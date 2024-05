I 10 migliori libri di Eugenio Garin

Di cosa parlano i libri di Eugenio Garin

L’umanesimo italiano offre un’esplorazione dettagliata dell’umanesimo italiano, evidenziandone gli aspetti moderni e profondi. Questo testo classico di Eugenio Garin presenta gli aspetti essenziali della filosofia e della vita civile rinascimentale. I lettori apprezzano il suo significativo contributo alla comprensione delle radici culturali dell’Italia.

Giordano Bruno raccoglie gli scritti di Garin sul famoso filosofo. Fornisce una visione completa del viaggio intellettuale di Bruno. comprende un significativo saggio del 1966 e altri brani più brevi, oltre a una bibliografia sulla vita e le opere di Bruno.

La cultura del Rinascimento approfondisce il Rinascimento come fenomeno culturale, integrando arte, letteratura, scienza e norme sociali. L’interpretazione di Garin sottolinea l’unità e la coerenza della civiltà rinascimentale, collegando lo spirito letterario del periodo con i fondamenti della moderna scienza sperimentale. Il testo mette in luce figure come Leonardo, Erasmo, Ficino, Valla e Savonarola.

Ermetismo del Rinascimento offre un esame conciso ma profondo dell’ermetismo rinascimentale. Garin sottolinea il significato della “prisca theologia” e le basi filosofiche e teologiche delle pratiche magiche, alchemiche e astrologiche. Il testo evidenzia come queste pratiche abbiano gettato le basi per la scienza moderna e descrive i maghi del Rinascimento come i primi ricercatori.

Umanisti artisti scienziati esplora l’interazione tra umanisti e scienziati, identificando le radici umanistiche della moderna rivoluzione scientifica. Garin rivisita aspetti fondamentali del Rinascimento, chiedendosi perché il rinnovamento scientifico avviato dagli umanisti si è bloccato in Italia. Le sezioni principali del libro su Galileo discutono dell’influenza della Chiesa romana sulla scienza e sulla vita in Italia.

Storia della filosofia presenta una breve storia del pensiero occidentale, con l’obiettivo di offrire una panoramica chiara e diretta dello sviluppo della filosofia. La narrazione di Garin abbraccia tre millenni, tracciando la ricerca dell’umanità verso l’autoconsapevolezza e la comprensione del mondo.

Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano si concentra sugli ideali etico-politici delle città italiane del XV secolo e sul loro ruolo nell’emergere della scienza moderna. Garin collega la rinascita degli studi umanistici con la genesi di queste idee scientifiche, esplorandone l’impatto sociale e culturale.

Giovanni Pico della Mirandola fornisce uno sguardo approfondito alla vita e alle dottrine di Giovanni Pico della Mirandola. Quest’opera copre vari aspetti della filosofia rinascimentale, dell’umanesimo e del platonismo. Offre approfondimenti sulle interazioni di Pico con figure di spicco come Lorenzo il Magnifico.

Filosofi italiani del Quattrocento esamina i contributi filosofici dei pensatori italiani del XV secolo, con un focus particolare su Cusano e Pico. Questa edizione anastatica sottolinea la perdurante rilevanza della ricerca di Garin nella comprensione della filosofia rinascimentale. Rimane una risorsa significativa per coloro che studiano questo periodo di trasformazione.

Rinascite e rivoluzioni esplora i movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo, analizzando l’evoluzione del concetto di Rinascimento. Garin indaga le origini, le differenze e lo sviluppo di questo ideale, evidenziando l’interazione dinamica tra riflessione storica e rinascita culturale.

Lista dei migliori libri di Eugenio Garin su Amazon

Ora la lista dei 10 migliori libri di Eugenio Garin che sono presenti su Amazon.it:

L’umanesimo italiano. Filosofia e vita civile nel Rinascimento

Titolo: L’umanesimo italiano

Sottotitolo: Filosofia e vita civile nel Rinascimento

ISBN-13: 978-8842045014

Autore: Eugenio Garin

Editore: Laterza

Edizione: settima (1 settembre 1994)

Pagine: 293

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giordano Bruno

Titolo: Giordano Bruno

ISBN-13: 978-8876427350

Autori: Eugenio Garin, Laura Carotti (a cura di)

Presentazione: Michele Ciliberto

Editore: Scuola Normale Superiore

Edizione: 10 ottobre 2023

Pagine: 234

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







La cultura del Rinascimento

Titolo: La cultura del Rinascimento

ISBN-13: 978-8842094838

Autore: Eugenio Garin

Editore: Laterza

Edizione: 18 novembre 2010

Pagine: 215

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Ermetismo del Rinascimento

Titolo: Ermetismo del Rinascimento

ISBN-13: 978-8876422119

Autore: Eugenio Garin

Editore: Scuola Normale Superiore

Edizione: 16 maggio 2007

Pagine: 86

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Umanisti artisti scienziati. Studi sul Rinascimento italiano

Titolo: Umanisti artisti scienziati

Sottotitolo: Studi sul Rinascimento italiano

ISBN-13: 978-8876426476

Autore: Eugenio Garin

Prefazione: Michele Ciliberto

Editore: Scuola Normale Superiore

Edizione: 29 giugno 2021

Pagine: 350

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Storia della filosofia

Titolo: Storia della filosofia

ISBN-13: 978-8863723076

Autore: Eugenio Garin

Editore: Storia e Letteratura

Edizione: 1 gennaio 2012

Pagine: 652

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano

Titolo: Scienza e vita civile nel Rinascimento italiano

ISBN-13: 978-8842041672

Autore: Eugenio Garin

Editore: Laterza

Edizione: seconda (8 febbraio 1993)

Pagine: 202

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Giovanni Pico della Mirandola. Vita e dottrine

Titolo: Giovanni Pico della Mirandola

Sottotitolo: Vita e dottrine

ISBN-13: 978-8863723106

Autore: Eugenio Garin

Editore: Storia e Letteratura

Edizione: 1 ottobre 2011

Pagine: 276

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Filosofi italiani del Quattrocento. Ediz. anastatica

Titolo: Filosofi italiani del Quattrocento

Sottotitolo: Ediz. anastatica

ISBN-13: 978-8863724103

Autore: Eugenio Garin

Editore: Storia e Letteratura

Edizione: 1 ottobre 2012

Pagine: 584

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Rinascite e rivoluzioni. Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo

Titolo: Rinascite e rivoluzioni

Sottotitolo: Movimenti culturali dal XIV al XVIII secolo

ISBN-13: 978-8842083900

Autore: Eugenio Garin

Editore: Laterza

Edizione: 4 ottobre 2007

Pagine: 413

Recensioni: vedi

Formato: Libro











Tabella riepilogativa dei migliori libri di Eugenio Garin