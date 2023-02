I 10 migliori libri di esperimenti per i bambini

I bambini sono molto curiosi del mondo che li circonda e questa caratteristica può scatenare in loro un interesse anche per quanto riguarda gli esperimenti scientifici. È possibile far realizzare esperimenti anche i bambini in piena sicurezza permettendo loro di usare un metodo pratico per esplorare e capire come funzionano le cose. Ai bambini piacciono gli esperimenti scientifici perché offrono loro l’opportunità di imparare attraverso tentativi ed errori, osservazioni e scoperte. Gli esperimenti scientifici possono essere interattivi, coinvolgenti e fornire un feedback immediato, che può essere molto soddisfacente per loro. Questa libertà di esplorare e sperimentare può essere molto motivante per i bambini e può aiutare a promuovere la loro creatività e capacità di risoluzione dei problemi.

Di cosa parlano i libri di esperimenti per i bambini

I libri sugli esperimenti per bambini di solito forniscono istruzioni e indicazioni su come condurre esperimenti scientifici a casa o in classe. Questi libri in genere includono istruzioni dettagliate, elenchi di materiali e spiegazioni della scienza alla base dell’esperimento. Possono anche includere suggerimenti per genitori ed educatori su come facilitare l’esperimento ed estendere l’apprendimento. Si tratta di libri possono essere utili per genitori, tutori ed educatori che desiderano offrire ai bambini un’attività divertente ed educativa che promuova l’apprendimento delle scienze.

Libri da leggere di esperimenti per i bambini

Tra i migliori libri che descrivono come mettere a punto esperimenti da fare insieme ai bambini c’è 365 esperimenti per piccoli scienziati , un testo con tante figure che contiene le istruzioni per realizzare tante tipologie di esperimenti per bambini a partire dall’età di 6 anni.

Molto simile è Tanti esperimenti Stem , un libro che propone tante tipologie di esperimenti inerenti varie materie come la fisica, la matematica e la biologia (le stesse descrizioni sono divise per sezioni). Da non dimenticare anche 50 cose da fare con la scienza , un volumetto tascabile con le descrizioni di 50 esperimenti scientifici realizzabili da bambini con un’età a partire da 6 anni.

Lista dei migliori libri di esperimenti per i bambini su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri di esperimenti per i bambini che si possono trovare su Amazon in versione italiana:

365 esperimenti per piccoli scienziati

Titolo: 365 esperimenti per piccoli scienziati

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-1409578888

Autore: Aa.Vv.

Editore: Usborne

Edizione: illustrata (28 agosto 2015)

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







Tanti esperimenti Stem

Titolo: Tanti esperimenti Stem

ISBN-13: 978-8893931021

Autore: Agnese Sonato

Illustratore: Francesca Carabelli

Editore: Editoriale Scienza

Edizione: 26 gennaio 2022

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







50 cose da fare con la scienza

Titolo: 50 cose da fare con la scienza

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-1409592532

Autore: Kate Knighton, Georgina Andrews

Traduttore: M. Bogliolo

Editore: Usborne

Edizione: illustrata (17 settembre 2015)

Pagine: 112

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Il libro degli esperimenti

Titolo: Il libro degli esperimenti

ISBN-13: 978-8861776685

Autore: AA.VV.

Editore: Grillo Parlante

Edizione: 1 luglio 2019

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Aria e acqua. Esperimenti e scoperte

Titolo: Aria e acqua

Sottotitolo: Esperimenti e scoperte

Note: edizione a colori

ISBN-13: 978-8875482121

Autore: La Coccinella

Editore: La Coccinella

Edizione: illustrata (30 agosto 2006)

Pagine: 18

Recensioni: vedi

Formato: Cartonato







Il grande libro degli esperimenti

Titolo: Il grande libro degli esperimenti

ISBN-13: 978-8866406808

Autore: AA.VV., JOYBOOK (a cura di)

Editore: Joybook

Edizione: 22 giugno 2021

Pagine: 96

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Esperimenti scientifici (da fare a casa)

Titolo: Esperimenti scientifici (da fare a casa)

Note: edizione illustrata

ISBN-13: 978-8858018651

Autore:

Traduttore: Giuliana Lupi

Editore: Gribaudo

Edizione: illustrata (19 ottobre 2017)

Pagine: 160

Recensioni: vedi

Formato: copertina rigida







101 grandi esperimenti scientifici

Titolo: 101 grandi esperimenti scientifici

ISBN-13: 978-8858016442

Autore: Neil Ardley

Traduttore: Angelo Mojetta

Editore: Gribaudo

Edizione: 9 febbraio 2017

Pagine: 120

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Chimica per ragazzi. Esperimenti e attività da fare in casa ispirati ai grandi scienziati di ieri e di oggi

Titolo: Chimica per ragazzi

Sottotitolo: Esperimenti e attività da fare in casa ispirati ai grandi scienziati di ieri e di oggi

ISBN-13: 978-8827601686

Autore: Liz Lee Heinecke

Illustratore: Kelly Anne Dalton

Traduttore: Federico Taibi

Editore: Il Castello

Edizione: 30 settembre 2020

Pagine: 128

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











