.

Passando a Impossibile , ci avventuriamo in montagna, dove la solitudine incontra la vastità della natura. De Luca descrive vividamente le incertezze che si incontrano durante l’arrampicata, ma, cosa più importante, racconta l’impossibile ravvivarsi di un’amicizia vecchia di decenni in una situazione precaria.

In A grandezza naturale , l’attenzione si sposta sulle intricate relazioni tra genitori e figli. De Luca ritrae magnificamente le complessità di questo legame, paragonandolo agli intricati nodi della matematica.

Spizzichi e bocconi ripercorre l’affascinante storia del cibo, dalle narrazioni bibliche della divina provvidenza alla moderna scienza della nutrizione. Attraverso aneddoti personali e ricette di famiglia, De Luca offre ai lettori un assaggio del suo viaggio culinario. Gli approfondimenti nutrizionali del biologo Valerio Galasso completano la narrazione.

Infine, in Le regole dello Shangai , De Luca ci trasporta nel mondo di una giovane ragazza rom in fuga da un matrimonio combinato e un anziano orologiaio che vive al confine. Il loro improbabile incontro innesca un profondo scambio di idee, credenze e prospettive sulla vita.

Lista dei migliori libri di Erri De Luca su Amazon

Ed ora la top list dei 10 migliori libri di Erri De Luca che si trovano su Amazon.it:

I pesci non chiudono gli occhi

Titolo: I pesci non chiudono gli occhi

ISBN-13: 978-8807881886

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 25 marzo 2013

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il giorno prima della felicità

Titolo: Il giorno prima della felicità

ISBN-13: 978-8807881503

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 18 marzo 2013

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







In nome della madre

Titolo: In nome della madre

ISBN-13: 978-8807892370

Autore: De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 23 maggio 2019

Pagine: 86

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Non ora, non qui

Titolo: Non ora, non qui

ISBN-13: 978-8807881534

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 25 febbraio 2013

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Montedidio

Titolo: Montedidio

ISBN-13: 978-8807881510

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 11 febbraio 2013

Pagine: 144

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Tu Mio

Titolo: Tu Mio

ISBN-13: 978-8807880766

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 27 dicembre 2012

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Impossibile

Titolo: Impossibile

ISBN-13: 978-8807894510

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 7 gennaio 2021

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A grandezza naturale

Titolo: A grandezza naturale

ISBN-13: 978-8807897078

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 18 ottobre 2022

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Spizzichi e bocconi

Titolo: Spizzichi e bocconi

ISBN-13: 978-8807897658

Autore: Erri De Luca

Collaboratore: Valerio Galasso

Editore: Feltrinelli

Edizione: 4 aprile 2023

Pagine: 192

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Le regole dello Shangai

Titolo: Le regole dello Shangai

ISBN-13: 978-8807035494

Autore: Erri De Luca

Editore: Feltrinelli

Edizione: 16 maggio 2023

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











FAQ sui libri di Erri De Luca

Quali sono i tre migliori libri di Erri De Luca su Amazon? I pesci non chiudono gli occhi, pubblicato da Feltrinelli. Il giorno prima della felicità, pubblicato da Feltrinelli. In nome della madre, pubblicato da Feltrinelli. I tre migliori libri di Erri De Luca su Amazon sono:





Tabella riepilogativa dei migliori libri di Erri De Luca