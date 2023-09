I 10 migliori libri di Ezra Pound

I libri di Ezra Pound offrono spunti unici sulla poesia modernista e sui commenti culturali. Si rivolgono agli appassionati di letteratura, agli studiosi e a coloro che cercano prospettive innovative sulla lingua e sulla società. In questa raccolta incontriamo l’evoluzione poetica di Pound, le intuizioni economiche e la sua incessante ricerca di una letteratura significativa.

Di cosa parlano i libri di Ezra Pound?

Analizziamo questi volumi per scoprire l’essenza di ciascuno:

Cantos scelti presenta una selezione dei “Cantos” di Ezra Pound, offrendo uno sguardo sugli elementi essenziali di questo vasto capolavoro poetico. All’interno delle sue pagine, i lettori incontreranno la scrittura lirica e profetica di Pound, che oscilla tra osservazioni esterne del declino della civiltà moderna e riflessioni introspettive sulla coscienza individuale.

Passando a L’ABC del leggere troviamo l’esauriente sintesi dei suoi principi letterari. Pubblicato nel 1934, questo libro condensa tre decenni di attività letteraria in un manuale apparentemente impersonale. Sebbene possa sembrare di orientamento accademico, l’appassionata battaglia di Pound per una letteratura decente traspare. È un pezzo unico di critica letteraria all’interno della cultura dell’epoca dell’epoca.

ABC dell’Economia: Dieci lezioni alla Bocconi offre uno sguardo al pensiero economico di Pound. Le sue lezioni all’Università Bocconi nel 1933 affrontarono il concetto di “nuova economia in Inghilterra” e il contrasto tra credito reale e credito finanziario. Le intuizioni di Pound sul mondo economico e finanziario rimangono stimolanti e rilevanti, facendo luce sulle radici delle sfide economiche contemporanee.

Il viaggio di Ezra Pound attraverso il Mediterraneo si svolge in XXX cantos”. Quest’opera, che ricorda i viaggi poetici di Byron nel XIX secolo, attraversa la costa mediterranea, esplorando la Grecia, l’Italia rinascimentale e paesaggi esotici. All’interno di questa avventurosa odissea poetica, Pound intraprende scambi intellettuali con James Joyce e TS Eliot mentre riflette sulle conseguenze della prima guerra mondiale.

Canti I-VII ci porta al cuore dell’opera di Pound. Tradotto dalla poetessa contemporanea Patrizia Valduga, questo volume rivisita i “Cantos” di Ezra Pound. La traduzione di Valduga, accompagnata da ampi commenti e note, fornisce ai lettori una comprensione più profonda di questo capolavoro poetico intricato e riccamente stratificato.

Un altro testo sicuramente da leggere è Radiodiscorsi Questo libro fornisce ai lettori una visione approfondita dei discorsi radiofonici di Ezra Pound. Pubblicato dalle Edizioni del Girasole nel 1998, propone una raccolta delle sue parole, permettendo di approfondire i suoi pensieri e le sue espressioni attraverso il mezzo della radio.

Passiamo a Opere scelte a cura di Mary de Rachewiltz. Questo corposo volume, pubblicato da Mondadori nel 1992, è una raccolta delle opere selezionate di Pound. Comprende i suoi scritti critici, traduzioni di poeti classici cinesi come Confucio e un’antologia di poesie scritte prima dei monumentali “Cantos”.

Lo spirito romanzo offre uno sguardo all’esplorazione di Pound della letteratura neolatina medievale. Tradotto da Sergio Baldi, questo libro non è una mera opera filologica ma un esame di forze e qualità presenti nelle letterature neolatine medievali che continuano a risuonare in quelle moderne.

Per chi è interessato all’epica opera di Pound citiamo anche Canti pisani . Tradotto da Alfredo Rizzardi e pubblicato da Garzanti nel 2015, questo volume fa parte del monumentale viaggio di Pound attraverso la storia del mondo e della civiltà umana.

Poi, abbiamo Qui Ezra Pound. Pagine poundiane nella Rsi. di Fabrizio Vincenti. Questo libro fa luce su un aspetto meno noto della vita e dei contributi di Pound. Pound, sostenitore del fascismo, sostenne con passione la Repubblica Sociale Italiana (RSI). La meticolosa ricerca e analisi di Vincenti svelano i contributi giornalistici di Pound durante quei tempi.

Lista dei migliori libri di Ezra Pound su Amazon

E adesso l’elenco dei 10 migliori libri di Ezra Pound che si possono trovare su Amazon.it:

Cantos scelti. Testo inglese a fronte

Titolo: Cantos scelti

Sottotitolo: Testo inglese a fronte

ISBN-13: 978-8804681199

Autori: Ezra Pound, Mary de Rachewiltz (a cura di)

Presentazione: Giuseppe Montesano

Editore: Mondadori

Edizione: 28 novembre 2017

Pagine: 298

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







L’ABC del leggere

Titolo: L’ABC del leggere

ISBN-13: 978-8811608608

Autore: Ezra Pound

Prefazione: Mario Breda

Traduttore: Rodolfo Quadrelli

Editore: Garzanti

Edizione: seconda (18 luglio 2019)

Pagine: 228

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







A B C dell’Economia: Dieci lezioni alla Bocconi

Titolo: A B C dell’Economia

Sottotitolo: Dieci lezioni alla Bocconi

ISBN-13: 9798626539950

Autore: Ezra Pound

Traduttore: Marco Saba

Editore: pubblicazione indipendente

Pagine: 99

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







XXX cantos. Testo inglese a fronte

Titolo: XXX cantos

Sottotitolo: Testo inglese a fronte

ISBN-13: 978-8823519121

Autore: Ezra Pound

Traduttore: Massimo Bacigalupo

Editore: Guanda

Edizione: quarta (14 settembre 2017)

Pagine: 384

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Canti I-VII

Titolo: Canti I-VII

ISBN-13: 978-8804755883

Autore: Ezra Pound

Traduttore: Patrizia Valduga

Editore: Mondadori

Edizione: 18 ottobre 2022

Pagine: 132

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Radiodiscorsi

Titolo: Radiodiscorsi

ISBN-13: 978-8875673529

Autore: Ezra Pound

Editore: Edizioni del Girasole

Edizione: 1 gennaio 1998

Pagine: 304

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Opere scelte

Titolo: Opere scelte

ISBN-13: 978-8804089421

Autori: Ezra Pound, Mary de Rachewiltz (a cura di)

Editore: Mondadori

Edizione: quinta (22 settembre 1992)

Pagine: 1512

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Lo spirito romanzo

Titolo: Lo spirito romanzo

ISBN-13: 978-8867236831

Autore: Ezra Pound

Traduttore: Sergio Baldi

Editore: SE

Edizione: 28 aprile 2022

Pagine: 256

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile







Canti pisani. Testo inglese a fronte

Titolo: Canti pisani

Sottotitolo: Testo inglese a fronte

ISBN-13: 978-8811811077

Autore: Ezra Pound

Traduttore: Alfredo Rizzardi

Editore: Garzanti

Edizione: quarta (12 novembre 2015)

Pagine: 348

Recensioni: vedi

Formato: Libro







Qui Ezra Pound. Pagine poundiane nella Rsi

Titolo: Qui Ezra Pound

Sottotitolo: Pagine poundiane nella Rsi

ISBN-13: 978-8897766766

Autore: Fabrizio Vincenti

Editore: Eclettica

Edizione: 5 settembre 2017

Pagine: 208

Recensioni: vedi

Formato: copertina flessibile











